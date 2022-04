El metal: estas son las películas y documentales que exploran las profundidades del género

El metal, uno de los géneros musicales más extremos que cambió la historia de la música. Se caracteriza por la incorporación de ritmos potentes logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas, batería con doble pedal, y bajo pronunciado. El metal es un derivado del Hard Rock, del Acid Rock y del Blues. Además incorpora elementos característicos de la música clásica.

La historia del metal y de cada uno de sus subgéneros es vasta, a continuación te compartimos algunos de los filmes más importantes que lo abordan desde varios enfoques. Uno de los más destacados, por cierto, es el black metal.

Metal Head

Metalhead es una película dramática lanzada en 2013, escrita y dirigida por Ragnar Bragason. «Una niña está atrapada entre la pena de la muerte de su hermano y su propia incapacidad para salir adelante por sí misma. En su dolor, encuentra consuelo en la música oscura del Black Metal y sueña con convertirse en una estrella de rock.»

Metal Lords

«Para los inadaptados adolescentes Hunter y Kevin, el camino hacia la gloria es claro: dedicarse al metal, ganar la Batalla de las Bandas y ser adorados como dioses.»

Metal Lords se trata de una película escrita por D. B. Weiss y dirigida por Peter Sollett.​ Protagonizada por Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Jaeden Martell, Noah Urrea y Joe Manganiello. Relata la historia de tres jóvenes amantes del heavy metal y su luchan por alcanzar el éxito.

Heavy Trip

Una cinta finlandesa de 2018, dirigida por Juuso Laatio y Jukka Vidgren. Por su estilo y narrativa pertenece al género de la comedia.

«Turo es el vocalista y el líder de una desconocida banda de heavy metal finlandesa llamada Impaled Rektum. Después de varios años ensayando en la clandestinidad y de sufrir las burlas y acosos de todo el pueblo, por fin dan con el tema que los lanzará al estrellato.»

Murder in the first row

Ya entramos en documentales y éste de 2019 nos narra la escena del thrash metal precisamente del Área de la Bahía de la década de 1980.

«Una mirada a un pequeño grupo de headbangers del área de la bahía de San Francisco que fueron rechazados por las bandas de hard rock a principios de la década de 1980.»

Until the light takes us

Until The Light Takes Us es un documental del black metal noruego, lanzada en 2009, de los directores Aaron Aites y Audrey Ewell. «Los cineastas investigan en Noruega el movimiento musical del black-metal, el cual provocó un culto de violencia e incendios en la década de los noventa.»

Helvete: Historien om norsk black metal

Uno de los documentales más densos. Helvete: Historien om norsk black metal es un filme noruego de 2020. Escrito y dirigido por los periodistas y amantes del metal, Thomas Alkärr y Håvard Bråthen; es excelente, pues te ayuda a comprender más este tipo de música conocida como black.

One Man Metal

One Man Metal, nos muestra una cara distinta del black metal. Un lado que la mayoría de las veces se oculta muy bien a la vista. En el cual se incluye la primer entrevista filmada a Scott Connor (Xasthur), quien crea sus sonidos desde un precario departamento en Los Angeles. También muestra los ambientes remotos de Tasmania con Sin Nanna (Striborg), y finalmente aterriza en San Francisco para hablar con Jef Whitehead (Leviathan).

Black Metal: The Norwegian Legacy?

Esta cinta es muy blacker, a través del documental se intenta resolver la verdadera etimología del término «black metal». Algunas de las bandas de metal más queridas contribuyen a una discusión sin tonterías sobre la verdadera esencia del black metal.

Blackhearts

En 2017 se estrenó Blackhearts. Este filme lleva a su audiencia a lo más profundo de la mente, el corazón y la vida privada de sus personajes. Explora cómo se desarrolla una escena musical a través de las líneas religiosas, culturales y políticas, y brinda un alivio cómico sobre las cosas que los humanos dicen, piensan y hacen cuando están secuestrados por la pasión. .

Once Upon A Time In Norway

Una cinta que cuenta la historia y el significado del Black Metal. Esta película no es una obra maestra pero explica poco a poco el significado detrás de un movimiento que era sustancialmente estético en sus tendencias filosóficas.

Lords of Chaos

Lord of Chaos En 1987, el guitarrista Øystein Aarseth, apodado Euronymous, tiene 17 años, vive en la típica casa noruega con la típica familia noruega y bebe y toca «black metal» junto a los dos amigos con los que ha creado el grupo Mayhem.

Es un drama dirigid por Jonas Akerlund (Mi vecino el asesino, Los jinetes del Apocalipsis) y cuenta con un reparto formado por Rory Culkin (Electrick Children), Emory Cohen (El duelo, Brooklyn), Jack Kilmer (Dos buenos tipos) y Sky Ferreira (Putty Hill), entre otros.