MIRA COMPLETAS LAS PELÍCULAS DE LARS VON TRIER

Lars Von Trier, el famoso cineasta danés que sencillamente amarás u odiarás; ya que el polémico director ha dado de qué hablar durante un buen tiempo. Pues ha sido criticado por los controversiales temas que aborda en sus películas.



Pero dentro de esa maraña de opiniones, de algo estamos bien seguros, es considerado uno de los pioneros del cine contemporáneo además de ser el fundador del movimiento cinematográfico Dogma 95.

A lo largo de su carrera, Lars Von Trier ha impregnado sus películas de varias de sus fobias, necesidades, traumas y aficiones. Con lo que logra impactar al espectador de distintas maneras, y es justo eso lo que vuelve sus obras en filmes únicos.

Para conocer verdaderamente al director es necesario echarse un clavado en sus cintas, ir sin prejuicios y con la mente abierta para apreciar este tipo tan peculiar de 7mo arte que Lars nos ofrece.

Filmografía:

Forbrydelsens Element (The Element of Crime, 1984)

Epidemic (1987)

Médea (1988)

Europe (1991)

Breaking the Waves (Rompiendo las olas, 1996)

Idioterne (Los idiotas, 1998)

Dancer in the Dark (Bailar en la oscuridad, 2000)

Dogville (2003)

De fem benspænd (The Five Obstructions, 2003)

Manderlay (2005)

Direktøren for det hele (El jefe de todo esto, 2006)

Antichrist (Anticristo, 2009)

Melancholia (Melancolía, 2011)

Nymphomaniac: Volume I (2013)

Nymphomaniac: Volume II (2013)

The House That Jack Built (La casa de Jack, 2018)

Documental «Side by Side» del 2012, Dir. Christopher Kenneally