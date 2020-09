Conoce a Anastasia Ermolenko, fotógrafa, retratista y artista multidisciplinar originaria de Moscú, Rusia.

Actualmente la artista vive en Londres desde 2014, tras terminar su carrera en el Instituto de Cinematografía Gerasimov de Moscú.

La fotografía de Anastasia ha destacado debido a que se dedicó por un buen tiempo en la producción cinematográfica, desarrollando una magnífica narrativa dentro de sus imágenes fotográficas.

Se podría decir que lo que la ha inspirado principalmente es esa pasión y curiosidad por los efectos de luz. Así mismo tiene una fuerte influencia de los cuentos de hadas y la magia; misma que plasma y explora en cada uno de sus retratos.

Ermolenko, sabe trabajar muy bien la figura femenina, ya que representa en sus retratos el delicado romanticismo y sensualidad de sus protagonistas. Siempre busca también mostrar la belleza y sobre todo la libertad.

Estamos viendo en el inicio algo de su serie «Lady of the lake», pero también vemos gran parte de su serie fotográfica hecha bajo el agua, la cual se titula «When we are born over and over again».

«Refleja mis sentimientos personales y mi experiencia de crecimiento personal a lo largo de la vida. Con cada desafío, siento que renazco una y otra vez, experimentando un ciclo de vida tras otro, cada vez encontrándome con un nuevo yo. Elegí el agua como entorno para esta serie para simbolizar este viaje personal, ya que el movimiento bajo el agua es muy difícil de producir: se necesita mucho autocontrol, concentración y energía física para sentirse realmente seguro y presentarse bien frente a los demás». Anastasia Ermolenko

Por otro lado, la fotógrafa ya ha trabajado con revistas, marcas de moda, joyería y clientes privados de todas partes del mundo.

