Obscura en CDMX: death metal técnico en el Foro 28

La banda alemana compartirá escenario con Abysmal Dawn, Thulcandra y Orion Rise el 16 de octubre. Aquí te contamos los detalles del concierto y dónde conseguir boletos.

Obscura regresará a la Ciudad de México este viernes 16 de octubre para encabezar una noche de metal extremo en el Foro 28. La fecha forma parte de la gira Beyond The Seventh Sun // México 2026 y reunirá también a Abysmal Dawn, Thulcandra y Orion Rise, bajo la organización de Fullsound Agency.

El cartel tiene un punto de encuentro en el death metal, aunque cada banda lo aborda desde un lugar distinto: los arreglos progresivos de Obscura, los riffs contundentes de Abysmal Dawn, las melodías oscuras de Thulcandra y la propuesta de Orion Rise, presentada como death metal alienígena.

Obscura: la técnica al servicio de la composición

Fundada en 2002 por el guitarrista y vocalista Steffen Kummerer, Obscura ha desarrollado una discografía en la que conviven la velocidad del death metal, los cambios de compás y los pasajes melódicos. En su música, el bajo tiene una presencia que va más allá de acompañar a las guitarras, mientras la batería sostiene composiciones que cambian constantemente de dirección.

Discos como Cosmogenesis, Omnivium, Akróasis y Diluvium permiten seguir el desarrollo de ese lenguaje. Entre voces guturales, solos y secciones de gran complejidad, la banda también abre espacio para atmósferas y melodías que dan continuidad a sus canciones.

En febrero de 2025 publicó A Sonication, su séptimo álbum de estudio y la segunda entrega de la trilogía conceptual iniciada con A Valediction. El disco incluye “Silver Linings”, “In Solitude” y “Beyond the Seventh Sun”, canción que comparte nombre con esta gira por México.

La presentación en el Foro 28 permitirá escuchar cómo se traduce al escenario una propuesta en la que cada instrumento exige atención, tanto por separado como en su relación con los demás.

Abysmal Dawn, Thulcandra y Orion Rise completan el cartel

Abysmal Dawn llevará al concierto un death metal de riffs densos, velocidad y precisión. Su participación comparte terreno con la exigencia instrumental de Obscura, con un sonido que concentra buena parte de su fuerza en el peso de las guitarras y la sección rítmica.

Thulcandra se mueve entre el black y el death metal melódico. Sus guitarras construyen una atmósfera sombría, con melodías que atraviesan los pasajes rápidos y mantienen una conexión con el metal extremo de los noventa.

Orion Rise completa la fecha con una propuesta que el anuncio del evento describe como death metal alienígena. Las cuatro agrupaciones forman parte del cartel de esta parada de Beyond The Seventh Sun // México 2026.

Fecha, horario y boletos para Obscura en CDMX

El concierto será el viernes 16 de octubre en el Foro 28, ubicado en avenida Ribera de San Cosme 28, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Passline anuncia el evento a las 20:00 horas y ofrece boletos de preventa por $850 MXN. Puedes consultar la disponibilidad y el importe final de la compra en la página del concierto.