OVNIS: películas basadas en abducciones reales

Las películas de ciencia ficción son un buen elemento de entretenimiento. Imaginarse la vida a través de la imaginación del autor puede resultar bastante divertido. Pero, ¿sabías que existen películas de OVNIS basadas en hechos reales?

Se sabe que el cine toma muchas fuentes de inspiración. A veces es un relato antiguo. Otras veces una novela famosa. Pero existen algunos casos donde la realidad sirve de inspiración a la hora de trasladar la historia a la pantalla grande. Este es el caso de algunas películas con temática de OVNIS en las que la realidad sirve de inspiración para la ficción.

Te dejamos algunas películas que están basadas en historias reales de encuentros con OVNIS

Skinwalker Ranch (2013)

La historia comienza con la desaparición del hijo de un granjero de 8 años, con lo que vendrá un equipo de investigación a la zona. Skinwalker Ranch está ubicado en los alrededores de Utah, y al parecer se han avistado numerosas esferas, ovnis y criaturas gigantes, además de mutilaciones en el ganado durante años.

Intruders (1992)

La historia comienza cuando el psiquiatra Dr. Neil Chase comienza a tratar a Lesley Hahn por unos recuerdos intermitentes y paralizantes; pérdida de memoria y paranoia. Las explicaciones racionales no encajan, mientras, el ama de casa de Nebraska, Mary Wilkes empieza a tener síntomas idénticos. El Dr. chase empieza a profundizar en ambos casos, viendo que ambas situaciones son similares; lo que lo lleva a creer en que las abducciones extraterrestres realmente existen. Sin duda una gran historia de onvins.

Altered (2006)

La historia sigue a un grupo de amigos que sufrieron un secuestro alienígena y se vuelven a reunir unos años después del incidente. Los jóvenes empezaran una sangrienta venganza alienígena, después de ver a una criatura deambulando cerca al bosque.

Extraterrestrial (2014)

La película cuenta la historia de un grupo de amigos que se van de fin de semana a una cabaña en el bosque. Allí se verán atemorizados por unos visitantes alienígenas que definitivamente no vienen en son de paz.

Honey Moon (2014)

La historia sigue a la pareja de recién casados Bea y Paul, que deciden pasar su luna de miel en una cabaña en un bosque remoto. Los lugareños les advierten que se vayan, pero no toman la advertencia en serio hasta que Bea desaparece una noche; y luego Paul la encuentra desnuda en el bosque. Ella se va mostrando cada vez más distante y su comportamiento más peculiar. Pronto Paul descubrirá que lo que le sucede a su esposa no es sonambulismo si no algo muy aterrador.

Cuarto Contacto (2009)

Una mujer investiga una serie de misteriosas desapariciones ocurridas en la ciudad de Alaska durante los últimos 40 años. A finales del año 2000, los pacientes de la terapeuta Abbey Tyler, bajo hipnosis, reflejaron comportamientos que sugerían encuentros con seres no humanos. Antes de dormir, todos ellos aseguraban haber visto un búho que les observaba desde fuera de la ventana. Y despertaban completamente paralizados, escuchando ruidos terroríficos que provenían de fuera de la habitación. Los recuerdos posteriores se sumían en la oscuridad. La doctora prosiguió con sus investigaciones, descubriendo que la desaparición de personas y sucesos extraños en la región se remontaba a los años 60.

Fuente: La Central 24