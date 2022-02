Raperos que han aparecido en el cine y alcanzaron el éxito

Ellos son diez raperos que incursionaron en el cine y algunos incluso lograron hacer carrera. Seguro que en te llegó a suceder mientras mirabas una película nueva o algún clásico, que cierto personaje se te hace muy pero muy conocido. Y resulta ser una de las estrellas de rap muy bien caracterizada y en el mejor de los escenarios, llevó su papel como actor impecablemente.

De esta manera el rap y el cine han ido de la mano desde hace ya varios años. Son bastantes los raperos, que aparte de una prolífica carrera musical llevan una doble vida dentro del séptimo arte. Por ejemplo el buen RZA, creador y líder de Wu-Tang Clan. El músico en cierto punto de su vida empezó a componer música para un filme llamado Ghost Dog, el camino del samurai, de 1999, en la cual también tuvo breves apariciones. Y luego ya no se alejó del cine, pues siguió actuando en cintas como American Gangster y Californication.

Queen Latifah

Una de las actrices y raperas más pesadas es Queen Latifah. Y es que la cantante ha aprovechado tan bien sus dotes de actuación y en la música. Que ha sido acreedora de un Grammy, ganó una nominación a un Emmy y una más al Óscar como Mejor actriz de reparto.

Entre sus películas más conocidas destacan: Set it off, Living Out Loud, Esfera, The Bone Collector, Chicago, Brown Sugar, Hairspray, The Dilemma, Girls Trip, Hustle, entre muchas más.

Common

Su nombre completo es Lonnie Rashid Lyn y debutó como músico profesional en 1992, con el single «Take It EZ«, al que siguió el album «Can I Borrow a Dollar?«; más tarde adoptó su nombre artístico de Common Sense. Fue tanteando el terreno de la actuación con algunas series televisivas como «Girlfriends«, «Game Over«, «One on One» o «Single Ladies«. Quedándose son el papel protagónico de «Hell on Wheels«. Sus películas más importantes son: «Ases calientes», «American Gangster», «Street Kings», «Wanted», «Terminator Salvation», «Noche loca», «Jugada perfecta», «Informer» y «Ava».

50 Cent

50 Cent, el rapero, compositor y actor estadounidense. Alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Tryin’ y The Massacre, ambos de ellos logrando gran éxito. Sin embargo hemos visto que el artista es un 360°, pues ha hecho una buena trayectoria en cuanto al cine respecta.

Entre sus películas más representativas encontramos: «Get Rich or Die Tryin», «Home of the brave», «Streets of blood», «Twelve», «Morning glory», «Setup», «Plan de escape», «Las Vegas», «Spy» y más.

Tupac

Tupac, el músico, actor, poeta y activista; considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos, y más influyentes de la historia del rap.​​ Pues desafió todos los estereotipos posibles, irrumpió en la música estadounidense a finales de los 80, cuando la figura del hombre negro era perseguida más que nunca.

Tras su éxito musical con discos como All Eyez On Me, y Me Against the World, era de esperarse que el rapero pronto se integrara al cine, pues Tupac realizó estudios en arte dramático, música y danza. Sus apariciones más estelares se vieron en «Juice», «Justicia Poética», «Above the rime» y «Gang Related».

Ice Cube

Su primer trabajo fue la película Boyz n The Hood, nominada a los Oscar en 1991 por mejor director y mejor guión original. De ahí en más, siguieron docenas de producciones en Hollywood, entre las que destacan Ride Along e Infiltrados en Clase, en las que irónicamente le tocó interpretar a un policía. Un suceso bastante curioso para el rapero que hizo icónica la canción “Fuck The Police”.

Dr. Dre

Dr. Dre empezó su carrera artística como DJ de rap durante los años ochenta. Su primer single fue Deep Cover en 1992, arrancando de esa forma con sus colaboraciones con Snoop Dogg. Ese mismo año lanza su álbum debut The Chronic. Y bueno su gran salto a las cámaras tuvo lugar con la película «Hasta el Final» en 1996, y décadas más tarde, serían recurrentes sus participaciones junto a Snoop Dog, en la cual destaca «Training Day». Así como, «Set it off», «Whiteboyz», «The Wash», entre otras.

Snoop Dogg

Snoop Dogg es un rapero que ya no necesita presentación, uno de los artistas de hip-hop con más éxito en el la industria y además uno de los más notables amigos del productor Dr. Dre. En 1993, Snoop Dogg grabó su propio álbum debut Doggystyle con Dre. se convirtió con éxito en el primer álbum debut en entrar en las listas de éxitos en el número uno.

Casi siempre lo veos en papeles cómicos, pero aún así cuenta con una filmografía bastante extensa, en la que se destacan películas como «Training Day«, «Bones», «Starsky y Hutch», «Future World», «Pitch Perfect», entre otras.

Eminem

Otro de los raperos más famosos de la historia es Eminem, quien lanzó su primer álbum de estudio Infinite en 1996. Alcanzando la fama hasta 1999 con su segundo álbum, The Slim Shady LP, por el cual ganó un Grammy por Mejor Álbum de Rap. Mientras que su tercer álbum, The Marshall Mathers LP, lanzado el 2000, se convirtió en el álbum de hip-hop más vendido de la historia.

Eminem ha tenido un buen recibimiento tanto en la música como en el cine. Es con el papel protagónico en 8 Mile, donde también consigue un Oscar por la mejor canción original: “Lose Yourself”. Esta sigue siendo su única aparición importante en la industria, aunque tiene fugaces apariciones en «Hazme reír» y «Entourage».

Ludacris

Ludacris, el rapero, compositor, productor discográfico, filántropo y actor. ​Es el artista del sur de los Estados Unidos que más discos ha vendido, más de 24 millones de copias por todo el mundo.​ Inició su carrera musical como DJ en una emisora de Atlanta, su primera grabación la hizo para el álbum Tim’s Bio: Life from the Bassment de Timbaland. Donde aparece en el tema «Phat Rabbit».​ Ludacris sacó en 1999 un disco llamado Iconegro, un álbum independiente. El cual vendió 30000 copias en tan sólo tres meses y el resto es historia.

El rapero es uno de los que más ha tenido una participación muy activa en el cine. Su filmografía cuenta con títulos muy selectos como: «Luke Hobbs and Deckard Shaw adventures», varias de las ediciones de «Rápido y Furioso», «Gamer», «Max Payne», «Crash» y «The Wash».

Vanilla Ice

El músico conocido principalmente por su clásico «Ice Ice Baby». Vanilla Ice ha vendido más de 20 millones de discos a nivel mundial. El rapero publicó más tarde el disco Extremely Live (1991),el cual incluía una versión rap del tema “Satisfaction” de los Rolling Stones. Ese mismo año se abrió paso en el cine cuando participó en la película “Las Tortugas Ninja II”.

Además de ser parte de la banda sonora con la canción “Ninja Rap”, más tarde protagonizó la película “Cool as Ice”, donde interpreta el personaje de Johnny. Entre otras de las cintas donde podemos verlo hasta la actualidad son: «The New Guy», «That’s my Boy», «Ridículos 6» y «La otra Missy».