El cine de Jane Campion, la directora neozelandesa del Oscar

Jane Campion, es la actual nominada al Oscar 2022 dentro de la categoría mejor dirección por la cinta El poder del perro. La neozelandesa se encuentra bajo la lupa una vez más, ya que se convirtió en la primera mujer cineasta en contar con dos nominaciones en la historia de los premios y es una de las siete mujeres en entrar en estos premios. Además la directora cuenta ya con un repertorio filmográfico que vale la pena revisar a profundidad.

Campion es hija del director de teatro y ópera llamado Richard Campion y de la actriz de nombre Edith. Haciendo un breve repaso por su vida académica, se sabe que Jane estudió en la Universidad Victoria de su ciudad natal y más tarde acudió a Sydney para instruirse en el College Of Arts. También estuvo un rato en Londres cuando ingresó en el Chelsea School Of Arts y formó parte de la Australian Film and Television School.

La futura directora inició filmando varios cortos, como Peel, el cual estrena en 1982 y gana la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes de 1986. A este corto, le siguieron otros como Passionless Moments (1983) y Girls Own Story (1984). Años después Jane debutó como directora de largometrajes con Sweetie en 1989, se trató de una comedia dramática. Desde entonces esta gran artista ya no se detuvo, pues para 1990 publica la película Un Ángel En Mi Mesa y la lleva a seguir por la cima del éxito.

A continuación te compartimos 5 filmes para que te familiarices más con el cine de Jane Campion.

Un ángel en mi mesa

Esta película lanzada en 1990, está basada en las tres autobiografías de Janet Frame, una de las obras más singulares y atractivas de la literatura contemporánea. «Janet Frame se sobrepone a una tragedia y a un falso diagnóstico de esquizofrenia para volverse una famosa escritora.»

El piano

Retrocedemos a 1993 para encontrarnos con una de las maravillas de Jane. El Piano, cuenta la historia sobre una pianista muda y su hija, ambientada en algún lugar de Nueva Zelanda durante la mitad del siglo XIX. La película es protagonizada por Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill y Anna Paquin. La banda sonora de la película fue compuesta por Michael Nyman.

Por otro lado, es importante mencionar que El Piano, fue elegida como la mejor película de todos los tiempos dirigida por una mujer, según una encuesta con expertos en cine organizada por la BBC.

Retrato de una dama

Retrato de una Dama (1996) es protagonizada por John Malkovich, Martin Donovan, Richard E. Grant, Christian Bale y Viggo Mortensen. Con la participación también de Nicole Kidman y Barbara Hershey. «Isabel Archer, una heredera estadounidense y librepensadora viaja a Europa para encontrarse a sí misma. La película cuenta la historia de esta mujer joven e inocente de medios independientes que es manipulada por su amiga madame Merle y Gilbert Osmon.»

Bright Star

Bright Star se estrenó en 2009 y está basada en los últimos tres años del poeta británico John Keats y su relación romántica. La protagonizan Ben Whishaw como Keats, y Abbie Cornish como su musa Fanny Brawne. La película se proyectó en el marco de Festival de Cannes de ese año. Cabe mencionar que Jane escribió el guión inspirado en la biografía de Keats de Andrew Motion de 1997; Motion se desempeñó como consultor de guiones en la película.

«En 1818, la joven y animada Fanny Brawne se encuentra cada vez más intrigada por el apuesto pero distante poeta John Keats, que vive al lado de sus amigos de la familia, los Dilkes. Después de leer un libro de su poesía, ella se siente aún más atraída por el taciturno Keats.»

El poder del perro

Escrita y dirigida por Campion, El poder del perro se fue estrenada en 2021 a través de Netflix y recibió los calificativos de «hipnótica», «asombrosa» y «una obra maestra». Los protagonistas son Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

«Un ranchero dominante y magnate responde con burlona crueldad cuando su hermano trae a casa una nueva esposa y su hijo, hasta que llega el momento inesperado.»