6 CANCIONES MISÓGINAS QUE YA NO ESTÁN BIEN

Mientras exista la música, existirán las descripciones líricas desagradables basadas en el género del sujeto: los compositores han confiado durante mucho tiempo en los estereotipos y/o en demonizar al sexo opuesto. A veces, cuando estás demasiado ocupado bailando un ritmo pegadizo, tiendes a perder de vista lo que realmente se dice en una canción. Tal es el caso de las canciones misóginas que ahora sabemos no están bien.

Y, más veces de lo que es socialmente aceptable, esas letras en realidad podrían contener algunos mensajes bastante misóginos, de artistas de quien se puede esperar … o tal vez no tanto. Entonces, ¿puede el estatus de celebridad y el éxito de un artista ser una excusa para promover canciones misóginas?

¿Qué hace que una canción sea misógina? Podrían ser una serie de cosas diferentes. Podría ser solo la forma en que están redactadas algunas de las letras; el tema general en el que se centra la canción o incluso el título de la pieza en sí.

Básicamente, si una canción habla de las mujeres como objetos meramente sexuales; glorificando las ideas del no consentimiento o avergonzando a una mujer por su propia sexualidad; entonces puede incluirse en la categoría de misoginia general.

El profesor asociado P. Cougar Hall de la Universidad Brigham Young, junto con el profesor Joshua West y el estudiante Shane Hill; realizaron un estudio publicado en 2012 que analizaba las canciones misóginas desde el contenido sexual de las letras de las canciones más populares de Billboard Hot 100.

En el estudio, Hall y su equipo codificaron los 100 mejores temas de 1959, 1969, 1979, 1989, 1999 y 2009 para referencias sexuales generales y referencias específicas a la sexualización.

Descubrieron que los casos de sexualización aumentaron drásticamente en las canciones misóginas durante los años 90 y 2000. Hall atribuye esta escalada a dos factores principales: las leyes de contenido explícito aprobadas en 1985 y el auge de la música rap.

“En el pasado, los estudios solo se habían centrado en las letras degradantes, por lo general letras que son degradantes para las mujeres o hipersexualizadas. No solo estábamos mirando canciones que hablaban sobre sexo, sino que miramos canciones en las que las mujeres eran objetivadas«. Vía Desert News.

Reguetón: ¿Caldo de cultivo de la misoginia hispanihablante?

Según un estudio realizado por la Universidad de Chile en 2018, el reguetón es la bandera del machismo y la misoginia. La tesis, titulada Ni pobre diabla ni candy: violencia de género en el reggaetón, refiere que la violencia «física, psicológica y simbólica contra la mujer” se manifiesta en este género musical que «fascina a Latinoamérica».

En el análisis, realizado por la socióloga Karina Arévalo y otras colegas universitarias; se descubrieron más de cinco dimensiones de la violencia de género. Por año escogieron las cinco canciones más populares de reguetón, desde el 2004 hasta el 2017.

Como resultado final hubo 70 transcripciones. En éstas, la mujer fue la vasija principal en donde se decantaron agresiones. De las 70 canciones sólo 11 no contenían algún tipo de violencia de género, es decir menos del 16% no eran canciones misóginas.

Mientras que las otras 59 tenían al menos 568 menciones violentas contra las mujeres. Con respecto a los representantes del género, el reguetonero más violento fue Maluma con su canción «Cuatro Babys». En ésta hay registro de 44 menciones de violencia.

Los tiempos han cambiado. En una era de creciente conciencia cultural y social; rememoramos ansiosos algunas canciones problemáticas del pasado distante, y no tan lejano. Aquí, entonces, hay 6 canciones (en español e inglés) que definitivamente ya no están bien.

«Lo Mejor de tu Vida»- Julio Iglesias

El ícono de la canción hispana experimentó uno de sus mayores éxitos con el relato de un encuentro sexual siendo él un hombre adulto y ella una «debutante con labios de niña, que mis labios los estrenaban” y “cuerpo de espiga de palma recién plantada”. Un hombre al que, aparentemente, le gustan las niñas y que cree que lo mejor y más valioso en una mujer es su virginidad.

En «Lo Mejor de tu Vida», Julio Iglesias reclama como posesión a la protagonista de sus letras: “Tu experiencia primera, el despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me lo he bebido yo”.

«Blurred Lines»- Robin Ticke ft. Pharrell Williams

A lo largo del verano, cuando la canción eclipsó incluso a «Get Lucky» de Daft Punk como el mayor éxito de 2013; el debate sobre su política sexual se tornó bastante álgido. La canción se disparó al número 1 en la lista de los 100 mejores de iTunes y permaneció allí durante más de 12 semanas. Como pieza musical enormemente popular, «Blurred Lines» es un buen ejemplo de la difusión de mensajes dañinos en las canciones.

Cuando la gente comenzó a mirar más de cerca lo que la letra realmente estaba transmitiendo, la canción rápidamente cayó en desgracia tan rápido como su ascenso a la cima.

Lo que hizo que la gente se sintiera más incómoda fue la vibra indudablemente violadora que se produjo a lo largo de la canción cuando Thicke canta sobre cómo va a «liberar» a una «buena chica» mostrándole que lo que realmente quiere o necesita es sexo duro y un hombre de verdad.

La parte más ofensiva y vulgar de la canción llega cuando expresa su frustración por las «líneas borrosas» que percibe cuando las chicas le dan señales contradictorias sobre lo que quieren.

«Eres Mía»- Romeo Santos

El ex líder de Aventura se ganó el título como indiscutible «Rey de la Bachata» gracias a canciones de corte romántico como «Mi corazoncito» o «Un beso»; pero en el caso de «Eres mía» de 2014, deja el romanticismo de lado para describir la amenaza de un encuentro forzado en el que la mujer no es más que una mercancía de la que se puede ser dueño:

“No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. No te hagas la loca eso muy bien ya lo sabías”.

«Eres Mía» no es el único corte polémico dentro de la trayectoria del de ascendencia dominicana-puertorriqueña. Otros como «Perjurio», «Propuesta indecente» y «Malevo» también hacen apología a la violencia machista.

«Run For Your Life»- The Beatles

«Run for Your Life» es una canción de la banda de rock inglesa The Beatles de su álbum de 1965, Rubber Soul. Fue escrita principalmente por John Lennon, aunque se le atribuye a Lennon-McCartney.

La letra de la canción establece un tono amenazante hacia la novia anónima del cantante (a la que se hace referencia en toda la canción como «niña»), diciendo: «Prefiero verte muerta, niña, que estés con otro hombre» y «Corre por tu vida, pequeña niña, si te atrapo con otro hombre será el fin”. La línea fue tomada de una de las primeras canciones de Elvis Presley, «Baby Let’s Play House» (escrita por Arthur Gunter).

La canción de Gunter fue una declaración de deseo bastante sencilla. Lennon, mientras tanto, tomó las palabras y las convirtió en una amenaza llena de posesividad y celos.

«Ingrata»- Café Tacvba

«Pues si puedo hacerte daño / solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte (…) Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela / Y aunque estoy triste / por ya no tenerte / voy a estar contigo / en tu funeral».

Uno de los episodios más comentados de la famosa cultura digital de la cancelación fue el de «Ingrata»; tema pilar dentro de la trayectoria de Café Tacvba; y que los satelucos decidieron no tocar más dado su contenido inadecuado.

El caso de “Ingrata” es particular porque fue el mismo grupo quien reconoció públicamente que la letra de 1994 estaba fuera de lugar. Como consecuencia, decidieron nunca más tocarla en vivo (hecho que muchos fans repudiaron). Al respecto, el líder del conjunto, Rubén Albarrán, comentó:

«Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos». «Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea. Personalmente, desde hace mucho, dije ‘pistola’ no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”

«Every Breath You Take»- The Police

Aunque muchos pueden llegar a confundirla con una canción romántica; lo cierto es que «Every Breath You Take», el clásico de 1983 incluido en ‘Synchronicity’, es una oda a la posesión y celos enfermizos. El sencillo versa sobre un hombre que terminó con su pareja, pero sigue obsesionado con ella.

“Cada vez que respires / Cada movimiento que hagas / Cada atadura que rompas / Cada paso que des / Estaré observándote”, dice el primer verso y continúa: “Cada día/ Cada palabra que digas / Cada juego que juegues / Cada noche que te quedes / Estaré observándote”

Sting compuso esta canción al tiempo que se estaba separando de su primera esposa, la actriz irlandesa Frances Tomelty; y en una entrevista con NME en 1983 -mismo año en que se lanzó el sencillo- reconoció que su letra no era nada romántica.

“Creo que es una canción siniestra. Trata sobre los celos y la posesión”.

