Antes del New Age estaba la teosofía: el movimiento que cambió el esoterismo moderno

Nacida a finales del siglo XIX como un movimiento interesado en explicar los grandes misterios del universo y de la existencia humana, la teosofía propuso la existencia de una Sabiduría Divina ancestral compartida. Según sus seguidores, esta sabiduría fue compartida por distintas culturas y religiones. Sus ideas sobre karma, reencarnación, cuerpos sutiles, evolución espiritual y maestros ocultos terminarían circulando mucho más allá de la Sociedad Teosófica.

Seguro te has topado con alguien hablando de otras dimensiones de la realidad, reencarnación, guías espirituales o “vibrar alto”. Hoy, muchas de estas ideas de la espiritualidad mainstream suelen asociarse con el New Age. Es una corriente sin una institución ni líderes únicos donde pueden convivir los cuarzos, la astrología, el tarot, la meditación y distintas terapias holísticas.

Pero mucho antes de que las redes se llenaran de brujas modernas y gurús de la abundancia, ya existía la teosofía. Este movimiento mezcló esoterismo europeo, filosofía y sus propias interpretaciones de tradiciones religiosas asiáticas. Lejos de haber desaparecido por completo, parte de su vocabulario sigue circulando entre quienes exploran la conciencia y la espiritualidad fuera de las religiones institucionales.

¿Qué es la teosofía?

Etimológicamente, la palabra viene del griego theos —Dios— y sophia —sabiduría—: “sabiduría divina”. El término existía desde mucho antes. Sin embargo, la teosofía moderna tomó forma en Nueva York en 1875, cuando Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott y otras personas interesadas en el espiritismo, el ocultismo y la filosofía fundaron la Sociedad Teosófica.

Más que una iglesia con jerarquías religiosas o reglas doctrinales obligatorias, la sociedad se presentó como un espacio para estudiar, debatir y explorar distintas explicaciones sobre el origen del universo. Así, analizaban también las religiones y la conciencia.

Sus objetivos fueron establecer un núcleo de fraternidad universal, fomentar el estudio comparado de religión, filosofía y ciencia. Además, investigaban lo que la propia Sociedad Teosófica define como las “leyes inexplicadas de la naturaleza” y los poderes “latentes” del ser humano.

Blavatsky sostenía que la teosofía no era simplemente otra religión, sino una “Religión-Sabiduría”: una supuesta tradición primordial de la que las religiones históricas conservarían fragmentos. En La clave de la teosofía planteó que tradiciones aparentemente distintas podían ser interpretadas como expresiones parciales de una verdad espiritual más antigua.

Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, retratada con un abanico durante una sesión realizada en Londres en 1884. Foto: Elliott & Fry.

¿Quién fue Helena Blavatsky?

Detrás de esta propuesta estaba Helena Petrovna Blavatsky, nacida en 1831 en Yekaterinoslav, entonces parte del Imperio ruso y actualmente Dnipro, Ucrania. Viajó extensamente, participó en ambientes espiritistas y esotéricos y terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y polémicas del ocultismo del siglo XIX.

A Blavatsky no le bastaba con averiguar si era posible contactar con los muertos, como hacían numerosos espiritistas de su época. Quería construir una explicación mucho más amplia sobre el universo, la humanidad y su desarrollo espiritual.

En 1877 publicó Isis sin velo, donde cuestionó tanto el materialismo científico como las formas dogmáticas de la religión institucionalizada. Su propuesta buscaba reconciliar religión, filosofía, ciencia y ocultismo mediante la idea de una sabiduría primordial.

Años después se instaló en India junto con Olcott y, en 1882, la Sociedad Teosófica estableció su sede internacional en Adyar, cerca de Chennai.

En 1888 apareció La doctrina secreta, su obra más ambiciosa. Ahí desarrolló una cosmología y una supuesta historia oculta de la humanidad organizada en grandes etapas evolutivas llamadas “razas raíz”. Entre ellas aparecían la Lemuriana, la Atlante y una quinta etapa denominada por Blavatsky “aria”.

Estas categorías no pueden separarse completamente de las discusiones sobre raza, evolución y colonialismo del siglo XIX. El historiador de las religiones Julian Strube ha señalado que las “razas raíz” ocupaban un lugar central en la doctrina teosófica. Además, sus dimensiones espirituales tuvieron consecuencias concretas dentro de relaciones raciales y políticas propias del mundo colonial.

El escándalo de los Coulomb

Blavatsky también decía estar en contacto con los llamados Mahatmas o Maestros de Sabiduría, figuras que, según ella, habían alcanzado un desarrollo espiritual excepcional y transmitían conocimientos ocultos. Entre los más conocidos estaban Koot Hoomi y Morya, a quienes se atribuyeron varias cartas sobre cuestiones doctrinales.

La existencia de estos maestros tal como los presentaba Blavatsky nunca ha podido comprobarse históricamente.

En 1884, Emma y Alexis Coulomb, antiguos colaboradores de la Sociedad Teosófica en India, acusaron a Blavatsky de fabricar algunos de los fenómenos paranormales relacionados con ella. La Society for Psychical Research encargó una investigación a Richard Hodgson, quien viajó a India y presentó sus conclusiones en 1885. En el informe publicado en los Proceedings of the Society for Psychical Research, Hodgson sostuvo que los fenómenos teosóficos investigados formaban parte de un sistema fraudulento. También atribuyó a Blavatsky la autoría de documentos utilizados como evidencia.

La controversia continuó durante décadas. En 1986, Vernon Harrison, especialista en documentos y miembro de la misma Society for Psychical Research, reexaminó el caso. Su estudio cuestionó los métodos, el análisis de escritura y varias de las conclusiones documentales de Hodgson. La revisión no demostró que los fenómenos paranormales atribuidos a Blavatsky fueran auténticos, pero sí puso en duda la solidez de partes importantes del informe original.

A pesar del escándalo, Blavatsky siguió escribiendo y enseñando hasta su muerte en Londres en 1891. Para entonces, la teosofía ya había dejado de ser un pequeño círculo esotérico. También comenzaba a influir en movimientos religiosos, artísticos e intelectuales que continuarían desarrollándose durante el siglo XX.

Planos de existencia, cuerpos sutiles y Maestros de Sabiduría

Dentro de la teosofía, una persona no sería únicamente su cuerpo físico. La realidad estaría formada por diferentes niveles o “planos”, y el ser humano poseería componentes capaces de relacionarse con ellos.

La idea de que existe algo intermedio entre el cuerpo material y el alma no fue inventada por Blavatsky. En The Subtle Body: A Genealogy, Simon Cox rastrea los antecedentes de los llamados “cuerpos sutiles” y explica que Blavatsky reunió elementos neoplatónicos, cabalísticos, del idealismo alemán, del trascendentalismo y del orientalismo europeo del siglo XIX. Lo particular de la teosofía fue presentar materiales de procedencias diferentes como partes de un mismo conocimiento ancestral.

Con el desarrollo posterior de la doctrina teosófica se difundió un esquema de varios planos —físico, astral, mental y otros niveles considerados progresivamente más espirituales— que no debían imaginarse necesariamente como lugares separados. Más bien, eran vistos como estados o grados de realidad capaces de coexistir. Distintos autores teosóficos terminaron ordenando estos niveles en sistemas de siete planos y relacionándolos con diferentes estados de conciencia.

Los “cuerpos sutiles” serían, dentro de esta explicación, vehículos no físicos correspondientes a algunos de esos niveles. El llamado cuerpo astral, por ejemplo, permitiría explicar experiencias como sueños, visiones o desplazamientos de la conciencia fuera del cuerpo físico según la interpretación teosófica. Estas afirmaciones pertenecen a su sistema religioso y esotérico y no han sido establecidas científicamente.

Algo parecido ocurrió con los Mahatmas. El término mahātma, procedente del sánscrito, significa literalmente “gran alma”, pero Blavatsky le dio una función particular. Describió a los Maestros como seres humanos extraordinariamente avanzados que formarían parte de una fraternidad de adeptos encargados de conservar y transmitir conocimientos espirituales.

Así, nociones que tenían historias independientes quedaron conectadas dentro de una explicación conjunta del cosmos y de la evolución humana.

Helena Petrovna Blavatsky y Henry Steel Olcott, cofundadores de la Sociedad Teosófica, durante su último encuentro documentado en Londres en octubre de 1888. El ejemplar lleva una dedicatoria a la Aryan Theosophical Society de Nueva York.

Karma, reencarnación y una conciencia que también evoluciona

Las personas atravesarían además múltiples encarnaciones bajo la acción del karma, entendido por la teosofía como una ley universal de causa y efecto.

Según esta visión, cada existencia permitiría acumular experiencias y avanzar gradualmente en un desarrollo espiritual. La vida podía explicarse entonces como una especie de escuela: las acciones tendrían consecuencias y las distintas encarnaciones formarían parte de un proceso mucho más largo.

La historiadora Julie Chajes ha mostrado que la interpretación de la reencarnación desarrollada por Blavatsky tampoco apareció completamente formada desde el principio. En Recycled Lives: A History of Reincarnation in Blavatsky’s Theosophy, Chajes explica que Blavatsky sostuvo distintas teorías sobre el renacimiento y que sus formulaciones incorporaron elementos del espiritismo, el platonismo, debates científicos del siglo XIX y sus interpretaciones de religiones asiáticas, además de referencias a la Cábala y la egiptología.

La apuesta teosófica consistía en extender la idea de evolución más allá de la biología: no evolucionaría únicamente el cuerpo o la especie, sino también la conciencia individual y la humanidad en conjunto.

Entonces, ¿Blavatsky inventó el New Age?

No. Y tampoco existe una línea recta que lleve de Blavatsky a todas las expresiones que hoy reciben la etiqueta de New Age. Pero la investigación académica sobre las religiones contemporáneas sí identifica a la teosofía como uno de los principales canales por los que determinadas ideas esotéricas del siglo XIX pasaron a movimientos posteriores.

El historiador de las religiones Wouter J. Hanegraaff sitúa el surgimiento del New Age dentro de una transformación mucho más amplia de tradiciones esotéricas occidentales que fueron adaptándose a una sociedad moderna y secularizada. Su planteamiento permite entender la relación con la teosofía como parte de una genealogía histórica y no como una simple lista de semejanzas. Olav Hammer llega a una conclusión más específica: las enseñanzas teosóficas fueron modificadas por numerosos movimientos durante el siglo XX y ejercieron una influencia importante sobre la religiosidad difusa que suele denominarse New Age.

¿Qué pasó de una corriente a la otra? Entre otras cosas, la idea de que existe una evolución espiritual de la humanidad; la creencia en distintos niveles de realidad; los cuerpos sutiles y el aura; la reencarnación y el karma reinterpretados para públicos occidentales; la posibilidad de recibir conocimiento de entidades o maestros superiores y la búsqueda de una verdad común detrás de diferentes religiones. Sin embargo, esas ideas cambiaron al circular.

En la Sociedad Teosófica formaban parte de una cosmología relativamente compleja y estaban vinculadas con una organización, una literatura doctrinal y una supuesta tradición secreta. En buena parte del New Age posterior se volvieron más flexibles y combinables: una persona podía aceptar la reencarnación, practicar astrología, hablar de energías o seguir a un supuesto maestro espiritual sin aceptar el sistema teosófico completo.

Alice Bailey fue uno de los puentes más visibles, pero no el único. Después de participar en ambientes teosóficos desarrolló su propio corpus sobre meditación, evolución humana, maestros y una futura “nueva era”. Otras corrientes derivadas o influidas por la teosofía hicieron modificaciones parecidas durante el siglo XX.

Así que no existe una línea directa entre Blavatsky y los cuarzos de TikTok. Lo que sí existe es una historia documentable de conceptos que pasaron de una corriente a otra, cambiaron de significado y terminaron formando parte del lenguaje de la espiritualidad contemporánea.

De las sesiones espiritistas a los museos

La influencia de la teosofía también llegó al arte y la literatura. Pero su importancia resulta más clara cuando se observa qué hicieron ciertos artistas con esas ideas.

Hilma af Klint: pintar una realidad que no podía verse

Hilma af Klint participó desde joven en sesiones espiritistas y posteriormente se acercó a la teosofía. En 1904 ingresó a la Sociedad Teosófica en Suecia y mantuvo también un interés profundo por las enseñanzas de Rudolf Steiner.

Para ella estas creencias no fueron un pasatiempo separado de su trabajo. Su ciclo Paintings for the Temple surgió ligado a experiencias mediúmnicas y a la intención de representar procesos espirituales mediante formas, colores, espirales, dualidades y figuras geométricas.

En su serie Evolution de 1908, el Museo Guggenheim Bilbao explica que la artista trabajó con una noción de evolución cercana a planteamientos teosóficos y de Rudolf Steiner: no únicamente un cambio biológico, sino un proceso espiritual mediante el cual el alma se desarrolla y se aproxima a lo divino.

En otras palabras, la teosofía no solo aparece en su biografía: ayuda a entender parte del vocabulario visual y de las ideas que organizan su obra abstracta.

Hilma af Klint, Altarpiece, No. 1, Group X, Altarpieces, 1915, parte de The Paintings for the Temple. La obra sintetiza su búsqueda espiritual mediante geometría, color y formas abstractas vinculadas a su interés por lo invisible y por corrientes como la teosofía.

Piet Mondrian: detrás de la cuadrícula había una búsqueda espiritual

Piet Mondrian ingresó a la Sociedad Teosófica en 1909. Su acercamiento a la abstracción tuvo otras influencias decisivas, entre ellas el cubismo, por lo que sería simplista explicar toda su obra mediante la teosofía. Sin embargo, sus escritos y varias de sus composiciones muestran que buscaba representar algo más universal que la apariencia particular de los objetos.

Al describir Pier and Ocean 5, el Museum of Modern Art señala que las líneas y cruces de Mondrian no solo aluden a la superficie del mar, sino también a una estructura espiritual dentro de la naturaleza; el propio museo relaciona su abstracción con la búsqueda de un equilibrio entre lo concreto y una verdad universal subyacente.

El interés teosófico por una realidad universal escondida bajo las apariencias coincidía así con su búsqueda de una pintura cada vez menos dependiente de representar objetos concretos.

Piet Mondrian, Composition with Red, Blue, Black, Yellow, and Gray, 1921, óleo sobre lienzo. La búsqueda del artista de un orden universal mediante geometría y color se desarrolló en paralelo a su interés por la teosofía. Colección The Museum of Modern Art, Nueva York.

Rudolf Steiner: de la teosofía a la antroposofía

Rudolf Steiner muestra otro tipo de influencia. No fue solamente un lector ocasional: en 1902 se convirtió en secretario general de la sección alemana de la Sociedad Teosófica y durante esa etapa publicó obras como Theosophy y Knowledge of the Higher Worlds.

Con el tiempo se distanció del movimiento y la Sociedad Antroposófica se constituyó entre 1912 y 1913. Su nueva corriente conservó temas presentes en los ambientes teosóficos —evolución espiritual, reencarnación y conocimiento de realidades suprasensibles—, pero les dio un desarrollo propio y una orientación más marcada por el cristianismo y por la tradición intelectual europea.

La antroposofía terminó generando propuestas culturales independientes en educación, artes, agricultura y otros campos. De ahí surgió, entre otros proyectos, la pedagogía asociada actualmente con las escuelas Waldorf.

La influencia de la teosofía también puede rastrearse en W. B. Yeats. El poeta ingresó a la Sociedad Teosófica en la década de 1880 y después participó en la Hermetic Order of the Golden Dawn. Un estudio académico sobre el simbolismo teosófico en A Vision sostiene que las ideas y métodos de investigación espiritual que Yeats conoció a través de la teosofía dejaron huellas en el sistema metafísico que posteriormente desarrolló en esa obra. A Vision incorporó además materiales procedentes de la escritura automática realizada por su esposa, George Yeats, y de otras corrientes filosóficas y esotéricas, por lo que tampoco puede reducirse únicamente a la influencia teosófica.

La teosofía en México y un problema difícil de ignorar

La teosofía no desapareció con Blavatsky. La Sociedad Teosófica continúa funcionando internacionalmente y en México tuvo presencia organizada desde principios del siglo XX. Un anuario histórico de la propia Sociedad registra que las primeras logias aparecieron en México en 1906. Además, la carta constitutiva de la Sección Mexicana está fechada el 12 de noviembre de 1919. Pero que el movimiento hablara de fraternidad universal no significa que estuviera libre de las categorías raciales y coloniales de su tiempo.

La Sociedad Teosófica contribuyó a que numerosos lectores europeos y estadounidenses se interesaran por filosofías y religiones de India y otras regiones de Asia. Esto ocurrió en una época en que esos conocimientos eran frecuentemente despreciados en Occidente. Pero Blavatsky y otros autores también seleccionaron, tradujeron y reorganizaron esos conceptos. Lo hicieron mediante categorías creadas en ambientes esotéricos y orientalistas occidentales.

Eso significa que términos como karma o reencarnación no llegaron al esoterismo moderno conservando intactos todos los sentidos que tenían dentro de las tradiciones de donde procedían. En cambio, fueron reinterpretados para responder a preguntas características del siglo XIX europeo y estadounidense. Esas preguntas eran sobre evolución, ciencia, progreso, espiritualismo, origen de la humanidad y supervivencia después de la muerte.

Emblema de la Sociedad Teosófica, compuesto por símbolos procedentes de distintas tradiciones religiosas y esotéricas, acompañado por su lema: “No hay religión más elevada que la verdad”. La organización interpreta el conjunto como una representación de la unidad espiritual y del orden del universo.

¿Qué cambió realmente la teosofía?

La importancia histórica de la teosofía no estuvo tanto en inventar nuevas creencias como en reunir ideas que antes circulaban por espacios diferentes. Además, ofrecía con ellas una explicación general del universo, de la humanidad y de la conciencia.

Blavatsky combinó elementos del ocultismo europeo con interpretaciones de hinduismo, budismo, neoplatonismo, Cábala y otras fuentes. Así, los presentó como restos de una misma sabiduría universal.

Así, conceptos como karma y reencarnación comenzaron a integrarse en nuevos lenguajes espirituales modernos, aunque muchas veces separados de sus contextos religiosos originales.

Al mismo tiempo, la teosofía habló de evolución espiritual, niveles invisibles de realidad y capacidades latentes del ser humano. Utilizó un vocabulario que intentaba dialogar con las grandes discusiones científicas de su época.

Esa combinación ayudó a consolidar una forma de espiritualidad que podía funcionar fuera de las iglesias tradicionales. Después sería reinterpretada por numerosas corrientes del siglo XX.

¿Qué queda hoy de la teosofía?

Más de un siglo después, buena parte del legado teosófico sobrevive. Esto ocurre sin que quienes utilizan sus ideas necesariamente hayan leído a Blavatsky o pertenezcan a la Sociedad Teosófica.

Hablar de cuerpos astrales, vidas pasadas, evolución de la conciencia, maestros ascendidos, auras o distintos niveles de realidad resulta hoy familiar en numerosos espacios de espiritualidad alternativa. Ahora, el vocabulario cambió. Las doctrinas dejaron de presentarse siempre como partes de un único sistema.

También cambió la manera de practicarlas. El movimiento original creó sociedades, publicaciones, ramas nacionales y programas de estudio. Sin embargo, gran parte de la espiritualidad contemporánea funciona de manera mucho más individual. Cada persona puede combinar meditación, astrología, reencarnación, terapias alternativas o creencias sobre energías sin aceptar una doctrina común ni integrarse a una institución.

Pero esa vigencia también vuelve necesarias algunas preguntas incómodas. Cuando conceptos procedentes del hinduismo, budismo u otras tradiciones se convierten en términos genéricos de bienestar espiritual, conviene preguntar qué partes de sus contextos originales se perdieron y quién realizó esas reinterpretaciones. En el caso de la teosofía, esa discusión está directamente relacionada con las condiciones coloniales. Estas condiciones influyeron en la forma en que europeos, estadounidenses e intelectuales asiáticos intercambiaron ideas durante el siglo XIX.

Del mismo modo, cualquier revisión contemporánea del movimiento tiene que reconocer que su defensa de una fraternidad universal convivió con teorías sobre “razas raíz” y categorías heredadas de los debates raciales de su época. Sin embargo, estudiar esa tensión no implica reducir toda la teosofía al racismo o al colonialismo. Tampoco significa separar sus ideas espirituales del mundo histórico en el que fueron formuladas.

La teosofía no inventó el New Age y mucho menos toda la espiritualidad contemporánea. No obstante, lo que hizo fue convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro. Desde allí, conceptos procedentes de tradiciones diferentes fueron reorganizados y difundidos para públicos modernos.

Por eso su presencia sigue siendo reconocible incluso donde ya no aparece su nombre. Además, cada vez que alguien habla de vidas pasadas, cuerpos astrales, maestros espirituales o evolución de la conciencia, está utilizando un lenguaje cuya historia moderna pasa, al menos en parte, por la teosofía.