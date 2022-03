Arca: la diva electrónica con maestría en el electro pop

Arca, la cantante venezolana que hipnotizó a Björk, Kanye West, Rosalía, Sia, Kelela y más

El nombre completo de la artista es Alejandra Ghersi​, pero en el medio es conocida profesionalmente como Arca. Se dedica a componer, producir y además es DJ; su obra se especializa en la música electrónica y experimental. Además de darse a conocer con un nombre distinto, Arca se identifica con los pronombres “ella” o “eso”, teniendo preferencia por este último.

Algunos de los artistas mencionados anteriormente, han colaborado con la cantante a lo largo de sus ocho álbumes de estudio. En los que figuran: su amiga Björk, Rosalía, Kanye West, Frank Ocean, Kelela y FKA Twigs.

La Diva

Esta diva española, es originaria de Venezuela, vivió un tiempo en Connecticut regresando a su tierra finalmente. Desde muy pequeña comenzó su relación las artes y la música, pues con tan solo 7 años empezó a recibir clases de piano, y a los 14 años se puso a producir y re mezclar su propia música mediante samples de otros artistas. Arca ha mencionado que algunos de los grupos que más la han influido son Aphex Twin y Nine Inch Nails. ​Ya que esos eran los discos que más escuchó gracias a que su hermano era fan de dicha banda y DJ.

Sus primeras publicaciones fueron durante su adolescencia publicó canciones bajo el nombre artísticoy se hacía llamar Nuuro. Se movió principalmente en la escena independiente venezolana, sin embargo la cantante pasó por varios altibajos. Un problema que enfrentó con todas sus fuerzas fue la aceptación de su homosexualidad, lo que afectó de icerta manera su carrera y donde sufrió cierto rechazo.

La vida de Arca comenzó a cambiar y se fue a estudiar en el Clive Davis Institute of Recorded Music de la Universidad de Nueva York. Después se mudó a Londres y termina viviendo en Barcelona donde encontró la inspiración para seguir con todo su carrera.

La trayectoria más prolífica de Arca arrancó con su EP Baron Libre; se movilizó más que nada a través de las plataformas digitales y de streaming. Poco a poco fue siendo descubierta y su trabajo fue re valorizado. Y los discos que la catapultaron al éxito son: Xen (2014), Mutant (2015), Arca (2017), Kick I (2020), Kick ii (2021), Kick iii (2021) y Kick iiiii (2021).

Apenas en el año 2020 fue nominada a su primer premio Grammy como Mejor Álbum Dance/Electrónico por su cuarto álbum de estudio Kick I.

De los trabajos más sonados fue el que realizó con Björk, pues le confió la producción completa de su álbum Utopia, publicado en 2017.​ Arca también colaboró en una parte considerable del álbum debut de la cantante de R&B Kelela, Take Me Apart, produciendo cuatro pistas y coescribiendo dos. ​

La importancia del arte de Arca es marcar un nuevo concepto artístico en donde pueda romper fronteras, prejuicios sobre la psicosexualidad, y restablecer el concepto no-binario.

«La DJ surrealista con estructuras de música dance torcidas para encajar con su visión singular”. Arca