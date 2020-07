ARI ASTER: UNA VIDA DE SUSPENSO Y COMEDIA

Debutó en 2011 con The Strange Thing About the Johnsons

Ari Aster es un cineasta que se ha destacado por su peculiar estilo para narrar historias. A los cuatro años, su madre lo llevó al cine a ver su primera película, Dick Tracy, la escena en la que uno de los personajes dispara una ametralladora, lo asustó tanto, que salió corriendo de la sala y su madre tuvo que perseguirlo.

SI QUIERES VER MÁS CONTENIDO ORIGINAL, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE, ENCIENDE LA CAMPANITA, DALE LIKE Y COMPÁRTELO CON TUS AMIGOS

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Desde ese momento comenzó una obsesión por las películas de terror, «Agoté la sección de terror de cada tienda de vídeo que podía encontrar […] No supe cómo para reunir personas quienes gastarían en algo como esto […] Me encontré justo escribiendo guiones».

Estudio en el conservatorio AFI donde conoció a muchos de sus actuales colaboradores. En 2011 debutó como director con el cortometraje The Strange Thing About the Johnsons. Más tarde dirigió su primer largometraje, la película de terror Hereditary, nominada a mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel 2018.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Hereditary, apuntó a Ari Aster como uno de los grandes estrellas del cine de terror contemporáneo, ‘Midsommar’ lo consagra como una de las mentes más brillantes del género.

Midsommar, se estrenó en 2019. Está protagonizada por Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Archie Madekwe, Ellora Torchia y Will Poulter. El rodaje se realizó en Budapest, y esta basada en la vida de una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento y deciden ir con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Es uno de los filmes más aclamados por la critica.