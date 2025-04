Documentales sobre Hayao Miyazaki: la vida y legado del animador japonés

Recientemente el nombre de Hayao Miyazaki se ha viralizado en redes sociales. Y es que una vez más la IA ha dado de qué hablar, después de que Chat GPT habilitara su herramienta para “caricaturizar” imágenes. La cual genera escenas muy similares al estilo del famoso Studio Ghibli. Una acción que continúa indignando a artistas y recuerda el rechazo del animador japonés hacia estas herramientas digitales.

Hayao Miyazaki, cofundador del icónico Studio Ghibli, es una figura indispensable en el cine de animación, cuya influencia trascendió generaciones y fronteras. Con una carrera que abarca más de medio siglo, este director japonés se consolidó como una de las voces más creativas y renovadoras del séptimo arte, al tiempo que ha redefinido los estándares de la animación tradicional.

Miyazaki desarrolló desde muy joven un profundo interés por la aeronáutica y el dibujo, dos elementos que han marcado su obra. Comenzó su carrera en la industria de la animación en la década de 1960, pero fue en 1984, con la película Nausicaä del Valle del Viento, que su talento ganó reconocimiento internacional. Este éxito lo llevó a fundar Studio Ghibli junto a Isao Takahata en 1985, un estudio que rápidamente se convirtió en sinónimo de calidad artística y narrativas profundas.

El director japonés es conocido por películas como Mi vecino Totoro (1988), La princesa Mononoke (1997) y la ganadora del Oscar El viaje de Chihiro (2001), considerada una de las mejores películas de animación de la historia. Su obra se caracteriza por su enfoque en temáticas universales como la naturaleza, el pacifismo, la fortaleza femenina y la lucha por preservar la esencia humanista en un mundo tecnológicamente acelerado.

Además, su estilo visual meticuloso, donde cada cuadro es dibujado a mano, resalta su compromiso con la calidad y el legado del arte animado. Hayao ha influido en la cultura popular y ha demostrado que la animación es un medio capaz de explorar temas complejos y emocionales que trascienden edades y culturas. Su regreso con The Boy and the Heron, a sus 82 años, es un claro testimonio de su pasión incesante por crear historias que inspiran y emocionan. A continuación te compartimos cuatro documentales sobre la vida y obra del genio que cambió la animación para siempre.

10 años con Hayao Miyazaki

El primer capítulo de «10 años con Hayao Miyazaki», cuenta los inicios de Miyazaki en la animación. El capítulo revela la evolución de la trama, los personajes y su singular visión artística. Asimismo, el cineasta profundiza en los recuerdos de su madre para ayudar a tejer la historia y explora los límites de su capacidad física y de su imaginación para crear protagonistas memorables. Y el capitulo final Sin excusas baratas, en el cual el director asume un nuevo desafío para la creación de El viento se levanta (2013), película inspirada en el famoso diseñador aeronáutico italiano.

El Hombre sin fin: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki and The Heron

El reino de los sueños y la locura