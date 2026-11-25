Cuatro mujeres posan frente a un mural de Juárez, Zapata y Villa que ellas llamaban “el mural de los mariachis”. Esa imagen de Graciela Iturbide es parte de una serie que duró 33 años y que hoy se exhibe en California.

En la foto hay cuatro mujeres frente a un muro de Boyle Heights, al este de Los Ángeles. De fondo, pintados en la pared, están Benito Juárez, Emiliano Zapata y Pancho Villa, tres de los personajes más conocidos de la historia mexicana. Las cuatro vienen con toda la actitud del barrio. Blusas sin mangas, labios pintados y el pelo bien voluminoso, como se usaba en los ochenta. Una trae a un bebé en brazos y las otras hacen señas con las manos.

La foto es de 1986, se titula Cholas (con Zapata, Juárez y Villa) y la tomó la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. El Museo de Arte de Cleveland incluyó la imagen en un artículo sobre fotografía fronteriza, pero el ejemplar que reprodujo pertenece a la colección del J. Paul Getty Museum, en Los Ángeles, donde aparece catalogado como Cholos, White Fence, East Los Angeles.

Ninguna supo decirle quiénes eran los tres hombres del muro. Para ellas era “el mural de los mariachis”, y ahí quisieron que las retratara, según contó Iturbide a Los Angeles Times en 2017. White Fence era el nombre de una pandilla histórica vinculada con ese entorno de Boyle Heights, y también terminó siendo el de la serie. Empezó como un encargo de un solo día y, entre idas y vueltas, duró 33 años.

Las fotos de aquel primer viaje se exhiben hasta el 5 de diciembre de 2026 en ROSEGALLERY, una galería de Santa Mónica, California, en la muestra Graciela Iturbide: White Fence, Los Cholos. Esta es la historia de cómo se tomaron.

Fotografía documental de la serie White Fence, realizada por Graciela Iturbide sobre la comunidad chicana del este de Los Ángeles. Obra incluida en el catálogo de ROSEGALLERY.

¿Cómo llegó Graciela Iturbide a Los Ángeles?

Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) empezó a fotografiar a finales de los sesenta, con Manuel Álvarez Bravo como mentor. Desde sus primeros proyectos se acostumbró a convivir con las comunidades que retrataba. Así trabajó en Juchitán, Oaxaca, adonde llegó en 1979 invitada por el pintor Francisco Toledo. Con los años se volvió una de las fotógrafas más destacadas de la escena internacional, y en 2008 ganó el premio Hasselblad, una de las mayores distinciones internacionales de la fotografía.

A Los Ángeles la llevó un encargo. El 2 de mayo de 1986, unos 200 fotógrafos repartidos por todo Estados Unidos retrataron un mismo día del país para el libro A Day in the Life of America. A Iturbide le asignaron Los Ángeles, y ella ya sabía qué buscar: según le contó a Frieze en 2022, quería hacer algo sobre los mexicanos y la idea del sueño americano. Lo que le faltaba era alguien que le abriera la puerta.

Buscando cómo acercarse, Iturbide preguntó en el Los Angeles Photo Center y habló con la monja franciscana Karen Boccalero, cofundadora de Self Help Graphics. Este taller de serigrafía de Boyle Heights era, para los años ochenta, un punto de reunión de los artistas chicanos de la ciudad. Por ahí conoció a la pintora Margaret Garcia, vecina de toda la vida del East L.A. Según el historiador Ricardo Romo, autor de East Los Angeles: History of a Barrio (1983), la única condición de Iturbide era que las personas fueran de origen mexicano. En un texto publicado en diciembre de 2025 en su newsletter Latinos in America, Romo cuenta que Garcia tenía una sobrina, Lisa Gomez, que pertenecía a White Fence, y que se ofreció a llevarla.

¿Quiénes eran las cholas?

La foto del mural se convirtió en una de las imágenes más conocidas de la serie, pero Iturbide fue más allá de la pared: se quedó dos días en sus casas. Según The Washington Post, a veces dormía en el piso, y ella cuenta que la siguieron invitando. Romo, doctor por la UCLA, describe cómo era la vida ahí, citando un pie de foto de la época: en el departamento vivían dos mujeres, el novio de una de ellas y un bebé de cinco meses. El único que oía era el niño; los demás eran sordos. Varios de sus nombres los conocemos por los títulos de las fotos: Rosario, Cristina, Lisa, Ester y Arturo.

Según ROSEGALLERY, varias de las personas que Iturbide conoció ese día habían quedado sordas por una epidemia de rubéola a mediados de los sesenta, y hablaban con señas. En el barrio eso era un riesgo. Desde fuera, no siempre se distinguía si estaban platicando o haciendo señas vinculadas con la pandilla, y un malentendido con la policía podía acabar en arresto. Aun así, en varias fotos esas mismas manos forman “1 W F”: White Fence es el número uno.

White Fence no era el nombre oficial de todo Boyle Heights, sino el de una pandilla histórica y de un grupo identificado con una parte de ese entorno comunitario. La socióloga Joan Moore, en un estudio de 1991, cuenta que su antecedente fue un grupo deportivo de jóvenes de la parroquia de La Purísima, en los años treinta. Los vecinos no los veían como una pandilla, sino como “los muchachos del barrio”. El nombre viene de la cerca blanca que rodeaba la iglesia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el grupo se transformó en una organización identificada como pandilla.

Las mujeres tenían sus propias clicas, pero cargaban con un juicio que a los hombres no les tocaba. Según Moore, en los cuarenta bastaba con que una mujer joven se juntara en la calle para que el barrio la tachara de “desviada”. Esa mirada también llegó a la academia. Durante años, quienes estudiaban las pandillas casi no las tomaron en cuenta, o las veían solo como las “novias de los pandilleros”.

Iturbide, en cambio, las puso al centro. En el catálogo de Ruiz-Healy Art, sus imágenes muestran la vida de todos los días: Rosario maquillándose en la cama junto a su bebé, Cristina delineándose los ojos en el asiento de atrás de un coche. Ni siquiera el “1 W F” que forman con las manos significa una sola cosa. Como varias de ellas eran sordas, sus gestos funcionaban a la vez como lengua de señas y como símbolos de pertenencia al grupo. Esas manos con las que hablaban eran las mismas con las que expresaban orgullo por su comunidad. Las imágenes también permiten observar cómo las mujeres hacían suyos símbolos asociados con una organización habitualmente representada a través de sus integrantes masculinos.

Esa identidad también se llevaba puesta. El fleco bien parado, las cejas delgaditas, el delineador negro y grueso, la playera sin mangas: todo eso tiene historia. La periodista Barbara Calderón-Douglass explica en un artículo de VICE de 2015 que esa forma de vestir viene de las pachucas de Los Ángeles de los años cuarenta, jóvenes mexicoamericanas que rechazaban asimilarse al espíritu superpatriota de la Segunda Guerra Mundial. En los sesenta y setenta se volvió el look chola. Para ella, esa ropa y ese maquillaje eran señales de una identidad propia y de las condiciones sociales en las que vivían.

Graciela Iturbide, Rosario, Cristina y Lisa, White Fence, East Los Ángeles, 1986. Serie White Fence.

¿Cómo fotografió Iturbide a White Fence?

Iturbide no fotografía desde lejos. Para ella, el trabajo empieza por ganarse la confianza de las personas. Así se lo dijo a Frieze: sin confianza y complicidad no hay foto, y por eso suele quedarse a vivir con ellas por temporadas largas. Nunca dispara a escondidas ni usa teleobjetivo, y si nota que alguien no quiere ser retratado, baja la cámara. Así había trabajado en Juchitán, donde buscó que las mujeres participaran como cómplices de sus fotos.

En East L.A. hizo lo mismo. Ella misma escribió que se quedó en la casa y las acompañó con la cámara en su día a día, según cita Romo, y The Washington Post cuenta que a veces dormía en el piso. La cercanía se nota en las imágenes. En Cristina tomando una foto, de 1986, es Cristina quien le apunta con la cámara a la fotógrafa.

El ambiente no era tranquilo. A Los Angeles Times le contó que había tensiones entre pandillas y que era peligroso. Aun así, la violencia casi no aparece en sus fotos. Lo que se ve es la vida de todos los días: la recámara, el coche, el parque, los niños.

La historia a lo largo de los años

El trabajo para A Day in the Life of America terminó, pero Iturbide siguió volviendo. En 1989 regresó a Los Ángeles para retratar a la familia extendida de Rosario, Lisa y Arturo, y de paso bajó a Tijuana. Ahí, según contó a Los Angeles Times en 2017, encontró cholos que hojeaban revistas sobre los de East L.A. De ese viaje salió su serie La Frontera.

Después, las visitas se espaciaron, pero el contacto no se perdió. Entre 1986 y 2019 volvió a Boyle Heights varias veces. Las sesiones más documentadas, de acuerdo con The Brooklyn Rail, son las de 1986 a 1989 y las de 2018 y 2019.

Cuando regresó, casi treinta años después, encontró otro barrio y otras vidas. Iturbide se reencontró con la familia y, según Blind Magazine, los bebés de los ochenta ya eran padres. A Frieze le contó que fotografió ya adulto a uno de los niños de las primeras fotos. Boyle Heights también era otro: desde 2016, el barrio fue escenario de protestas vecinales contra las galerías y la gentrificación.

No fue un proyecto continuo, sino una relación que se sostuvo con el tiempo. En 2022, Iturbide dijo a Frieze que seguían siendo sus amigos y todavía le mandaban fotos.

Graciela Iturbide, Cholas (con Zapata, Juárez y Villa), serie White Fence, East Los Ángeles, 1986.

El mural de los mariachis

Volvamos a la foto del mural. Las mujeres le dijeron a Iturbide que no sabían quiénes eran esos tres hombres pintados a sus espaldas; para ellas, eran cantantes de mariachi. En su entrevista de 2017 con Los Angeles Times, la fotógrafa explicó que se acercó a esta comunidad porque era de origen mexicano y porque había vivido marginada. Lo que encontró, desde su interpretación, fue una nostalgia por México que no siempre coincidía con los hechos históricos, pero que ella percibía como profunda.

Lo interesante es que fue el grupo de mujeres el que eligió posar frente a ese muro. Su vínculo con México no dependía necesariamente de conocer a los personajes históricos, sino que también podía expresarse mediante los recuerdos heredados, los símbolos de la calle y el orgullo de su comunidad. En 1986, según Romo, el este de Los Ángeles tenía más de 500 murales. Esa conexión podía tener un significado propio para ellas, supieran o no cómo se llamaban los caudillos que las cuidaban desde la pared.

Esa misma mezcla de símbolos asoma en el resto de la serie. En una foto aparece Cristina, de espaldas frente a un Cristo pintado en Estrada Courts, dedicado a dos personas, con unas manos en oración tatuadas y la leyenda “In memory of Emma”. Esa iconografía cruzaba de un barrio a otro. En otra imagen, que Ruiz-Healy Art cataloga como Virgen de Harpys, Maravilla, un chavo se recarga frente a un mural de la Virgen de Guadalupe. Según el Museo Getty, la propia familia de White Fence le enseñó los rituales y los muros pintados de su cultura chola, algo que los marcaba como distintos de lo mexicano y de lo estadounidense.

El Museo de Arte de Cleveland describe a las mujeres de la foto del mural como profundamente marcadas por su herencia mexicana y, a la vez, parte de su propia comunidad en Los Ángeles. En las fotos de Iturbide, México y la calle conviven de forma muy natural: los héroes de la Revolución y la Virgen, la familia, las letras de White Fence en la pared. La identidad chicana se arma entre los dos países, con referencias y una historia propias.

Graciela Iturbide, serie White Fence, East Los Ángeles, 1986.

Dónde ver hoy estas fotografías

Según Romo, las fotos de White Fence se expusieron en 1988, en la Casa de la Fotografía de la Ciudad de México, con el nombre de Cerco Blanco. Después tuvieron menos presencia pública que otras series de Iturbide, como la de Juchitán. En 2024, Editorial RM las publicó en el libro White Fence, que trae fotos de 1986 a 2019, muchas inéditas, y un ensayo de Alfonso Morales Carrillo. En ROSEGALLERY se pueden ver las de 1986, junto con La Frontera, la serie que hizo en Tijuana.

Las fotos no hablan por toda la comunidad chicana, sino por unas cuantas familias de Boyle Heights. Aun así, como plantea el análisis de Burlington Contemporary sobre la representación chicana, permiten acercarse a las complejidades de vivir entre dos países y de ser retratado por alguien que llega desde fuera de la comunidad.

Las mujeres de la primera foto no sabían quiénes eran los hombres del muro, pero su lazo con México era real. No necesitaban saberse la historia para sentirlo. Y después de más de treinta años de idas y vueltas, White Fence también sirve para ver cómo cambian las personas, sus familias y su forma de pertenecer.