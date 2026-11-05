Publicado originalmente el 15 de julio de 2022. Actualizado el 5 de noviembre de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

La fotógrafa y artista visual mexicana Lourdes Grobet (1940-2022) desarrolló una obra marcada por la experimentación, el humor y la provocación. Fotografió luchadores dentro y fuera del ring, intervino paisajes con pintura y documentó durante décadas el trabajo de comunidades indígenas vinculadas con el teatro. Su producción también incluyó instalaciones, acciones artísticas, video y proyectos colectivos.

Nacida en la Ciudad de México, estudió Artes Plásticas en la Universidad Iberoamericana y posteriormente fotografía y otras disciplinas visuales en el Cardiff College of Art y el Derby College for Higher Education, en Reino Unido. Entre sus maestros estuvieron Mathias Goeritz, Gilberto Aceves Navarro y Kati Horna. La propia artista también reconocía la influencia de El Santo, el Enmascarado de Plata, en su manera de entender la imagen y la cultura popular.

Grobet trabajó con distintos procedimientos fotográficos, desde imágenes intervenidas con pintura hasta impresiones cuya desaparición formaba parte de la obra. Su trayectoria permite conocer una etapa del arte mexicano en la que numerosos creadores comenzaron a experimentar con materiales, soportes y formas de presentar las imágenes.

Fotografía: © Lourdes Grobet.

Lourdes Grobet y la fotografía de lucha libre

La lucha libre fue uno de los temas más conocidos de Lourdes Grobet. Su interés comenzó desde joven y se convirtió en un proyecto documental que desarrolló durante varias décadas. Fotografió combates, vestidores, arenas, celebraciones y reuniones familiares, además de retratar a luchadores y luchadoras en sus espacios cotidianos.

Entre los personajes que aparecen en su archivo se encuentran El Santo, Blue Demon y Fray Tormenta. También documentó al público, las familias y las actividades que rodeaban las funciones. Su serie Luchadores, conservada parcialmente en la Colección MUAC, incluye fotografías realizadas entre 1980 y 2003, con imágenes de figuras reconocidas y escenas de la vida privada de quienes participaban en este espectáculo.

En sus retratos, las máscaras y los vestuarios conviven con escenas domésticas. Los protagonistas aparecen en sus hogares, acompañados de familiares o realizando actividades alejadas de las arenas. Esta combinación muestra cómo los personajes públicos de la lucha libre también forman parte de relaciones familiares, actividades laborales y entornos comunitarios.

Las luchadoras ocuparon un lugar dentro de ese registro. Grobet las fotografió como profesionales del cuadrilátero y en situaciones familiares, mostrando aspectos de su vida que habitualmente quedaban fuera de las representaciones del espectáculo.

Irma González vs. Lola González, 1984. Fotografía de Lourdes Grobet perteneciente a la serie Lucha libre (1980-2003).

El resultado fue un archivo sobre una de las expresiones más populares de México. La exposición Lucha libre: retratos de familia, presentada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 2015, reunió imágenes que se extendían desde los cuadriláteros hasta los hogares y sitios de reunión de los luchadores.

En el texto de aquella exposición también aparece una declaración de Grobet que ayuda a conocer su forma de trabajar:

“Yo no necesito entender por qué hago fotografías. Siempre he tenido claro por qué hago un proyecto.”

Esa atención a los proyectos de largo plazo también estuvo presente en su trabajo sobre el teatro campesino y en sus experimentaciones con la imagen.

Las obras experimentales de Lourdes Grobet

Aunque sus fotografías de lucha libre alcanzaron una amplia difusión, Lourdes Grobet desarrolló una producción experimental desde los años setenta. Utilizó materiales fotosensibles, intervino espacios naturales y participó en acciones que cuestionaban las formas convencionales de producir y exhibir fotografías.

Su formación estuvo relacionada inicialmente con la pintura. El contacto con artistas como Goeritz, Aceves Navarro y Horna influyó en su exploración de otros medios. También participó en experiencias de trabajo colectivo vinculadas con el Grupo Proceso Pentágono, dentro del ambiente artístico mexicano de los años setenta.

Hora y media, 1975. Acción artística de Lourdes Grobet realizada con Marcos Kurtycz en Casa del Lago, Ciudad de México. Obra: © Lourdes Grobet. Fotografías de la acción: Marcos Kurtycz.

Hora y media (1975)

Una de sus primeras acciones fue Hora y media, realizada en 1975 junto con el artista Marcos Kurtycz en la Casa del Lago de la Ciudad de México.

La obra consistió en tres fotografías en blanco y negro de Grobet emergiendo de una abertura practicada en una lámina de papel metálico. Kurtycz realizó las tomas y las imágenes fueron ampliadas sobre papel fotográfico sin fijador.

Al encenderse las luces del espacio de exhibición, las fotografías comenzaron a desaparecer por la exposición a la luz. La pieza utilizaba una característica química del material fotográfico para producir una imagen temporal, destinada a perderse durante su presentación.

El archivo Radical Women del Hammer Museum relaciona esta acción con la visibilidad de las mujeres dentro del arte. La desaparición de las imágenes formaba parte de esa reflexión: aquello que normalmente se conserva mediante una fotografía quedaba expuesto a su propia pérdida.

Untitled (Cactus Painted Red/Yellow), ca. 1986. Fotografía Cibachrome, vinculada con su experimentación sobre paisajes intervenidos con pintura. Crédito: © Lourdes Grobet. Brooklyn Museum, donación de Marcuse Pfeifer, núm. de inventario 1990.119.12.

Paisajes pintados (1977-1991)

En Paisajes pintados, Grobet trasladó parte del trabajo artístico al espacio natural. Durante una estancia en Derby, Inglaterra, en 1977, comenzó a intervenir piedras y formaciones del paisaje con pintura para después fotografiarlas.

Repitió el procedimiento en México durante los años ochenta. En lugar de modificar únicamente una impresión fotográfica, intervenía los elementos que se encontraban frente a la cámara. Las piedras pintadas adquirían colores y formas que contrastaban con su entorno.

El proyecto tuvo distintas etapas. En algunas utilizó pintura aplicada directamente sobre las superficies; en otras incorporó iluminación y procedimientos digitales. La serie Paisajes con luz, realizada en 1991, llevó parte de estas intervenciones a escenarios nocturnos mediante trazos luminosos.

El Museo Amparo conserva una obra de Paisajes pintados fechada en 1982, realizada mediante impresiones sobre papel fotográfico a partir de diapositivas en color.

Estas fotografías muestran la relación que Grobet mantuvo entre pintura y fotografía. El paisaje era intervenido antes de realizar la toma, de modo que la imagen registraba tanto el entorno como las modificaciones introducidas por la artista.

Pasos o Estas fotos fueron tomadas con las patas, 1992. Serie de 40 fotografías en blanco y negro con la cámara suspendida a la altura de la pierna. Crédito: © Lourdes Grobet. Archivo Lourdes Grobet.

Tomadas con las patas (1992)

Otra de sus exploraciones fue Pasos o «Estas fotos fueron tomadas con las patas», una serie realizada en 1992 e integrada por 40 fotografías en blanco y negro.

Para producirlas, Grobet caminó por las calles con la cámara colgada a la altura de la pierna, sin mirar a través del visor. Desde esa posición registró acontecimientos callejeros mediante disparos realizados sin comprobar previamente la composición de cada imagen.

El procedimiento modificó la manera habitual de fotografiar. Al colocar la cámara cerca de la rodilla, el punto de vista descendía y los encuadres quedaban determinados por el movimiento del cuerpo, la dirección del aparato y el momento de cada disparo. Las escenas se registraban sin que la fotógrafa pudiera observar exactamente qué elementos entraban en el cuadro.

En el archivo oficial de Lourdes Grobet, donde se conserva una selección de Tomadas con las patas, las imágenes se describen como fotografías ciegas, porque la decisión de disparar no se tomaba mirando por el visor. La serie muestra escenas callejeras desde perspectivas poco habituales, con fragmentos de personas y espacios captados durante el recorrido.

Durante la retrospectiva Lourdes Grobet: Crear sin miedo, presentada en Casa del Lago en 2023, estas fotografías también fueron exhibidas. La Gaceta UNAM documentó el procedimiento y recogió las declaraciones del artista Víctor Muñoz, quien explicó que Grobet no pudo conocer los resultados hasta regresar a México y revelar las imágenes.

Su presencia junto a series como Plantillas del Dr. Scholl, Mano negra y Paisajes pintados muestra la amplitud de sus intereses. Estas obras reúnen procedimientos en los que la posición de la cámara, la intervención de los objetos y las características de los materiales participan directamente en la construcción de las imágenes.

Bodas de sangre, 1986. Fotografía de Lourdes Grobet de la puesta en escena del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, dirigida por María Alicia Martínez Medrano en Catskills, Nueva York, durante el Festival Latino de Nueva York. Crédito: © Lourdes Grobet. Archivo oficial de la artista.

Lourdes Grobet y el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena

Otro de los proyectos más extensos de Grobet fue su documentación del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTCI), creado y dirigido por la dramaturga María Alicia Martínez Medrano.

El Laboratorio comenzó sus actividades en el sureste mexicano y trabajó con integrantes de distintas comunidades. Sus representaciones incorporaron obras clásicas y textos relacionados con las culturas locales, adaptados a las lenguas, los espacios y las prácticas de quienes participaban en ellas.

Entre los grupos vinculados con el proyecto estuvieron comunidades chontales, choles, zoques, mayas, mayos y nahuas. El trabajo teatral se desarrolló en espacios comunitarios y escenarios naturales, además de presentaciones realizadas en México y el extranjero.

Grobet se acercó al Laboratorio durante los años ochenta. Su currículo registra actividades como fotógrafa del proyecto entre 1986 y 2012, así como trabajos de video realizados durante la década de los noventa.

A lo largo de su colaboración fotografió ensayos, viajes, representaciones, vestuarios, máscaras y encuentros entre sus integrantes. El archivo del Laboratorio reúne alrededor de 25 mil imágenes, resultado de un trabajo de documentación desarrollado a lo largo de más de tres décadas.

Bodas de sangre, 1986. Fotografía de Lourdes Grobet de la adaptación tabasqueña de la obra de Federico García Lorca, dirigida por María Alicia Martínez Medrano y representada por el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena en Catskills, Nueva York. Crédito: © Lourdes Grobet. Archivo oficial de la artista.

Entre las obras teatrales registradas aparecen Bodas de sangre, Romeo y Julieta, La tragedia del jaguar y Moctezuma. Las fotografías muestran cómo los participantes utilizaban escenarios abiertos, vestuarios y recursos de sus comunidades para construir las representaciones.

El trabajo también dejó constancia de la participación de hombres, mujeres y niños en actividades teatrales que conectaban la representación artística con la vida comunitaria. La cámara registraba tanto las escenas como los momentos que ocurrían alrededor de las funciones.

Una selección de este archivo formó parte de la exposición Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena presentada por la Fundación Díaz-Caneja en España, del 15 de abril al 24 de mayo de 2026.

El proyecto también recibió atención institucional en México. El 9 de julio de 2022, durante la presentación del libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Medio siglo de historia y la inauguración de una exposición fotográfica en el Complejo Cultural Los Pinos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura rindió homenaje a Lourdes Grobet y le otorgó la Medalla Bellas Artes.

Su hija, Ximena Pérez Grobet, recibió la presea y participó en la presentación del volumen, cuya preparación había comenzado años atrás. La publicación reunió el trabajo fotográfico de Grobet sobre el Laboratorio y la historia de sus representaciones comunitarias. El reconocimiento de 2022 fue distinto de la Medalla al Mérito Fotográfico que la artista había recibido en 2014.

Espectacular de lucha libre (2005), libro que reúne parte del archivo fotográfico de Lourdes Grobet sobre la lucha libre mexicana.



Libros para conocer la obra de Lourdes Grobet

Una selección de la producción de Lourdes Grobet se encuentra reunida en libros dedicados a sus investigaciones visuales. Estas publicaciones ofrecen recorridos más amplios por las imágenes y los materiales que desarrolló durante varias décadas, especialmente en torno a la lucha libre y el teatro comunitario.

Espectacular de lucha libre (2005)

Publicado por Trilce Ediciones en 2005, Espectacular de lucha libre reúne fotografías tomadas durante el seguimiento que Grobet realizó al mundo de la lucha libre mexicana.

El volumen presenta una amplia selección de sus imágenes y organiza visualmente el universo del espectáculo, desde las figuras reconocidas del cuadrilátero hasta los personajes y ambientes que integran esta actividad.

Su publicación llevó a formato editorial un trabajo desarrollado durante décadas y reunió imágenes que anteriormente habían circulado en exposiciones y otros espacios culturales. Es uno de los principales libros para recorrer la amplitud de su archivo sobre lucha libre.

Retratos de familia (2009)

En Lucha libre. Retratos de familia, publicado en 2009, Grobet organizó una selección centrada en la relación entre la identidad pública de los luchadores y su entorno personal.

A diferencia de Espectacular de lucha libre, este volumen presenta una selección más concentrada de imágenes. Su formato editorial reúne escenas de hogares, reuniones y celebraciones, y construye una secuencia dedicada a la vida familiar de los protagonistas.

La ficha editorial de Retratos de familia registra una publicación con textos de Rafael Tonatiuh y trabajo editorial de Ximena Pérez Grobet.

Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Medio siglo de historia (2022)

El libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena. Medio siglo de historia, publicado en 2022, reúne una selección del archivo construido por Grobet durante su colaboración con este proyecto.

La publicación incluye fotografías y textos de Luz Emilia Aguilar Zinser. Su contenido permite seguir las actividades del Laboratorio, las comunidades participantes y las representaciones desarrolladas a lo largo de varias décadas.

También documenta el trabajo de María Alicia Martínez Medrano y la continuidad de una experiencia teatral colectiva que tuvo presencia en diferentes regiones del país.

Otra publicación importante para conocer el conjunto de su producción es Lourdes Grobet (2004), realizada con la participación de Turner, el Centro de la Imagen, el Cenart y Conaculta. El volumen reúne trabajos sobre lucha libre, teatro campesino, paisajes intervenidos y otros proyectos experimentales.

Fotografía original: © Lourdes Grobet. Archivo reproducido por PetaPixel, cortesía de Lourdes Grobet y su familia.

Dónde consultar fotografías y archivos de Lourdes Grobet

Existen archivos digitales y colecciones institucionales que ofrecen acceso a fotografías, publicaciones y proyectos realizados por Lourdes Grobet.

El sitio oficial de Lourdes Grobet reúne distintas secciones de su producción, entre ellas fotografía, instalaciones, acciones, proyectos audiovisuales y trabajos relacionados con el estrecho de Bering. Dentro de su archivo fotográfico pueden encontrarse selecciones de lucha libre, teatro campesino, paisajes intervenidos y otras series.

La Colección MUAC de la UNAM ofrece fichas de obras con información sobre su autoría, fechas, características y procedencia. Este recurso ayuda a identificar fotografías conservadas en el acervo universitario y consultar las imágenes que la institución pone a disposición del público.

Por su parte, el Centro de la Imagen conserva información sobre la publicación Lourdes Grobet de 2004. La ficha incluye los temas del volumen y las instituciones participantes en su edición, aunque el libro aparece registrado como agotado.

También es posible consultar materiales vinculados con su trabajo en museos y archivos que han presentado exposiciones de sus fotografías. Estas colecciones ofrecen distintos niveles de acceso: algunas muestran imágenes digitalizadas, mientras que otras proporcionan fichas de catalogación, referencias bibliográficas o información sobre exposiciones anteriores.

Lourdes Grobet falleció el 15 de julio de 2022, a los 81 años. Su trayectoria reúne trabajos realizados en momentos y ámbitos muy distintos: desde las fotografías que desaparecían durante Hora y media hasta los retratos de luchadores y el amplio archivo del Teatro Campesino e Indígena.

En todos ellos se reconoce su interés por intervenir en la creación de las imágenes y mantener una relación cercana con las personas y los espacios que fotografiaba. Sus obras experimentales, los retratos de la cultura popular y el registro del trabajo comunitario forman parte de una misma trayectoria dedicada a explorar las posibilidades de la fotografía.