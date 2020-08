Leonard Cohen: I’m Your Man, el documental de Leonard Cohen, ahora se encuentra disponible a través de YouTube; completamente gratis y con subtítulos en español.

Se trata del filme con formato documental sobre la vida en los escenarios de Leonard Cohen, el cual fue estrenado en 2006.

El cineasta encargado de la cinta es Lian Lunson, quien entrevista al compositor canadiense acerca de su éxito, su fama y su retiro del negocio de la música. Además de que incluye escenas del homenaje realizado a Cohen en 2005, titulado Come So Far For Beauty realizado en Opera House de Sídney.

Donde participaron diversas figuras de la música, como Nick Cave, Jarvis Cocker, Rufus Wainright, U2, ex coristas de Cohen, entre muchos otros.

El material audiovisual es sumamente valioso, pues cuentan con la participación completa de Leonard Cohen y U2, grabada especialmente para este filme en la ciudad de Nueva York.

La película se estrenó el 21 de junio de 2006 en Estados Unidos. Además, el soundtrack se encuentra también disponible, donde encontrarás verdaderas obras maestras como: «If It Be Your Will», «I Can’t Forget», «Sisters Of Mercury» y «Tower of Song».

A continuación, puedes ver el documental completo subtitulado en español: