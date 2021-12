LOS MONSTRUOS MÁS FAMOSOS DEL CINE MEXICANO

Estos son los monstruos que debutaron en el cine mexicano cuando se encontraba en una etapa de transición y experimentación. Así como tenemos a los grandes íconos del cine como Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix y más. El séptimo arte mexicano nos dejó criaturas muy curiosas que rompieron la barrera del tiempo y hoy en día las seguimos recordando; e incluso sirven de inspiración para filmes de épocas actuales.

A continuación te compartimos seis de las películas más representativas con los monstruos que seguramente llegaste a conocer al ver las cintas con tus abuelos. La mayoría fueron realizadas en la década de los 60 cuando se ganaron su lugar entre los proyectos inclinados más a los musicales y al rock.

La horripilante bestia humana

En 1969 se estrenó La horripilante bestia humana. Una película mexicana de terror y ciencia ficción dirigida por René Cardona y protagonizada por José Elías Moreno, Carlos López Moctezuma, Armando Silvestre, Norma Lazareno y Gerardo Zepeda. «Un médico trata de salvar la vida de su hijo realizándole un complicado trasplante de corazón, en el que el donante termina siendo un gorila. Tras la operación, el muchacho empieza a experimentar extraños síntomas en su cuerpo, asociados con su nuevo corazón animal.»

El monstruo de los volcanes

El Yeti de The Terrible Giant of the Snow hace una segunda aparición en la película de monstruos mexicana de 1963, El Monstruo de Los Volcanes. Una cinta dirigida por Jaime Salvador y en el elenco participan Ana Bertha Lepe, Andrés Soler, Joaquín Cordero, Víctor Alcocer, Jorge Russek, Antonio Raxel, Salvador Lozano, José Dupeyrón, Magdaleno Barba, y David Hayat.

«Hay una extraña serie de accidentes que tienen como víctimas a varios obreros en la construcción del funicular en los volcanes de Popocatépetl. Sus compañeros creen que hay un monstruo legendario que es el guardián del tesoro de Moctezuma; todo se distorsiona cuando la novia del ingeniero es raptada por la criatura, que se ha enamorado de ella.»

El Barón del terror

En 1661 el Barón Vitelius de Astara es sentenciado a ser enterrado vivo por la Santa Inquisición de México, acusado de brujería, necromancia y otras barbaridades. Cuando muere jura vengarse de los descendientes de los Inquisidores. 300 años después la maldición revive en un monstruo que devora los cerebros de las personas. Una película de Chano Urueta; lanzada en 1962 y protagonizada por Abel Salazar, Ruben Rojo, Ariadna Welter, Luis Aragón y Rosa María Gallardo.

Las momias de Guanajuato

Las momias de Guanajuato o también conocida como El Santo vs las momias de Guanajuato y El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias de Guanajuato. Es una película dirigida por Federico Curiel estrenada en 1970. Tal y como el título lo indica, los luchadores más famosos de esa época en México se enfrentan con los legendarios monstruos de tierras guanajuatenses. Actualmente es considerada una película de culto.

Muñecos infernales

Este es un filme dirigido por Benito Alazraki, donde se narra la historia de tres jóvenes que roban un ídolo en Haití que encierra una maldición. Esa misma noche muere uno de los integrantes de la expedición en la que se hurtó la estatuilla, y las muertes no paran. La película pertenece al género de terror, fue lanzada en 1961 y el elenco lo integran Elvira Quintana, Ramón Gay, Roberto G. Rivera, Quintín Bulnes, Nora Veryán, Luis Aragón, Alfonso Arnold, Jorge Mondragón, Salvador Lozano, Margarita Villegas, Norma Navarro, Xavier Loya, y Chel López.

El Vampiro

En 1957 apareció el primer vampiro de la cinematografía mexicana. Un filme dirigido por Fernando Méndez que desarrolla una historia de horror, está basada en un guion de Ramón Obón Arellano. El Vampiro es considerado el mayor trabajo del cineasta y hoy en día es respetada como una película de culto del cine mexicano. «Marta llega a Sierra Negra para visitar a su tía enferma. En el mismo tren viaja Enrique, que se ofrece a acompañarla. Al llegar a la estación, ambos aceptan continuar el viaje en una carreta que llegó a recoger una misteriosa caja.»