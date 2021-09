PELÍCULAS DE ANIME MÁS TRISTES DE LA HISTORIA

Lo queramos o no, llorar es parte de la naturaleza, es la forma en que limpiamos los ojos pero también mostramos sentimientos; el llanto puede ser por felicidad, coraje o tristeza, aunque es más común por lo último. Para algunas personas es más fácil llorar para expresarse y otras necesitan un aliciente, como un filme cinematográfico, máxime si esta se trata de las películas de anime japonés, quienes son expertos en lograr sacar los sentimientos mediante imágenes en movimiento.

Te has de estar preguntando ¿es posible llorar con una caricatura? Claro que sí, especialmente con los animes, pues recordemos que estas animaciones de origen nipón no son simples banalidades, pues en cada serie o película lo que se busca es provocar sentimientos, empatía y también el cambiar de parecer de algún pensamiento o actitud.

Sin más, aquí tienes 5 películas de anime más tristes que hasta te pueden cambiar la percepción de cómo ves y vives tu vida.

Susurros del Corazón

Comenzamos tranquilos, con un clásico del Studio Ghibli pero que no está dirigido por Miyazaki, aunque sí escrita por él. Conoceremos a Shizuku Tsukishima, una joven cuyo mayor sueño en la vida es ser escritora, lo malo es que no confía en su talento y teme ser un fracaso. En su camino, conoce a Seiji, un compañero de escuela que planea dejarla para irse a Italia para ser luthier. Esta película de anime nos invita a luchar por nuestras metas, aunque eso suponga sobreponerse a pleitos familiares, ser juzgados constantemente y claro, que el amor no debe interponerse entre los sueños del otro.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Quiero comerme tu páncreas

Imagina que eres un ávido lector, un día, vas a una revisión de rutina al hospital y te encuentras un libro titulado “Viviendo con la muerte”, lo comienzas a leer creyendo que es una novela pero resulta ser el diario de una compañera de tu escuela que sufre cáncer pancreático. Ya con esa premisa, sabes que será una historia llena de dolor con algunos picos de felicidad. En el camino descubriras que por increíble que parezca, una enfermedad terminal no es lo peor que puede suceder en tu vida. Amor, desolación y esperanza, todo eso encontrarás en esta película de anime.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Una voz silenciosa

Esta historia es sobre la redención, aunque toca temas como el suicidio y el bullying escolar. Conoceremos a Shouya, un chico al que la vida escolar le va y le viene, y a Shouko, una compañera a la que molesta por el simple hecho de ser sorda. Todo es “risas y diversión”, como lo ven los estudiantes de la clase, hasta que la niña comienza a sangrar de los oídos por todo lo que le ha provocado físicamente su bully. Ese evento cambiará la perspectiva de Shouya, quien pasa a ser un paria y a vivir la otra cara de la moneda, llevándolo incluso a pensar en el suicidio, momento donde decidirá intentar cambiar las cosas y buscar el perdón y redención con todos sus compañeros pero primordialmente con la pequeña a quién lastimó en demasía.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

En este rincón del mundo

Si en algo son especialistas los japoneses, es en retratar la vida y sufrimiento por el que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, en las poblaciones aledañas a Hiroshima, donde la bomba nuclear explotó y el fin de la guerra se marcó. Aquí conoceremos la historia de Suzu, quien vivía en Hiroshima pero al casarse se traslada a la localidad de Kure, donde la guerra le hizo convertirse en una superviviente, creando un búnker, cambiando la forma de la ropa para casos de emergencia y haciendo milagros con la comida que escaseaba durante el tiempo que Estados Unidos atacaba a Japón. De esas películas de anime que te harán repensar sobre los conflictos bélicos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Your Name

Claramente iba a estar en este conteo la película de anime más taquillera de la historia. Dos jóvenes, una chica y un chico, ella vive en el campo y él en la ciudad. Un día, tras un deseo, comienzan a intercambiar cuerpos mientras duermen. Las vivencias y experiencias que harán cada uno al momento de estar en el cuerpo del otro, crearán una serie de eventos que les unirá pero también les hará repensar en la forma de vida que llevan. La relación entre ambos se va desarrollando a miles de kilómetros y lo que al final quieres ver es que se reúnan frente a frente.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Bonus:

La tumba de las luciérnagas

Sigue siendo la más triste de todas las películas de anime. Retrata la vida después de la guerra, pero de una forma cruda y crítica que los sentimientos se ponen a flor de piel desde los primeros instantes. Un par de hermanos sufre la pérdida de su madre tras un ataque aéreo por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que acaban viviendo con una de sus tías. Sin embargo, se sienten un estorbo y una carga, por lo que deciden emprender una vida en solitario. La falta de comida, dinero y hogar los hace realizar actos ilegales que llevarán a un final triste pero que se siente tan real porque así sucedió con muchos niños y jóvenes japoneses una vez que culminó el conflicto bélico.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>