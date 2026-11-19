Es domingo, vas a La Lagunilla de CDMX y te sumerges en un recorrido entre muebles y ropa que también incluye micheladas, comida local e internacional y propuestas de artistas independientes.

Pero aclaremos algo: La Lagunilla no es un nuevo hotspot ni acaba de descubrir la cultura del momento. Su historia comercial empezó muchos años antes. En realidad, es un tianguis donde los vendedores de toda la vida comparten espacio con otros proyectos y con un público diverso, tanto local como extranjero.

Por eso, vale la pena entender qué está cambiando entre sus puestos. ¿En qué momento La Lagunilla pasó de ser conocida por sus antigüedades a convertirse también en un punto de encuentro para el arte, la moda y el streetwear? ¿Y qué beneficios y dificultades pueden surgir para emprendedores locales y vecinos que hacen vida allí?

La Lagunilla siempre fue mucho más que un mercado

La trayectoria comercial de La Lagunilla incluye antigüedades, artículos de colección, ropa y una tradición de confección que viene de siglos atrás. Decir ahora que se trata de un nuevo espacio cultural dejaría fuera buena parte de lo que ya circulaba entre sus calles mucho antes de la visibilidad actual en redes sociales.

De acuerdo con el portal turístico del Gobierno de la CDMX, la zona fue un cuerpo de agua que permitía hacer entregas en canoa al mercado de Tlatelolco durante el periodo prehispánico. Después, esta laguna se fue rellenando y, para 1590, Amaya, una bordadora, ya se había instalado en la esquina de las actuales calles República de Chile y Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Esta tradición de confección aún permanece en la zona.

Estos antecedentes aportan una noción de la historia comercial del barrio. Hoy es un lugar donde conviven puestos callejeros, un tianguis dominical de antigüedades y un complejo de mercados fijos proyectado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fueron inaugurados en 1957 para organizar el comercio de la zona.

Solo el Mercado de Ropa y Telas alberga más de mil comerciantes, según la misma fuente oficial. Dentro de sus espacios se encuentran puestos de vestidos de boda y quinceañeras, trajes de charro, uniformes, disfraces para fiestas o teatro y ropa vintage. En cuanto a las artes, desde 1951 opera la Galería José María Velasco (INBAL), la cual está orientada a la oferta cultural. Sin embargo, su trayectoria no puede confundirse con el inicio de las ventas de obras dentro del tianguis.

Por lo tanto, La Lagunilla es más que un mercado. Es un conjunto de espacios comerciales que ofrece distintas especialidades con una larga historia.

Tianguis de antigüedades de La Lagunilla, Ciudad de México. Fotografía publicada en la galería 5 Must-Visit Markets in Mexico City, de Pink Plankton.

¿Por qué el domingo es el día clave para visitar La Lagunilla?

Para quienes se preguntan qué hacer en La Lagunilla un domingo, la respuesta incluye varias posibilidades:

Ver antigüedades y coleccionables.

Buscar ropa nueva o vintage.

Disfrutar de la gastronomía.

Con todo y eso, hay una diferencia importante entre el tianguis dominical de antigüedades y los mercados fijos de La Lagunilla. Según el portal turístico del Gobierno de la CDMX, el tianguis tiene un horario los domingos de 9:00 a 15:00 horas, mientras que el Mercado de Ropa y Telas funciona de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y los domingos de 9:00 a 17:00 horas.

Así que la actividad comercial no se limita a un solo día, pero son los domingos cuando se reúne una oferta particular y mucho más diversa entre los edificios y los puestos callejeros.

Para llegar al mercado de antigüedades, el mismo portal señala como referencia la plaza donde se encuentra el Monumento al Boxeador, sobre Paseo de la Reforma. Este recorrido permite pasar entre muebles, ropa y objetos de colección, lo que hace del domingo un día clave para conocer La Lagunilla.

Cuando los artistas empezaron a vender dentro del tianguis

El arte ha encontrado un espacio entre los puestos de La Lagunilla desde hace varios años. Aunque no existe una fecha única que marque el inicio de estas ventas, sí hay registros de distintas galerías que trabajan en el tianguis. Por un lado, en la calle Jaime Nunó está la Galería Tianguis Neza, donde conviven creadores locales y marcas independientes.

También está la Galería La Callejera, donde se exhiben grabados, óleos, collages y esculturas en carpas. En un reportaje de Fábrica de Periodismo, Momoteo Arango, su promotor, señaló que por este espacio habían pasado obras de más de 100 artistas de la Ciudad de México y otros estados.

En ese mismo reportaje se menciona la Galería Banqueta, que utiliza la acera de Jaime Nunó como punto de exhibición y venta. Allí, artistas como Don Gojiraz, Pablo Woodspunk y Ketzart ofrecen e intervienen prendas, cuadros y máscaras.

Galería Tianguis Neza: arte contemporáneo a precio de tianguis

Durante la pandemia, en 2021, Luis Valverde puso en marcha la Galería Tianguis Neza como una forma de generar ingresos a través de la venta de arte a precio de tianguis. El artista David Azael también participó en el desarrollo del proyecto, que aprovecha la dinámica del lugar para ofrecer obras al público y abrir espacio a otros creadores.

Esta galería funciona los domingos en la calle Jaime Nunó, donde coleccionistas y curiosos pueden acercarse a las piezas y conversar con sus autores. El intercambio no se limita a cuánto cuesta una obra: también existe la posibilidad de preguntar, negociar y conocer al artista que la realizó.

Diseño independiente entre los puestos de La Lagunilla

Los diseñadores independientes también cuentan con un espacio para vender sus piezas en La Lagunilla. Es el caso de Pancarta, el proyecto de Mizael Perea que transforma lonas y piezas de propaganda política en bolsos, prendas y accesorios, ofreciendo una mezcla de moda y reciclaje.

De hecho, su llegada al tianguis tuvo que ver con que encontró a otros creadores ofreciendo sus marcas en la calle Jaime Nunó. Entonces, decidió investigar lo que necesitaba para instalar su propio puesto allí. Sus productos tienen una característica particular: recuperan materiales utilizados en campañas políticas y los convierten en objetos de uso cotidiano, de modo que las imágenes y los mensajes originales adquieren otro contexto.

Pancarta forma parte de una comunidad más amplia de proyectos que producen y venden directamente en el tianguis. En Puntadas que brotan del asfalto: diseñadores y moda de barrio, Alanis Tapia Cervantes documenta, mediante fotografías y entrevistas publicadas en Melodrama, a marcas como Katchi, Pancarta y Raraz. También presenta a Magda, creadora de Katchi, mostrando una de sus prendas, y a Arturo, responsable de Tlacuache Muerto, una marca que recupera referencias de la cultura popular mexicana, la iconografía religiosa cotidiana y la estética chicana.

Estos casos muestran que en La Lagunilla no solo se comercializa ropa usada o mercancía de grandes marcas. También se venden prendas creadas por sus propios expositores, algunas intervenidas o elaboradas a partir de materiales recuperados. La venta directa permite que los compradores conozcan quién está detrás de cada proyecto y que los creadores presenten su trabajo fuera de las tiendas convencionales.

Por su parte, el colectivo Voraz reúne a diseñadores que comercializan sus piezas en La Lagunilla, ampliando la oferta dentro de los demás circuitos comerciales del tianguis.

De la ropa vintage al streetwear y los objetos de culto

La ropa vintage no es la única opción entre los puestos de La Lagunilla ni una moda que llegó para borrar lo anterior. En el Mercado de Ropa y Telas, por ejemplo, forma parte de una oferta que incluye vestidos de gala, trajes de charro, uniformes y disfraces. Por lo tanto, no todo está dirigido al mismo comprador ni responde a una sola tendencia.

El interés por lo retro no termina en la ropa. La Lagunilla entre los mercados donde los jóvenes compran discos de vinilo y tornamesas. En esta mezcla, podemos hablar de objetos de culto por el significado que una pieza adquiere para quien la busca. No tiene que ser algo exclusivo o costoso, sino que puede ser un disco, una antigüedad o un artículo que conecta con recuerdos, gustos y tradiciones.

Yeezy y Cypress Hill en La Lagunilla: ropa de colección, mercancía y cultura hip-hop

El streetwear también ha encontrado espacio en esta dinámica. El domingo 2 de agosto de 2026, Old Youth Market organizó un encuentro de Yeezy en La Lagunilla, sobre la calle Jaime Nunó, en Ciudad de México. La actividad estuvo dedicada a la compraventa de prendas relacionadas con la marca, incluidas piezas originales de la colección SZNX. Los asistentes podían buscar ropa de colección, comprarla o poner sus propias prendas a la venta. Este tipo de encuentros funciona mediante la venta y reventa entre aficionados, sin que eso signifique un lanzamiento oficial de Yeezy ni la participación de Kanye West (Ye). También reúne a personas interesadas en conseguir artículos de colecciones anteriores y encontrar ropa que no siempre está disponible en tiendas convencionales.

La relación con la música apareció también el 16 de agosto de 2026, cuando se realizó una actividad alrededor de Cypress Hill en La Lagunilla, en la esquina de Jaime Nunó y Comonfort, en Ciudad de México. El encuentro, difundido previamente mediante una publicación en Facebook, incluyó un pop-up de mercancía relacionada con la agrupación y una sesión de escucha de Dios Bendiga, su álbum publicado en julio de ese año. Fue una actividad dirigida a seguidores del grupo y de la cultura hip-hop, sin una presentación musical de sus integrantes. Estos encuentros muestran cómo la venta de ropa, los artículos de colección y las actividades alrededor de la música pueden reunir a comunidades de aficionados dentro del mismo tianguis.

¿Por qué vender en el tianguis de La Lagunilla en lugar de una galería o boutique?

Para los artistas, vender en el tianguis puede ser una forma de acercarse a compradores que no llegarían a una galería tradicional. La Galería Tianguis Neza, por ejemplo, ofrece la obra mientras sus creadores conversan con el público y negocian directamente. Así lo explicó Luis Valverde a The Art Newspaper.

El contacto no se limita a concretar una venta, sino que permite explicar una pieza y escuchar las curiosidades de quienes se acercan, sean coleccionistas o no. Por eso, la artista Viviana Martínez destaca el valor que tiene esta alternativa para quienes no cuentan con acceso a los circuitos convencionales del arte.

Ahora bien, elegir vender en el tianguis obliga a considerar la organización en términos de traslado y montaje de las piezas, protección frente al clima, almacenamiento y dependencia de cómo fluya la jornada dominical. Son aspectos que debe revisar cada vendedor, sin asumir que trabajar en la calle es más barato o fácil. El beneficio dependerá de las características de su proyecto, de los compradores que encuentre y de sus posibilidades para sostener la actividad.

Fotografía de Galería Tianguis Neza publicada en The Art Newspaper el 7 de febrero de 2026, en un reportaje sobre la venta de arte contemporáneo en el tianguis. Foto: Frida Juárez / The Art Newspaper.

¿Quién compra en La Lagunilla?

En las calles de La Lagunilla no hay un solo tipo de cliente. Entre sus visitantes hay quienes buscan antigüedades, ropa o artículos de colección, además de turistas internacionales que recorren sus distintos espacios.

Por esta razón, lejos de la idea de que unos compradores vinieron a reemplazar a otros, lo que ocurre cada domingo es una convivencia diversa. Pero eso no significa que todos los vendedores encuentren compradores para lo que ofrecen, pues no todos llegan buscando una pieza específica.

En su reportaje sobre la Galería Tianguis Neza, The Art Newspaper describe el encuentro entre artistas y compradores ocasionales y señala que los extranjeros se han convertido en un público importante para esta galería. Ese interés por el arte convive con las compras habituales de ropa, antigüedades y otros productos del barrio.

Comida, micheladas y música: el domingo más allá de las compras

Quienes van al tianguis de La Lagunilla se encuentran con una variada propuesta gastronómica que acompaña el recorrido. La oferta incluye café turco, paella, tapas, tacos, quesadillas y tortas de bacalao. A esto se suman las micheladas con chamoy, chile y polvos de sabores, además de margaritas, cantaritos y carajillos. Así que el camino no se limita a ropa o antigüedades, sino que el tianguis dominical también ofrece espacios para comer, beber y convivir.

A esto se suma la oferta en locales dentro del Mercado San Camilito, famoso por estar abierto las 24 horas, según el portal turístico del Gobierno de la CDMX. Del mismo modo, la música forma parte de esta experiencia. Esta afluencia puede ser una oportunidad para impulsar las ventas de varios sectores. Sin embargo, quienes llegan por comida, bebidas y ambiente no necesariamente compran en los demás comercios del tianguis.

Mercado dominical de antigüedades de La Lagunilla, Ciudad de México. Fotografía publicada en la galería 5 Must-Visit Markets in Mexico City, de Pink Plankton.

¿Quién gana cuando La Lagunilla se pone de moda?

La atención puede abrir oportunidades, aunque los beneficios no se distribuyen de la misma manera. Daniel, conocido como Tuki, aprovecha esa visibilidad mediante recorridos y colaboraciones publicitarias. Su caso muestra cómo la presencia de nuevos visitantes puede generar actividades económicas alrededor del tianguis, además de la venta habitual de mercancías.

Sin embargo, la experiencia de Tuki no representa los ingresos del conjunto de comerciantes. Hay negocios que obtienen ganancias por servicios, recorridos o promociones, mientras otros dependen directamente de las compras que realizan quienes pasan frente a sus puestos.

¿Más visitantes significan mejores ventas para los comerciantes históricos?

No siempre. Valentín Otero señaló en una entrevista con Milenio que, a pesar de los cambios en la clientela, sus ventas han disminuido en comparación con años anteriores. De hecho, su testimonio cuestiona la idea de que una mayor afluencia se traduzca automáticamente en mejores ingresos. Además, muestra una diferencia importante entre atraer visitantes y conseguir compradores.

Aunque su experiencia no representa a todos los comerciantes históricos, aporta otra perspectiva sobre la popularidad actual del tianguis. Para quienes dependen de vender mercancías específicas, tener más personas recorriendo las calles puede significar mayor exposición sin que necesariamente aumenten sus ventas.

¿Y quién puede salir perdiendo?

En la misma entrevista con Milenio, Tuki señaló que algunas rentas habitacionales en Tepito habían pasado de entre 2,500 y 3,000 pesos a montos de 6,000 u 8,000 pesos. Incluso relató que algunos habitantes se estaban mudando hacia zonas periféricas por el aumento de los costos.

Estas cifras corresponden a su testimonio sobre Tepito, no a una estadística de toda La Lagunilla. Sin embargo, plantean una preocupación relacionada con la permanencia de los habitantes en barrios donde aumenta el interés comercial y turístico. Por ejemplo, el costo de una vivienda, las cuotas de los puestos y los precios de las mercancías son cuestiones diferentes. Todas tienen consecuencias particulares para vecinos y vendedores.

¿La Lagunilla se está gentrificando? Turistificación, rentas y precios en el tianguis

La presencia de visitantes extranjeros en La Lagunilla de CDMX no basta para responder esta duda. Tampoco puede descartarse la posibilidad de desplazamiento solo porque se conservan sus puestos callejeros y su comercio popular.

Empecemos por entender que la gentrificación está relacionada con transformaciones urbanas que elevan los costos de vivir o mantener actividades económicas en un barrio. Estas transformaciones pueden desplazar a residentes de menores ingresos. Asimismo, sus efectos también pueden alcanzar a comercios y redes comunitarias.

Pero no todos los cambios significan lo mismo. Por ejemplo, la popularidad se refiere a la atención que recibe un lugar. La transformación comercial puede verse en los productos que se ofrecen, los negocios que se instalan o los públicos a los que se dirigen. En cambio, la turistificación implica que las actividades y los servicios se orienten cada vez más hacia los visitantes. Así, estos procesos pueden relacionarse, pero no son equivalentes.

El testimonio de Tuki sobre las rentas en Tepito muestra una preocupación cercana, mientras que la presencia de turistas y nuevas propuestas comerciales permite observar cambios en La Lagunilla. Sin embargo, para determinar si existe desplazamiento en este último barrio, también habría que conocer la evolución de los costos habitacionales y comerciales. Además, es importante conocer las condiciones de permanencia de sus residentes y vendedores.

La gran paradoja: ¿qué cambia y qué permanece en La Lagunilla?

La mezcla de comercio popular, objetos usados, propuestas independientes y vida callejera forma parte del atractivo de La Lagunilla de CDMX. Con todo, ahí aparece una paradoja: ¿qué pasa cuando esa vida comercial también se vuelve parte de una experiencia turística?

Sus espacios informales y el comercio mediante el regateo directo son elementos que continúan atrayendo a vendedores y compradores. Entre esos compradores, están desde un vecino del barrio y un buscador de antigüedades hasta un turista o un diseñador internacional.

El reto está en las condiciones bajo las cuales ocurren estos cambios. Por un lado, las galerías y marcas independientes encuentran oportunidades para vender directamente al público. Por otro, los comerciantes históricos siguen dependiendo de actividades que llevan décadas en la zona. Además, la convivencia entre ambos sectores también plantea una pregunta sobre quiénes podrán mantener sus espacios de trabajo.

Entonces, ¿qué está pasando realmente con La Lagunilla?

Hay varias actividades que coinciden en un mismo espacio. El comercio de antigüedades se conecta con puestos de moda juvenil y calzado deportivo, como documenta el portal turístico oficial de la Ciudad de México. Alrededor permanecen los mercados de muebles y ropa.

A esa mezcla se suman las galerías que exhiben obras directamente en la calle, los proyectos de moda independiente que venden sus propias prendas y los puestos de comida y bebidas que atraen a quienes van a pasar el domingo.

Por eso podemos hablar de varias Lagunillas dentro de un mismo entorno. Un visitante puede recorrer distintos puestos, detenerse a comer o interesarse por una obra. Para los vendedores, en cambio, las posibilidades de aprovechar esa afluencia dependen del tipo de mercancía, sus costos y la relación que mantienen con sus compradores.

El futuro de La Lagunilla: convivencia, cambio y pertenencia en la calle

La Lagunilla no permanece estática. De hecho, su futuro se escribe domingo a domingo, entre comerciantes que llevan años trabajando allí y nuevos proyectos que buscan encontrar su público.

La llegada de propuestas artísticas, marcas independientes y visitantes interesados en la moda ofrece posibilidades de venta y difusión. Al mismo tiempo, los testimonios sobre ingresos y costos de vida muestran que la atención que recibe un barrio también puede traer dificultades para quienes dependen de él.

La escena dominguera deja una pregunta abierta: ¿puede el tianguis de La Lagunilla de CDMX aprovechar la nueva atención sin desplazar a quienes construyeron el mercado que ahora resulta atractivo?