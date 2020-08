Mira estas 5 series de carácter feminista, que siguen rompiendo y derribando los prejuicios hacia las mujeres.

Son producciones (series y comedias) que conllevan un importante mensaje que podría ser de bastante para estos tiempos de despertar, que como seres humanos estamos viviendo. Ya que manejan temas desde la inclusión, el empoderamiento femenino y principalmente él derriba,lento de estereotipos antaño que Hollywood tiene bien arraigados.

Me refiero al prejuicio de la edad, el envejecimiento en las actrices y actores, pero que es visiblemente más fuerte hacia las mujeres.

Sharp Objects (2018)

Sharp Objects es una miniserie estadounidense de thriller psicológico basada en la novela homónima de Gillian Flynn que se estrenó el 8 de julio de 2018 en HBO. Creada por Marti Noxon y dirigida por Jean-Marc Vallée.

La serie está protagonizada por Amy Adams como Camille Preaker, una reportera con problemas emocionales que regresa a su ciudad natal para investigar los asesinatos de dos niñas.

The Politician (2019)

The Politician, se trata de una sátira sobre los delirios de América. La serie fue creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan para Netflix.



La serie se centra en la historia de Payton Hobart, un joven adinerado de Santa Bárbara, y cada temporada girará en torno a una carrera política diferente en la que su personaje está involucrado.

Feud: Bette and Joan (2017)

Tenemos la historia de la legendaria rivalidad entre las actrices Joan Crawford y Bette Davis. Es una serie de televisión dirigida por Ryan Murphy, Jaffe Cohen, y Michael Zam.

La primera temporada, que consta de ocho episodios, está subtitulada Bette and Joany narra la rivalidad entre estas dos divas de Hollywood; durante y después de la producción de su película de 1962 What Ever Happened to Baby Jane?.

Ambas actrices son víctimas de una industria cinematográfica centrada en los hombres. Además nos muestran su constante lucha contra la presión de ganarle al tiempo y no envejecer, para no dejar de trabajar.

Mrs. America (2020)

La miniserie que aborda el drama histórico estadounidense; fue producida por FX y lanzada originalmente para Hulu. La miniserie es creada y co-escrita por Davhi Waller y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, Amma Asante, Laure de Clermont-Tonnerre y Janicza Bravo.

Como breve sinopsis, la trama gira en torno y retrata el desempeño del movimiento feminista estadounidense en los años 70. Mrs. America nos pinta con ciertos tintes de ficción, parte de esa época y da a conocer figuras icónicas del feminismo occidental, así como el comportamiento de la ultraderecha.

Además dentro de su elenco figuran: Cate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Margo Martindale, John Slattery, Tracey Ullman y Sarah Paulson.

Grace and Frankie (2015)

Grace and Frankie, es una comedia televisiva estadounidense original de Netflix. Del concreador de Friends, la serie/comedia es protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin; donde encarnan a dos mujeres que forman un vínculo poco probable después de que sus maridos revelan que son homosexuales y los dejan el uno por el otro.