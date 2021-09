TOP DE SERIES Y PELÍCULAS PARECIDAS AL JUEGO DEL CALAMAR

Si te gustó El Juego del Calamar, este top con seis recomendaciones te mantendrá pegado a tu asiento. La famosa serie sigue rompiendo la internet desde su estreno el pasado 17 de septiembre a través de Netflix; El Juego del Calamar ​​es una serie de televisión original surcoreana. En este horrible juego los jugadores deben dibujar diferentes formas geométricas en el suelo y formar un calamar. Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se convierte en el ganador absoluto. Es conformada por el drama, la violencia, algo de gore y mucho suspenso.

As the Gods Will

Es la película que más similitudes comparte con El juego del Calamar. Por su parte As the Gods Will, o Kami-sama no Iu Tōri en japonés; se estrenó en 2014. Es un filme de terror sobrenatural dirigida por Takashi Miike. Está basada en el primer arco de la serie de manga del mismo nombre por Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura.

«Sus protagonistas, estudiantes de preparatoria participan en un juego mortal donde van muriendo uno tras otro, hasta que el grupo se reduce a su mínima expresión. Los dioses son los autores de los asesinatos. Y lo hacen de la manera más infantil y absurda posible.»

Sweet Home

Una serie de televisión de terror y drama surcoreana lanzada por Netflix en 2020. Está basada totalmente en en el webtoon homónimo realizado por Kim Kan-bi y Hwang Young-chan. Y fue dirigida por Lee Eung-bok, Jang Young-woo y Park So-hyun. «Tras la muerte de su familia en un accidente, el solitario Cha Hyun-soo se muda a un nuevo apartamento. Su vida tranquila pronto se ve perturbada por extraños incidentes que comienzan a ocurrir en su nuevo edificio. A medida que las personas se convierten en monstruos, Hyun-soo y otros residentes intentan sobrevivir.»

Strangers from Hell

Otra serie más basada en el famoso webtoon de Kim Yong Gi, es la historia de las experiencias de un joven de campo después de mudarse a un lugar sospechoso en Seúl. Allí se encuentra en conflicto con los habitantes. Ha sido descrito como una obra maestra del suspense y el misterio, cada capitulo es emocionante. Fue dirigida por Lee Chang Hee con guion de Jung Yi Do. Su estreno fue a través de Netflix en 2019.

Alice in Borderland

Alice in Borderland es una serie de televisión japonesa de suspenso y suspenso de 2020 basada en el manga del mismo nombre de Haro Aso. La serie quedó bajo dirección de Shinsuke Sato y fue escrita por Yasuko Kuramitsu.

La sinopsis dice así: «Arisu, un joven apático, desempleado y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente en una versión extraña y vacía de Tokio en la que él y sus amigos deben competir en juegos peligrosos para sobrevivir. En este extraño mundo, Arisu conoce a Usagi, una joven que navega sola por los juegos. «

The Running Man

Viajamos en el tiempo hasta 1987 para encontrarnos con The Running Man. Se trata de una película estadounidense de ciencia ficción-acción, protagonizada por más ni menos que por Arnold Schwarzenegger, María Conchita Alonso, Jesse Ventura, Jim Brown, y Richard Dawson. Dirigida por Paul Michael Glaser, con guion de Steven E. de Souza. Está basada en la novela del gran Stephen King «El fugitivo».

Battle Royale

Battle Royale, una película japonesa dirigida por Kinji Fukasaku, se estrenó el 16 de diciembre de 2000. Se basa en la novela de culto escrita por el japonés Koushun Takami se publicó el 27 de abril de 1999.

