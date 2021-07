TONY MATA: CONSEJOS Y LECCIONES PARA CINEFOTÓGRAFOS

Tony Mata es uno de los fotógrafos mexicanos más reconocidos en los últimos años, su trabajo en foto fija, especialmente la de publicidad, es digno de admirarse. Actualmente realiza la selección y producción de imágenes de stock para Getty Images, la agencia de fotografía por excelencia. Pero en esta ocasión nos centraremos en su otra faceta, esa que lo ha llevado a trabajar junto a George Clooney y Michael Sajbel en Hollywood, la cinefotografía.

En una entrevista para zoomf7, el fotógrafo oriundo de Sonora, ha revelado consejos y secretos para poder llegar a la llamada meca del cine si quieres dedicarte al arte de capturar 24 fotos por segundo. “Mucho trabajo, mucho estudio y leer mucho de otros fotógrafos (como lo hicieron ellos), estudiar su trabajo, estar al tanto de las técnicas y mucha práctica”. La principal reflexión podrá parecer la cantaleta de siempre, sin embargo, tiene mucho de verdad.

De acuerdo a lo expresado por Tony, la mayoría de la gente tiene la errónea concepción que cualquiera puede utilizar una cámara, pues creen que el instrumento hace al maestro y no al contrario. “Yo te puedo dar a ti una guitarra Fender Stratocaster y no me vas a sonar a Eric Clapton, yo le puedo dar a Eric Clapton una copia comprada en Tepito y él te puede hacer maravillas”.

A todo aquel que haya o se encuentre estudiando fotografía le dirán el mismo aviso, y es algo con lo que se debe luchar siempre, así como el luchar por eliminar los egos a la hora de trabajar en una producción cinematográfica. “No sé por qué, en el proceso, se generó esa cultura de que el director de fotografía es un ser extraordinario o arrogante. Nada de eso, el director de fotografía es un servidor y sirve a su crew”.

“Un director de fotografía, es el encargado de llevar a la pantalla de la manera más eficaz, elegante, rápida y creativa, la visión del director en cuestión de cámara, iluminación, enfoque, lentes, etc. para poder aprovechar la magia que crean los otros departamentos y cómo llevarlo de mejor forma a la pantalla”.

Mata comenta durante la conversación que la foto fija y la foto en movimiento son diferentes pero a su vez, iguales. Esto porque “una fotografía fija es algo que puedes ver por largo tiempo, la puedes estudiar y por ende, te lleva a hacer las cosas de forma muy detallada, lo que te ayudará en la cuestión de cine y foto en movimiento”.

Sobre los obstáculos que encontrarás en tu camino a ser cinefotógrafo, Tony Mata es certero, el dominar las cámaras de cine de 35 mm no es cosa fácil, además que es muy caro el mantenimiento y materiales para utilizarla correctamente. Pero no por ello significa que debas deprimirte, pues “no se necesita una cámara Arriflex, Panavision, Alexa o Red para hacer cine de calidad y saber que está bien, pueden tener una cámara más humilde, una DSLR con un buen lente y hacer las cosas bien, pero hay que saber cómo hacerlo”.

Para esto último, retoma lo dicho al principio de la entrevista, estudiar, practicar y, en cuestión de cine, ver muchas cintas de calidad, diseccionar, checar los Detrás de Escena, ver cómo pueden imitarlo y mejorarlo. “Michael Sajbel me decía “es que no hay nada que esté escrito, todo está reescrito”. No se trata de que estemos copiando pero se trata de estar conscientes de qué es calidad y qué no lo es”.

También aconsejó no sentirse el poderoso, el mejor en todo, deben ser el mejor en algo específico y armar un equipo igual de talentoso, no querer hacerle de director de fotografía y también de marketing, pues cómo lo mencionó, esto es trabajo de todo un crew.

Pero los mejores consejos que dio Tony no tienen nada que ver con el uso de la cámara o el tipo de fotografía a desempeñar; fueron dos muy personales, uno que recibió de un empresario de embutidos, el cual le dijo que debía aventarse, salir de la zona de confort lo más que se pueda y una vez fuera, no sentarse en el trono, siempre tener ganas de más.

Y el último, uno que recibió en su época de estudiante y lo dejó marcado para siempre. “No tengan miedo de asociarse con alguien mejor que ustedes, al contrario, busquen gente con mayor talento porque así va a subir su juego y también van a empezar a solidificarse como equipo”.

Tony Mata ha colaborado en diversos filmes, tanto como cinefotógrafo y como parte del equipo de locación, lo cual lo llevó a trabajar a lado de George Clooney en Confessions of a Dangerous Mind, o en Wraith de Michael Sajbel y la más reciente Síncopa, de Alan Gutiérrez.

