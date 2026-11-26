Hay lugares que parecen sacados de una película de terror: cementerios con mausoleos antiguos, pueblos donde las ruinas mineras conviven con casas habitadas, un convento escondido en el bosque y una chinampa donde cientos de muñecas cuelgan entre la vegetación. En México, estos escenarios existen fuera de la pantalla y su historia resulta más interesante que cualquier relato de fantasmas.

Detrás de una tumba monumental puede haber una epidemia; detrás de un pueblo aparentemente detenido en el tiempo, una industria que dejó de dar trabajo a sus habitantes. Incluso un edificio que hoy resguarda documentos históricos fue, durante décadas, una prisión cuya construcción facilitaba la vigilancia y el control de los internos, y cuya historia estuvo marcada por abusos y episodios de represión.

Las leyendas han contribuido a la fama de estos lugares, pero no explican todo lo que vemos en ellos. Este recorrido por el turismo oscuro en México mira también su pasado.

¿Qué es el turismo oscuro y qué lugares entran en esa categoría?

El turismo oscuro, conocido también como dark tourism, se refiere a las visitas a lugares relacionados con la muerte, las tragedias y el sufrimiento humano. El término comenzó a utilizarse en el ámbito académico en 1996, en un trabajo de John Lennon y Malcolm Foley, y ambos autores desarrollaron el concepto en el libro Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster, publicado en 2000.

No todos los destinos que parecen inquietantes pertenecen a esta categoría en el mismo sentido. Un cementerio histórico está directamente relacionado con la muerte y la memoria; una antigua prisión permite conocer la historia del encierro y las condiciones de sus internos. Una hacienda deteriorada puede llamar la atención por su aspecto, aunque su interés esté más relacionado con el patrimonio arquitectónico o la historia económica.

Los nueve lugares estremecedores de México que listamos en este texto tienen vínculos diferentes con el pasado. Algunos conservan espacios funerarios o edificios relacionados con el sufrimiento humano. Otros destacan por sus ruinas, su aislamiento o las leyendas que se han formado alrededor de ellos.

El interés por estos destinos va más allá de las historias de fantasmas: su pasado, las huellas materiales que conservan y las transformaciones que experimentaron también forman parte de la experiencia de visita.

Mausoleo central del Panteón de Belén, antiguo Panteón de Santa Paula, Guadalajara, 2023. Foto: Eloy de la Torre.

Cementerios que parecen detenidos en otra época

1. Panteón de Belén, Guadalajara

En Guadalajara, Jalisco, hay un cementerio histórico que permite recorrer una parte de la ciudad del siglo XIX, a través de sus monumentos funerarios. El Panteón de Belén, conocido originalmente como Panteón de Santa Paula, fue construido en 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, por encargo del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro.

El terreno había formado parte de la huerta del Hospital Civil, y respondió a una época en la que las ciudades necesitaban espacios específicos para los entierros. La saturación del cementerio llevó a su cierre en 1896 por orden de las autoridades sanitarias, año en que abrió sus puertas el Panteón de Mezquitán.

El antiguo camposanto conserva una capilla central, mausoleos y esculturas que reflejan las ideas funerarias de su época. La arquitectura permite observar cómo las familias expresaban el duelo y la posición social mediante tumbas monumentales, símbolos religiosos y materiales ornamentales.

La distribución del recinto, sus esculturas y sus pasillos convierten el recorrido en una experiencia de viaje al pasado que quedó rodeado de una ciudad contemporánea en constante transformación.

Las historias de Nachito, el vampiro de Guadalajara y el árbol del ahorcado forman parte de los relatos populares en los recorridos nocturnos realizados por el panteón, historias sin otro sustento más que la creencia popular que le suma misterio a un sitio cuya arquitectura ya es inquietante por sí sola.

Mausoleo de Benito Juárez y Margarita Maza en el Panteón de San Fernando, Ciudad de México.

2. Museo Panteón de San Fernando, Ciudad de México

En el centro de la Ciudad de México, el Museo Panteón de San Fernando conserva la memoria de figuras importantes de la historia política mexicana. El cementerio, anexo al templo y convento de San Fernando, fue fundado en 1832. En 2006 se convirtió en museo y hoy permite recorrer sus patios, nichos y monumentos funerarios.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México documenta la historia del recinto, reconocido como monumento histórico.

Entre las figuras sepultadas allí se encuentran Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort y Francisco Zarco. Benito Juárez también fue enterrado en el panteón tras su muerte en 1872, y su sepultura marcó el último entierro que recibió el camposanto. Sus tumbas convierten el lugar en una especie de archivo al aire libre, donde los nombres de quienes participaron en la construcción del México independiente aparecen junto a las formas artísticas con las que sus contemporáneos honraron su memoria.

Su atmósfera no necesita leyendas de apariciones para resaltar. Al entrar aquí dejas atrás una ciudad en movimiento y te adentras en un lugar con relieves, columnas, esculturas e inscripciones que conservan la memoria y las costumbres de una época, la expresión del duelo y el recuerdo durante el siglo XIX, a través de estructuras materiales que también eran reflejo de la sociedad.

Imagen del conjunto funerario de San Miguel, cuya arquitectura sufrió daños durante los sismos de 2017 y fue objeto de trabajos de restauración. El recinto reabrió al público en noviembre de 2024.

3. Panteón General San Miguel, Oaxaca de Juárez

La historia del Panteón General San Miguel está ligada a las epidemias que afectaron a Oaxaca durante el siglo XIX. En 1829, la mortandad causada por la viruela llevó a destinar un terreno para los entierros, en las inmediaciones del río Jalatlaco y las canteras municipales. En 1833, el cementerio recibió a numerosas víctimas del cólera. Al año siguiente se realizaron trabajos de delimitación del terreno y construcción de una capilla y nichos. Su función original estuvo, por tanto, relacionada con una necesidad sanitaria y con los cambios en las prácticas funerarias de la ciudad.

Sus mausoleos, criptas, columnas y arcadas permiten observar detalles de la arquitectura funeraria, incluidos elementos neoclásicos. Las tumbas también cuentan historias familiares: nombres, fechas e inscripciones honran la memoria de generaciones de oaxaqueños.

El recinto sufrió daños por el sismo de 2017 y necesitó trabajos de restauración de corredores, arcadas, muros y zonas de criptas. En noviembre de 2024 volvió a abrir sus puertas al público después de un año de obras de limpieza y rehabilitación. El Gobierno de Oaxaca informó sobre su reapertura y los trabajos realizados con acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El cementerio también forma parte del contexto cultural en el que Oaxaca conmemora el Día de Muertos. La relación con los difuntos no se limita a la tristeza ni a la estética del panteón, se expresa mediante visitas, ofrendas y prácticas familiares que mantienen viva la historia de quienes murieron.

Describir San Miguel únicamente como un escenario lúgubre dejaría fuera una parte esencial de su significado. Sus estructuras antiguas despiertan curiosidad por su aspecto, pero el panteón también tiene un valor patrimonial y ocupa un lugar importante en la identidad de la comunidad.

Hornos de fundición de la antigua Hacienda de Santa Brígida, Mineral de Pozos, Guanajuato.

Lugares abandonados que el turismo volvió a encontrar

4. Mineral de Pozos, Guanajuato

Mineral de Pozos es uno de los lugares más asociados con la imagen del pueblo fantasma en México. Sus antiguas instalaciones mineras, haciendas de beneficio y construcciones deterioradas guardan las huellas de una actividad que transformó la región durante siglos.

El poblado se desarrolló alrededor de la explotación de metales. Las vetas de oro y plata atrajeron trabajadores y capitales, mientras las haciendas de beneficio procesaban el mineral extraído. La prosperidad de esa economía quedó reflejada en las construcciones que todavía se encuentran en los alrededores.

La etapa de decadencia se intensificó durante el periodo revolucionario y los años posteriores. La interrupción de actividades, la salida de capitales y el abandono de las explotaciones contribuyeron al despoblamiento.

La apariencia actual del pueblo guarda esa ruptura. En algunos sectores, las ruinas industriales contrastan con calles, plazas y viviendas que son transitadas. Los restos de antiguas instalaciones permiten imaginar el tamaño de la actividad minera y el cambio que experimentó la población cuando dejó de sostenerse en ella.

Mineral de Pozos recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2012. Hoy cuenta con actividad turística, galerías, hoteles boutique y proyectos que recuperan construcciones antiguas. No es una localidad completamente abandonada; la expresión “pueblo fantasma” describe la imagen turística asociada con sus ruinas, pero no la realidad de toda la localidad.

Las ruinas no aparecieron por una maldición; son vestigios de una economía que perdió fuerza y de una comunidad que ha encontrado nuevas maneras de relacionarse con su patrimonio.

Antigua Hacienda Misnebalam, Yucatán.

5. Misnebalam, Yucatán

Misnebalam es conocido por las fotografías de una antigua hacienda rodeada de vegetación y por los relatos de apariciones que circulan sobre el lugar.

El portal del Gobierno de Yucatán presenta Misnebalam como una hacienda del municipio de Progreso, con maquinaria henequenera conservada y una historia asociada a la producción agrícola. La descripción institucional también menciona trabajos de reconstrucción y su uso como centro de reunión vacacional, aunque esa información no establece sus condiciones actuales de funcionamiento ni garantiza el acceso a visitantes.

En su época dorada, las haciendas de la región procesaban la fibra extraída de las hojas del agave para fabricar cuerdas y otros productos. Existen registros en la Biblioteca Virtual de Yucatán sobre Misnebalam que incluyen documentos laborales y contables de 1908 a 1963. La economía del sector cambió a mediados del siglo XX, cuando la aparición y expansión de las fibras sintéticas redujo la demanda del henequén.

Alrededor de la hacienda circulan historias de maldiciones, muertes y apariciones. Esos relatos forman parte de su fama popular, pero no son la explicación del declive de la actividad henequenera, ya que no hay fuentes que las corroboren.

La imagen actual de Misnebalam nace de la percepción de una arquitectura antigua, vegetación abundante y relatos del imaginario colectivo que se han acumulado con el tiempo. Es la historia económica la que permite comprender la transformación de las haciendas; las leyendas explican parte de la fama que el lugar ha adquirido, pero no sustituyen los hechos documentados.

Un pueblo minero que sigue vivo

6. Real de Catorce, San Luis Potosí

Real de Catorce mantiene calles empedradas, construcciones de piedra y restos de su pasado minero en medio del paisaje semidesértico del Altiplano potosino. Las fotografías del pueblo pueden dar la impresión de que sus habitantes desaparecieron, pero la localidad continúa habitada y recibe visitantes durante todo el año.

Su historia comenzó a tomar forma en el siglo XVIII, cuando el descubrimiento de vetas de plata impulsó el crecimiento de un real de minas. La explotación atrajo población y recursos, y el poblado llegó a convertirse en uno de los centros mineros importantes de la región. La decadencia comenzó a acentuarse después de la Revolución mexicana, cuando la caída de la actividad minera redujo el dinamismo de la localidad y, con ella, vino el éxodo de miles de sus habitantes.

La información turística de la Secretaría de Cultura describe su desarrollo minero y sus principales atractivos. Entre ellos destaca el Túnel de Ogarrio, un paso excavado en la roca, cuya construcción comenzó en 1897 y concluyó a principios del siglo XX. Con aproximadamente 2.3 kilómetros de longitud, funciona como acceso principal al pueblo. Atravesarlo forma parte de la experiencia de llegada: durante el trayecto, la luz exterior desaparece y el camino conduce al visitante hacia un poblado rodeado por montañas y extensiones áridas.

La historia de Real de Catorce no termina en la minería. La parroquia de la Purísima Concepción conserva una imagen de San Francisco de Asís que atrae peregrinos cada 4 de octubre. Además, el territorio se encuentra relacionado con Wirikuta, espacio sagrado para el pueblo wixárika. Su significado espiritual merece tratarse con respeto y no minimizarlo ni ligarlo con la estética de misterio que rodea al pueblo.

El aspecto de Real de Catorce es el reflejo de una historia de auge minero, pérdida de actividad económica y una transformación posterior hacia el turismo. Sus calles y edificios mantienen las marcas de ese proceso, mientras la vida cotidiana y las tradiciones continúan en el presente.

Vestigios de la antigua actividad minera en Real de Catorce, San Luis Potosí.

Lugares donde la leyenda transformó el paisaje

7. Isla de las Muñecas, Xochimilco

En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, una chinampa es uno de los lugares más reconocibles del imaginario inquietante mexicano. Cientos de muñecas cuelgan de árboles, paredes y estructuras, muchas deterioradas por la humedad y el paso del tiempo.

Su historia está asociada con Julián Santana Barrera, quien vivió en el lugar y comenzó a colgar muñecas. Con el tiempo, los objetos se multiplicaron hasta transformar el paisaje. La razón de esa práctica se cuenta de distintas maneras.

La más conocida sostiene que Santana comenzó a colocar muñecas para protegerse del espíritu de una joven que habría muerto ahogada en las aguas cercanas. La historia forma parte de la leyenda popular, recogida también por la Alcaldía Xochimilco en su información turística, pero no existe un registro oficial que permita confirmar ese relato. Otras versiones atribuyen la acumulación de muñecas a las creencias personales de Santana o a motivos relacionados con las cosechas.

Santana murió en 2001, pero las muñecas permanecieron. Con los años, el lugar empezó a recibir visitantes y la historia se extendió mucho más allá de Xochimilco.

No hace falta afirmar que las muñecas se mueven solas o que se escuchan voces para entender el efecto que produce el lugar. La humedad y el paso del tiempo han deteriorado las muñecas, mientras la vegetación ha ido ocupando el espacio que las rodea. Sus rostros desgastados, las extremidades rotas y la acumulación de figuras en árboles y estructuras les dan una apariencia muy distinta a la de los juguetes originales.

La Isla de las Muñecas muestra cómo una práctica personal puede convertirse en una imagen poderosa de atractivo turístico y cómo una leyenda, al repetirse, termina formando parte de la identidad de un lugar y despertando la curiosidad de quienes lo llegan a visitar.

8. Desierto de los Leones, Ciudad de México

Rodeado por los bosques de Cuajimalpa, el antiguo convento del Desierto de los Leones fue concebido como un espacio de retiro espiritual. Su nombre histórico era Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen, y perteneció a los carmelitas descalzos, una orden religiosa que buscaba lugares apartados de los centros urbanos para la oración y la vida contemplativa.

La primera piedra se colocó en 1606 y las obras iniciales concluyeron en 1611, según la documentación histórica recogida en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Desierto de los Leones de la CONANP.

El aislamiento era parte del propósito del lugar. Los religiosos buscaban distancia respecto de la vida cotidiana, y el bosque ofrecía condiciones para el retiro. Los corredores, las celdas y los espacios destinados a la oración formaban parte de una organización pensada para favorecer el silencio y la contemplación.

Los carmelitas abandonaron el convento en 1814, durante la guerra de Independencia. Más de un siglo después, el 27 de noviembre de 1917, el área fue declarada Parque Nacional y destacó el exconvento como parte del patrimonio histórico del parque.

Hoy, la arquitectura antigua en ese entorno boscoso, donde la vegetación rodea las construcciones, los pasillos conectan espacios cerrados y abiertos, y la luz cambia según la hora y las condiciones del clima, explica por qué el ambiente da una percepción tétrica.

Estos elementos han alimentado relatos sobre apariciones y sonidos extraños, pero tales historias pertenecen al folclore del sitio, no a su historia documentada.

El convento no se construyó para asustar. Su apariencia actual guarda la huella de una comunidad religiosa que eligió el aislamiento como forma de vida.

9. Palacio de Lecumberri, Ciudad de México

El Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México, es un ejemplo contundente de cómo un edificio puede conservar la memoria de su función original incluso después de cambiar de uso. La penitenciaría fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900, durante el gobierno de Porfirio Díaz, como parte de un proyecto de modernización del sistema carcelario mexicano.

Su arquitectura estaba organizada para facilitar la vigilancia y el control de los internos mediante una disposición radial de las galerías, relacionada con el modelo panóptico. El edificio fue concebido para albergar a cientos de personas, pero la población reclusa creció muy por encima de la capacidad prevista. Durante sus décadas de funcionamiento se denunciaron hacinamiento, condiciones deplorables y violaciones de derechos humanos.

El INAH documenta la historia de la penitenciaría y las condiciones que marcaron su funcionamiento. Por sus celdas pasaron figuras de la vida política y cultural mexicana, entre ellas el escritor José Revueltas y el muralista David Alfaro Siqueiros.

La prisión cerró en 1976 y, en 1982, el recinto se transformó en sede del Archivo General de la Nación (AGN), que resguarda documentos fundamentales para reconstruir la historia de México. En su boletín de 2025, la AGN habla del papel de Lecumberri como un espacio de memoria y aborda la documentación de episodios de represión política.

El cambio de función transformó el significado del inmueble, pero no borró su pasado. La historia de Lecumberri supera cualquier relato asociado con fantasmas. Las celdas y los corredores mantienen la estructura de un sistema penitenciario que marcó la vida de miles de personas.

¿Qué convierte un lugar en “escenario de terror”?

El cine de terror lleva décadas usando cementerios, prisiones, bosques y edificios abandonados porque esos espacios ya sugieren aislamiento, deterioro o pérdida, y el espectador aprendió a asociarlos con el miedo.

La sensación de inquietud que producen estos lugares tiene causas distintas. En algunos, la arquitectura conserva la función para la que fueron construidos: las celdas de Lecumberri recuerdan el encierro y la vigilancia; los mausoleos de los cementerios muestran las formas en que otras generaciones representaban la muerte.

Por otro lado, Mineral de Pozos, las antiguas instalaciones mineras muestran marcas de una actividad económica que perdió fuerza. También, Real de Catorce, el Túnel de Ogarrio y las calles de piedra acentúan la distancia respecto de otros centros urbanos. En el Desierto de los Leones, el bosque rodea un conjunto religioso concebido para el retiro. En la Isla de las Muñecas, la humedad, el desgaste de los objetos y la vegetación alteran el aspecto de las figuras.

Las leyendas añaden otra capa a esa percepción. Los relatos de apariciones o sucesos inexplicables forman parte de la fama de algunos destinos, aunque no haya pruebas que permitan confirmarlos. Que un sitio parezca un escenario de película describe su aspecto, no su historia: para conocerla hay que acudir a documentos y a fuentes institucionales.

¿Se pueden visitar estos lugares?

Los horarios, las tarifas y las condiciones de acceso pueden cambiar, por lo que recomendamos consultar los canales oficiales antes de viajar. El Panteón de Belén y el Museo Panteón de San Fernando funcionan como recintos patrimoniales con modalidades de visita propias. El Panteón General San Miguel reabrió al público en 2024, pero sus condiciones de acceso deben verificarse con las autoridades locales. Mineral de Pozos y Real de Catorce son localidades habitadas que mantienen actividad turística.

La Isla de las Muñecas se visita mediante recorridos en trajinera por los canales de Xochimilco, mientras que en el Desierto de los Leones deben respetarse las reglas del parque nacional y del conjunto histórico. El Palacio de Lecumberri funciona como sede del Archivo General de la Nación, por lo que su acceso está relacionado con las actividades y servicios del archivo, y no con el de una antigua prisión abierta al turismo convencional.

En Misnebalam, verifica directamente con los responsables del lugar si hay acceso disponible y bajo qué condiciones. No ingreses sin autorización a propiedades privadas, minas cerradas ni estructuras inestables. El interés histórico de estos espacios no justifica poner en riesgo a los visitantes ni dañar el patrimonio.

Después de la leyenda, queda la historia

El turismo oscuro en México ofrece a quien lo recorre con curiosidad lugares que inquietan por su aspecto y una historia que los explica. Estos recorridos muestran cómo la muerte, el encierro, la actividad minera y las transformaciones económicas han dejado huellas en el paisaje mexicano.

Las leyendas forman parte de la historia cultural de cada sitio, pero los documentos y los testimonios permiten distinguirlas de los hechos comprobables. Esa diferencia ayuda a visitar estos lugares con atención y con respeto por las personas y comunidades que forman parte de su historia.