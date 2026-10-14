Tour al Valle de Catrinas desde CDMX: cómo es el recorrido y si realmente vale la pena

Hacer el tour al Valle de Catrinas desde CDMX resuelve de golpe una parte complicada del viaje a Atlixco: transporte de ida y vuelta, horarios, guía y traslados durante una jornada que fácilmente ocupa todo el día. A cambio, hay que aceptar el ritmo de una excursión organizada. No tendrás tiempo ilimitado en cada punto ni necesariamente conocerás las 19 Catrinas Monumentales instaladas en el municipio. Después de hacer el recorrido, esa es quizá la expectativa que más conviene ajustar antes de comprar un boleto.

La experiencia funciona mejor si la intención es conocer Atlixco durante la temporada de Día de Muertos, ver varias de las esculturas monumentales, caminar por el Pueblo Mágico, tomar fotografías y regresar a Ciudad de México esa misma noche. El día puede resultar pesado por las horas de carretera y las caminatas, pero también evita conducir, buscar estacionamiento o diseñar una ruta entre distintos puntos del municipio. En cambio, para quien quiere recorrer cada catrina con calma, viajar por cuenta propia ofrece mucha más libertad.

Cómo es hacer el tour al Valle de Catrinas desde CDMX

La jornada comienza temprano en Ciudad de México. Para la temporada 2026 hay distintos puntos de abordaje sobre una misma ruta: Auditorio Nacional a las 7:00, Ángel de la Independencia a las 7:10, Reforma 222 a las 7:15, Glorieta de Colón a las 7:20, Hemiciclo a Juárez a las 7:25 y Zócalo a las 7:30. Son horarios sucesivos de abordaje, no salidas independientes. Por ello, esto evita que todos los pasajeros tengan que llegar a una sola terminal. Una vez reunido el grupo, comienza el trayecto hacia Atlixco, Puebla.

En el recorrido realizado por Yaconic, el autobús resultó cómodo para un viaje de este tipo: contaba con baño y conexiones USB para cargar dispositivos, algo bastante útil cuando el celular se utiliza durante buena parte del día para fotografías, mapas y comunicación. También hay acompañamiento amable y servicial durante la excursión y un guía local que aporta contexto sobre distintos puntos de Atlixco. En el regreso, además, el equipo puede realizar algunos descensos intermedios cuando la ruta y las condiciones de tránsito permiten detener la unidad. Sin embargo, esto depende de la operación de cada salida y no debería asumirse como un servicio puerta a puerta.

La duración explica buena parte de la dinámica. La ficha oficial del recorrido Catrinas Monumentales Atlixco establece una experiencia de aproximadamente 13 horas y regreso alrededor de las 20:00 horas. Para 2026 el programa incluye transporte terrestre panorámico redondo, conductor capacitado, comida buffet, visita al Pueblo Mágico de Atlixco, admisión a la exposición de Catrinas Monumentales, guía certificado, seguro de viajero y admisión a Turibus City Tour CDMX por un día, con acceso a los cuatro circuitos: Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica. Al momento de esta publicación, la tarifa anunciada es de 1,499 pesos por persona. Por eso, conviene revisar las condiciones antes de reservar porque horarios, disponibilidad y paquetes pueden cambiar.

El paquete que probamos está operado por Rehiletes dentro de la oferta de Turitour/Turibus. Más allá de quién comercializa la salida, la lógica del viaje es la de una excursión organizada. Tienes resuelto el traslado y buena parte del itinerario. Aun así, el tiempo disponible en Atlixco está condicionado por la hora de regreso y por el movimiento de todo el grupo.

Catrina monumental, rodeada de flores de cempasúchil, forma parte del Valle de Catrinas en Atlixco, Puebla. Foto: Viridiana Velázquez / Yaconic.

¿Se ven todas las Catrinas Monumentales durante el tour?

No. Y vale la pena saberlo antes de viajar. El Valle de Catrinas 2026 tiene 27 figuras en total, pero 19 están colocadas en distintos puntos de Atlixco y las otras ocho fueron destinadas a exhibiciones fuera del municipio. La edición de este año está dedicada a deidades prehispánicas e incluye representaciones de Tonatiuh, Metztli, Coatlicue, Mayahuel, Tzinacantecuhtli, Macuilxóchitl, Huitzilopochtli, Tláloc, Mictlantecuhtli, Quetzalcóatl, Xochiquetzal, Ehécatl, Chalchiuhtlicue, Xochipilli, Centéotl, Xipe Tótec, Itzpapálotl, Ometéotl y Tezcatlipoca. El mapa y la información oficial del Valle de Catrinas 2026 dejan claro que las piezas forman un recorrido distribuido por el municipio, no una exposición concentrada en una sola plaza. Además, la muestra estará disponible del 2 de octubre al 9 de noviembre de 2026.

Esa dispersión importa al evaluar un tour. Algunas catrinas pueden integrarse con facilidad a una caminata por las zonas centrales. Sin embargo, llegar a otras requiere desplazarse hacia distintos sectores de Atlixco. En una excursión de un día desde CDMX el recorrido necesariamente hace una selección. Se observan varias esculturas, hay tiempo para detenerse frente a ellas y tomar fotografías. Sin embargo, la experiencia no está diseñada como una búsqueda exhaustiva de las 19 piezas.

Eso puede decepcionar a quien compra el tour pensando que completará todo el mapa. En nuestro recorrido, sin embargo, no se sintió como una visita desperdiciada: las esculturas son suficientemente grandes y detalladas para que varias paradas tengan peso propio. El atractivo está también en encontrarlas insertadas en calles, plazas y espacios de Atlixco, no solamente en tachar figuras de una lista. Por lo tanto, quien tenga como prioridad fotografiar cada una, comparar los diseños o recorrer las ubicaciones completas necesitará más tiempo y una ruta independiente.

Qué se alcanza a hacer en Atlixco durante un día

El tour deja espacio para caminar, ver varias Catrinas Monumentales, recorrer parte de Atlixco y detenerse a tomar fotografías. No es una visita contemplativa ni particularmente lenta. Hay momentos en los que se sigue al grupo y otros en los que se dispone de tiempo libre, por lo que la jornada alterna explicaciones del guía con periodos para explorar por cuenta propia.

También hay oportunidad de comprar. En las calles centrales aparecen artesanías, recuerdos, productos de temporada, comida y distintos comercios pensados tanto para visitantes como para la vida cotidiana del municipio. Esa parte del recorrido importa porque Atlixco no funciona únicamente como escenario del festival. El centro mantiene actividad propia y durante octubre se mezcla con la afluencia provocada por las celebraciones de Día de Muertos.

Atlixco forma parte del programa de Pueblos Mágicos desde 2015 y su identidad turística está ligada desde hace tiempo a la producción de flores, los viveros, el Cerro de San Miguel, su arquitectura religiosa y las vistas del Popocatépetl. En temporada de Catrinas esa imagen cambia considerablemente: aparecen estructuras monumentales entre edificios, plazas y caminos que normalmente tendrían otro ritmo. El festival aprovecha precisamente esa relación entre espacio urbano, paisaje y cartonería para transformar el recorrido por el pueblo durante unas semanas.

Catrina monumental con penacho multicolor forma parte del recorrido del Valle de Catrinas en Atlixco, Puebla. Foto: Viridiana Velázquez / Yaconic.

¿El tour al Valle de Catrinas es cansado?

Sí puede serlo. Las esculturas son enormes, pero no aparecen una junto a otra. Hay que caminar, subir y bajar del transporte, esperar al grupo, recorrer calles y pasar muchas horas fuera de casa. A eso hay que sumar el trayecto carretero entre CDMX y Puebla. Incluso viajando sentado buena parte del camino, al final de la jornada se acumulan las horas.

La vestimenta y calzado cómodos hacen una diferencia considerable. También conviene llevar una prenda ligera para el regreso, agua, impermeable o paraguas, bloqueador solar, batería suficiente en el teléfono y únicamente lo que realmente se vaya a utilizar durante el día. Una mochila demasiado pesada termina sintiéndose después de varias horas. Si viajan personas mayores, niños pequeños o alguien con dificultades para caminar durante periodos prolongados, vale la pena consultar antes de comprar. De este modo se puede saber qué tan extensos serán los trayectos a pie de la salida elegida.

El cansancio es también consecuencia del formato. En un viaje independiente puedes sentarte cuando quieras, modificar la ruta o permanecer más tiempo comiendo. En un tour hay horarios colectivos y un punto de reunión que respetar. La ventaja es que, una vez de regreso en el autobús, ya no hay que conducir varias horas hasta Ciudad de México.

Por qué las Catrinas Monumentales de Atlixco no son simplemente “calaveras gigantes”

La edición 2026 utiliza la figura de la Catrina para representar dioses y entidades del México prehispánico. Es una combinación visual que reúne referencias de épocas muy distintas. La Catrina como la conocemos actualmente no procede directamente de Mesoamérica. Su antecedente se encuentra en la obra gráfica de José Guadalupe Posada. Además, la posterior transformación de esa imagen ocurrió durante el siglo XX.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia explica la historia de La Catrina a partir de una imagen de Posada estampada de manera póstuma en 1913. Décadas después, Diego Rivera incorporó aquella calavera a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y la mostró con cuerpo completo y vestimenta elegante. La asociación contemporánea entre Catrinas y Día de Muertos se desarrolló posteriormente. Así, la figura se convirtió en uno de los motivos visuales más reconocibles de estas fechas. Las esculturas de Atlixco toman ese lenguaje y lo llevan a la cartonería monumental. Este año esto ocurre mediante personajes relacionados con distintas cosmovisiones mesoamericanas.

Esa diferencia también sirve para evitar la idea de que todo lo que aparece durante Día de Muertos tiene un origen prehispánico directo. La celebración mexicana actual reúne elementos construidos, transformados y reinterpretados en distintos momentos históricos. En Yaconic hemos explicado con mayor detalle esas mezclas. Por ejemplo, revisamos las diferencias entre Día de Muertos y Halloween y la manera en que símbolos como calaveras, flores y ofrendas adquirieron los usos que tienen actualmente.

Catrina monumental preside una instalación decorada con flores, vasijas y calaveras multicolores en el Valle de Catrinas de Atlixco, Puebla. Foto: Viridiana Velázquez / Yaconic.

Valle de Catrinas y Catrinia no son lo mismo

Los nombres pueden generar confusión porque ambas experiencias ocurren en Atlixco durante la misma temporada. Valle de Catrinas es el festival que distribuye las esculturas monumentales en diversos puntos del municipio. Caminar por Atlixco y encontrar las figuras instaladas en sus distintas ubicaciones forma parte de esa experiencia.

Catrinia es otro proyecto. Para 2026 tiene su segunda edición y se desarrolla en el Centro de Convenciones de Atlixco, con actividades y expresiones artísticas reunidas dentro de una programación específica. La información publicada por el Ayuntamiento de Atlixco sobre Valle de Catrinas y Catrinia señala que esta última funciona del 2 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 23:00 horas. Por eso conviene revisar con atención qué acceso está incluido al comprar cualquier excursión. Ver las Catrinas Monumentales distribuidas por Atlixco y entrar a una experiencia adicional no son automáticamente la misma cosa.

¿Qué incluye el tour y cuánto cuesta en 2026?

La tarifa publicada para esta temporada es de 1,499 pesos por persona y el paquete oficial incluye transporte terrestre panorámico redondo, conductor capacitado, comida buffet, visita al Pueblo Mágico de Atlixco, admisión a la exposición de Catrinas Monumentales, guía certificado, seguro de viajero y admisión a Turibus City Tour CDMX por un día, con acceso a los cuatro circuitos: Centro Histórico, Sur, Polanco y Basílica. Existen distintos canales de venta y pueden aparecer modalidades o promociones diferentes. Por esta razón, lo recomendable es revisar la descripción concreta del paquete antes del pago, sobre todo en lo relativo a alimentos y accesos.

Para quienes salen desde CDMX, los puntos de abordaje resultan prácticos porque están distribuidos a lo largo de una ruta céntrica. El programa 2026 contempla Auditorio Nacional a las 7:00, Ángel de la Independencia a las 7:10, Reforma 222 a las 7:15, Glorieta de Colón a las 7:20, Hemiciclo a Juárez a las 7:25 y Zócalo a las 7:30. Son abordajes sucesivos de la misma ruta. La operación puede modificarse en determinadas fechas; por ejemplo, el punto del Hemiciclo tiene restricciones los domingos. Llegar con anticipación evita comenzar una excursión de 13 horas corriendo detrás del autobús.

A partir del 12 de octubre, todavía quedan salidas programadas para los días 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre. El Valle de Catrinas, por su parte, permanece instalado hasta el 9 de noviembre. Por eso, quienes prefieran organizar el viaje independientemente tienen unos días adicionales después de las últimas excursiones programadas.

Catrinas monumentales sobresalen entre las flores de un campo de cempasúchil del Valle de Catrinas en Atlixco, Puebla. Foto: Viridiana Velázquez / Yaconic.

Entonces, ¿vale la pena hacer el tour al Valle de Catrinas?

Vale la pena si quieres salir de CDMX por la mañana, conocer Atlixco en temporada de Día de Muertos y regresar esa misma noche sin encargarte del transporte, logística y quieres un guía que te explique todo lo que vale la pena y por qué verlo. El autobús hace llevadero un día largo y el equipo de Rehiletes es muy amble todo el tiempo. Además, tener guía evita que la visita se reduzca a caminar frente a esculturas sin contexto. Hay tiempo para fotografías, compras y para conocer una parte del Pueblo Mágico. Sin embargo, el itinerario nunca deja de sentirse como una excursión con horario.

No sería nuestra primera opción para alguien cuyo objetivo específico sea completar las 19 Catrinas Monumentales. En ese caso es mejor dedicar más tiempo a Atlixco y preparar la ruta con las ubicaciones oficiales. Tampoco conviene esperar una experiencia relajada: entre carretera, caminatas, reuniones del grupo y regreso, es un día cansado.

Para una primera visita, en cambio, el balance funciona. Las catrinas impresionan por escala —alcanzan entre cinco y ocho metros—. Hay suficientes momentos para observarlas y fotografiarlas. También el viaje deja una imagen bastante clara de cómo Atlixco transforma sus espacios durante octubre. Quedan lugares pendientes. No obstante, quizá esa sea la forma más precisa de describir este tour: es una introducción cómoda al Valle de Catrinas, no un recorrido completo por todo el festival.

Si la visita forma parte de tus planes de temporada, también puedes consultar nuestra guía sobre cómo poner un altar de muertos y el significado de sus elementos. Así podrás profundizar en varias de las imágenes y objetos que aparecen alrededor de las celebraciones de noviembre.