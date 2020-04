Vonn Cummings Sumner es un virtuoso de la pintura. Suele representar misteriosas figuras de ciencia ficción, los hombres y las mujeres en sus pinturas visten disfraces desconcertantes, máscaras, sombras y calcetines sobre sus cabezas, y eso tiene un efecto ligeramente perturbador.

Mientras que los colores que utiliza Vonn Sumner son colores pastel a veces en el rango de colores vivos, a veces rayando en el espectro de grises.

Creció en el área de la bahía de San Francisco, hijo de un enmarcador y una maestra. Al crecer rodeado del arte que su padre enmarcaba, así como viajar por Europa, América Central e India, moldearon la estética visual de Sumner.

Asistió a la Universidad de California, en Davis, donde obtuvo una licenciatura y un M.F.A. en pintura. Mientras estuvo en Davis trabajó en estrecha colaboración con el famoso pintor Wayne Thiebaud.

Al graduarse en 2000, Sumner se mudó a la ciudad de Nueva York, donde pintó y trabajó en museos, incluido el Museo Guggenheim. En 2002 se movió a Los Ángeles, para estudiar en Long Beach.

En 2003, el pintor co fundó el grupo de artistas con sede en Los Ángeles llamado Pharmaka que, de 2004 a 2010, operó un espacio de exhibición sin fines de lucro en el distrito del Banco Histórico del centro de Los Ángeles.

Ellos iniciaron la primera caminata artística en el centro de la ciudad y jugaron un papel importante en hacer que la ciudad sea el distrito de las artes que es hoy en día. Más tarde en 2018, Sumner cofundó el colectivo de artistas I.P.A. (Independent Painters ‘Association), un grupo de jóvenes pintores que dirigen un espacio de exhibición llamado The Painter’s Room en el centro de Santa Ana.

El estilo y técnica que utiliza el artista es reconocido por ser pinturas figurativas y metafóricas.

«Las pinturas de Sumner forman una especie de Commedia dell’Arte personal, cuyo actor principal tiene un aire trágico y silencioso. Sumner es lo suficientemente sabio como para sabe cómo involucrarte en su teatro y también lo suficientemente inteligente como para retroceder y dejarte reaccionar en tus propios términos. Las pinturas son generosas, divertidas y un poco opacas… Son pintados ecos de bahía, sabores extraídos de Morandi, Guston, Magritte y un toque de Buster Keaton se unen en sus trabajos recientes a través del filtro de una inteligencia astuta y perspicaz «. John Seed. Huffington Post 2013

El artista ha exhibido a nivel nacional e internacional desde 1998. Ha aparecido y curado en diversas publicaciones, incluyendo: New American Paintings, Elle Décor, The Washington Post, The Huffington Post, LA Weekly, entre muchas otras.

De igual forma se ha presentado regularmente en toda el área de Los Ángeles desde 2003, incluso en una exposición individual del museo, Vonn Sumner: The Other Side of Here, en el Riverside Art Museum (2008). Una segunda exposición individual, Vonn Sumner: Stages (2011) en el Phillips Museum of Art.

Las pinturas de Sumner se han exhibido en Venecia, Italia; Mánchester, Inglaterra y Suiza.

Actualmente Vonn, es representado por KP Projects en Los Ángeles, Paul Thiebaud Gallery en San Francisco y Morton Fine Art en Washington, D.C. También es profesor de pintura en Fullerton College.