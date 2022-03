Woodstock 1999: todo lo que no sabías sobre el festival más violento

El Woodstock de 1999 es legendario en el sentido bueno y malo. Ya que permanece grabado en la historia y en la mente de sus asistentes como el festival de música más violento, pero al mismo tiempo como uno de los eventos que congrego a grandes del nu metal en un escenario. El Woodstock tuvo lugar el 22 y el 25 de julio de 1999, en Upstate New York contando con el récord de asistencia al reunir aproximadamente 400 000 personas durante los cuatro días que duró.

Durante el show de Limp Bizkit el público realizó diversos actos de violencia así como disturbios en el concierto, ya que los fans comenzaron a agarrar tablas de madera y las utilizaron para surfear entre el público y las multitudes comenzaron a sofocarse debido a tanto calor, además de que hubo un gran número de mujeres acosadas sexualmente y violadas a lo lardo del concierto. Fue justo cuando tocaron Metallica y Limp Bizkit que dos personas fallecieron por un paro cardiaco.

Hubo también robos, motines y un total de 1.200 personas que recibieron atención médica. Incluso el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello declaró años después lo siguiente:

«Woodstock 99 fue un punto bajo en el nu metal». Tom Morello

Las muertes y los problemas

Con solo ver los videos podemos imaginarnos ser aplastados por la gran multitud emocionada y fuera de sí por la música y las drogas. Fueron tres muertes las que se confirmaron finalmente, y existen varias versiones. Una de ellas dice que una fue por sobredosis de heroína, otra por ruptura de apéndice y la última por un accidente con una máquina vial que atropelló a alguien que se quedó dormido debajo de la máquina.

Aparte de las tragedias ocurridas, todo pintó mal desde un inicio. Pues primero, el día mantenía temperaturas de unos 37°, la comida y las bebidas eran vendidas a precios exorbitantes. Fue entonces que la audiencia comenzó a enojarse, además de que los miembros del staff se quejaron de no haber recibido ninguna paga y dejaron a medias el trabajo.

Sin embargo las cosas empeoraron, ya que el caracter irritable de los asistentes explotó cuando la logística empezó a casuar estragos. Y artistas como Kid Rock muy metido en su papel de rockstar, invitó a llenar de botellas el escenario, mientras que Rage Aganist the Machine quemó una bandera de Estados Unidos durante el show. Y uno de los actos que en vez de frenar la violencia le aventó más leña al fuego, fue Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit que dijo lo siguiente: «No dejen que nadie se haga daño. Pero no quiero que se calmen. Eso fue lo que les puso a hacer Alanis Morissette».

El cartel del festival

1999 sería la última edición del festival y el festejo de sus 30 años. El cartel estuvo marcado por Korn, Limpbizkit, Red Hot Chilli Peppers, Metallica, Rage Against The Machine, The Offspring, Chemical Brothers, Kid Rock, Bush, DMX, Jamiroquai, entre muchos.A continuación te dejamos el arte original del cartel del legendario festival a finales de los 90s.