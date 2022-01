BUSHIDO: EL CÓDIGO DEL ESPÍRITU JAPONÉS

El bushido es uno de los elementos complejos y al mismo tiempo sorprendentes que los japoneses manejaban en la antigüedad. Está ligado totalmente a los samurái, la enorme variedad de guerreros del antiguo Japón.

En la tradición japonesa, el bushido es un término traducido como «el camino del guerrero». Es definido como una especie de código, al cual, los samuráis entregaban sus vidas pues este exigía lealtad y honor hasta la muerte. Es por eso que si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo practicando el seppuku. También llamado hakiwaki o hara-kiri es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento.

Bushido

En las raíces del bushido se encuentran tanto corrientes religiosas y filosóficas como el Budismo, el Confucionismo o el Zen. A partir de los cuales se combinan y surgen los siete preceptos que guían el código del samurái, explicados en algunos libros conocidos en la actualidad como: El libro de los cinco anillos (Go rin no sho) de Miyamoto Musashi (1582-1645). Quien por cierto fue un samurái, pintor y calígrafo considerado como uno de los más célebres guerreros de su disciplina. Y por otro lado tenemos a Yamamoto Tsenetomo, el autor de Hagakure. El camino del samurái.

Algo muy interesante del bushido es que si bien en la historia le pertenecía ese principio a los guerreros japoneses. Hoy en día puede aplicarse para tener una vida espiritual más rica, y un crecimiento personal iluminado por la sabiduría japonesa.

Código Bushido

El Código Bushido se refiere a un código ético muy estricto compuesto por 7 principios, que son: integridad, respeto, valor, honor, compasión, honestidad y lealtad. Estos siete principios permitieron a los Samurái ser los hombres más poderosos y fieros de su época, y a la vez los más justos y honorables.

1. Gi (justicia)

Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia.

2. Rei (respeto, cortesía)

Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto no somos mejores que los animales.

3. Yu (coraje)

Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Un samurái tiene valor heroico. El coraje heroico no es ciego. Es inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución.

4. Meiyo (honor)

El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quien es en realidad.

5. Jin (benevolencia)

Mediante el entrenamiento intenso el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla.

6. Makoto (honestidad)

Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de «dar su palabra.» No ha de «prometer.» El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción.

7. Chuugi (lealtad)

Para el samurái, haber hecho o dicho «algo», significa que ese «algo» le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel.

Principios de los guerreros

Por otro lado, esta serie de principios preparaban a un hombre o a una mujer para pelear sin perder su humanidad, y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida, y una prescripción para hacer un hombre-guerrero noble. Actualmente varias de las artes marciales con y sin armas son influenciadas por el bushido.