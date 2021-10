American Horror Story es una de las mejores series de terror en la época contemporánea. Sus creadores, Ryan Murphy y Brad Falchuk a través de diez temporadas, nos han hecho vivir todo tipo de emociones; llorar, reír, entrar en pánico e identificarnos con sus tantos personajes. Incluso nos han puesto a aprueba con la temporada de las fobias donde el público probó ser muy valiente para aventarse la temporada completa de una sola sentada.

Con suficientes capítulos para mantenernos al filo de nuestro asiento, detrás de cámaras y en pantalla se han dado varias situaciones muy curiosas; así como la confirmación tener como inspiración bastantes hechos reales que te erizarán la piel.

Glee el precursor de la serie

Ryan Murphy tuvo la brillante idea de American Horror Story cuando se encontraba trabajando en Glee. Sí, dio un giro radical, pues ya tenía suficiente de escribir romances y finales felices.

Asylum estresaba a los actores

Durante la segunda temporada de American Horror Story: Asylum. Los actores después de rodar algunas escenas bastante intensas trataban de calmarse un poco tocando la guitarra y el banyo. Poniendo un ambiente más tranquilo para todo el equipo, esto solían hacerlo Lily Rabe y Zachary Quinto.

La temporada más difícil

Siguiendo con el punto anterior, Asylum se coloca como la temporada más complicada. Así lo han confesado algnos actores, como Sarah Paulson que lo califica como el trabajo más difícil y emocional que ha vivido como actriz. En varias ocasiones, la intérprete ha explicado que tenía que ir a una esquina del set a cerrar los ojos y calmarse porque estaba interpretando algo muy traumático.

Las gemelas

La gemelas aparecen para la temporada de Freakshow. Paulson dio vida a ambos personajes: Bette y Dot, por lo que pasó entre 12 a 15 horas de rodaje cada jornada. La actriz realizaba un trabajo doble, pues rodaba todo el diálogo como una de las dos, y más tarde rodar como si fuera la otra gemela con un auricular en el oído en el que escuchaba todo lo que había dicho en las grabaciones anteriores.

La aparición de Lady Gaga

Lady Gaga contactó directamente a Ryan Murphy para aparecer en la quinta temporada de American Horror Story. La cantante se metió tanto al papel que se involucró también en la creación de su personaje. Incluso para el vestuario, para lo que trabajó con Lou Eyrich.

Las fobias, una fuente de inspiración

Definitivamente algo traumático para muchos fueron las fobias. Un elemento que Murphy ocupó para que jugara a su favor, pues en Cult, el director decidió incluir las peores fobias de Paulson. Donde destacan los payasos, las abejas, las alturas y la tripofobia.

El peso de Chloë Sevigny

Quien interpretó a Shelly en Asylum, tuvo que utilizar muchísimas prótesis para su personaje. Tanto era el peso del material de maquillaje que no podía moverse durante el rodaje, así que mientras filmaba se desplazaba sentada en una silla de ruedas.

Filtraciones y spoilers

Sabemos que siempre son muy herméticos en la información que sale sobre la serie, por ese motivo, y para evitar filtraciones, ningún actor va a saber cómo acaba su personaje. Por ejemplo, en el rodaje de Asylum Sarah Paulson no supo qué sucedería con su personaje desde el inicio de las grabaciones.

Los musicales

Los musicales se incluyeron en American Horror Story a petición de Jessica Lange. Se dice que la actriz le pidió a Murphy una escena con estilo musical: y fue entonces cuando salió The Name of Game. Y en Freak Show la volvimos a ver.

Su relación con The Walking Dead

Las intros de Murder House y Asylum fueron diseñadas por Kyle Cooper, quien también ha diseñado las de The Walking Dead.

La Mansión Rosenheim

Esta locación también fue utilizada para otras series como: Buffy: La cazavampiros, Dexter y X-Files, por ejemplo. Fue construida en 1908 y ubica en Los Ángeles. Para el resto de capítulos, tras haber recibido la luz verde de la productora, y siento desilusionaros, recrearon la mansión dentro de un plató.

Hechos reales

Te dejamos tres hechos verídicos en los que se basó la serie. El 1ero: los personajes de Madame LaLaurie y Marie Laveau son personajes que si existieron. 2do: la quinta temporada de la serie está basada en el Hotel Cecil de Los Ángeles donde han ocurrido extraños sucesos paranormales. Y el 3ero es el de Elisa Lam, quien protagoniza un extraño video que se puede ver en Internet.

La mujer más pequeña

Jyoti Amge, quien interpretó a Ma Petite, quien es en la vida realidad la mujer más pequeña del mundo. Mide 63 centímetros de altura debido a una anormalidad de crecimiento llamada acondroplasia . Es una actriz originaria de la India y fue declarada oficialmente la mujer viva más baja del mundo el 10 de diciembre de 2011 por el Libro Guinness.​