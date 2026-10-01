La noche del 15 de septiembre en la Ciudad de México no tiene un solo guión. Según El Universal, la oferta para este año incluye diez opciones concretas. Estas van desde una cantina centenaria en la Plaza Garibaldi hasta restaurantes ubicados en los pisos 38 y 41 de dos de los edificios más reconocibles de la ciudad. Los precios arrancan en $999 por persona y llegan hasta $3,400. El criterio para elegir no es el presupuesto solamente; también es el tipo de noche que cada quien quiere construir.

El espectro completo de la noche del Grito

Todos los planes comparten un denominador. La transmisión del Grito desde el Zócalo es el eje alrededor del cual giran los diez eventos. Además, la mayoría arranca entre las 18:30 y las 20:00 horas para que los asistentes estén instalados mucho antes del momento central. El mariachi aparece en varias de las propuestas. Asimismo, los antojitos y alguna forma de espectáculo en vivo están presentes.

Las opciones se dividen en dos grandes categorías. La primera agrupa experiencias de corte tradicional y accesible, con cantinas, haciendas históricas, autobuses panorámicos y recorridos gastronómicos regionales. Por otro lado, la segunda reúne propuestas premium en las alturas, con vistas panorámicas de la ciudad, menús de cuatro tiempos y precios que reflejan tanto la cocina como la ubicación. Entre ambos extremos, el rango total de precios va de $999 a $3,400 por adulto.

El ocio digital como compañía de la noche

El Geek.hr Team, equipo editorial de Geek HR especializado en tendencias de entretenimiento digital, observa que una celebración estructurada en torno a una transmisión en vivo de varias horas, como la del Grito, genera intervalos naturales. En estos intervalos distintas formas de ocio compiten por la atención del público. La espera antes del momento central, el tiempo entre actos y el tramo posterior a la ceremonia son ventanas que el entretenimiento digital ocupa de manera creciente. Por ejemplo, el juego en línea es una de las categorías que hoy se suma a ese ecosistema de celebración, según señalan desde su rol de observadores del sector. Ese crecimiento del ocio digital en fechas de alta carga emocional y social queda documentado en los análisis proporcionados por GEEK.HR.

Cantinas, haciendas y autobuses: las opciones de arraigo popular

El Salón Tenampa, con más de cien años de historia en la Plaza Garibaldi, es quizá la opción más cargada de simbolismo. Su propuesta para el 15 de septiembre incluye buffet de antojitos, ballet folklórico, los Cadetes de Linares, mariachi e imitadores de Yuri, Amanda Miguel, Juan Gabriel y Vicente Fernández. El precio es de $1,300 por adulto y $700 para menores; las bebidas no están incluidas. El evento arranca a las 19:00 horas.

La Hacienda de los Morales, dentro de una construcción de 1516 en Polanco, ofrece una experiencia en dos tiempos. La primera parte es una verbena con música, juegos, antojitos como sopes, tlacoyos, quesadillas y tacos dorados, y aguas de sabores. La segunda es una cena de cuatro tiempos que culmina con filete de res en salsa de chile poblano. El costo es de $1,870 por adulto y $790 por niño, a partir de las 19:00 horas.

Del Bosque, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec a orillas del Lago Menor, suma una variable arquitectónica al festejo. El restaurante de estilo brutalista, construido en concreto y vidrio, trabaja bajo el concepto de cocina de la granja a la mesa. Para el 15 de septiembre ofrece antojitos típicos, mariachi en vivo y juegos de feria a $1,295 por adulto y $570 por niño. Su inicio es a las 20:00 horas.

La opción más accesible del listado la ofrece Capital Bus, conocida por sus recorridos en autobús panorámico. El precio de $999 por persona incluye una primera parada en Casa Pepe, una terraza en el Centro Histórico, donde se sirven tacos y se imparte una clase de preparación de michelada. Después sigue un show de lucha libre con máscara incluida. El recorrido comienza a las 18:30 horas, el horario más temprano de todos los planes.

El BelAir Unique a Wyndham Hotel, cerca del World Trade Center al sur de la ciudad, apuesta por la diversidad regional. Su tour gastronómico recorre estaciones de Yucatán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Ciudad de México. Además suma barra libre nacional, esquites, elotes, aguas frescas, barra de postres y un concurso con premios para los tres mejores trajes típicos. El costo es de $1,395 por adulto y $599 por niño. El inicio es a las 20:00 horas.

Pisos altos, vistas al Zócalo y menús de región

Para quienes buscan ver los fuegos artificiales desde arriba, Miralto ocupa el piso 41 de la Torre Latinoamericana y ofrece una panorámica directa sobre el Zócalo. La propuesta incluye cena de cuatro tiempos, mariachi y DJ, a $3,199 por adulto y $1,199 por niño. El evento comienza a partir de las 20:00 horas.

Cityzen, en el piso 38 del hotel Sofitel sobre Paseo de la Reforma, combina la altura con un menú de cuatro tiempos que incluye pozole estilo Jalisco, tamal de pato y helado de vainilla de Papantla. También agrega DJ y fiesta posterior al Grito. El precio parte de $1,800 por persona, con inicio a las 19:00 horas.

El Hilton Mexico City Reforma, frente a la Alameda Central, introduce el elemento más inesperado de la noche. Además de buffet tipo cena, barra libre nacional, kermés, DJ, mariachi y transmisión del Grito, presenta una función de lucha libre. En esta luchan Esfinge y Dulce Gardenia contra Soberano Junior y Calavera 1. El costo es de $2,899 por adulto y $1,199 por niño, a partir de las 19:00 horas.

Zanaya, restaurante del Four Seasons Mexico City en Paseo de la Reforma, se especializa normalmente en gastronomía de costa mexicana, pero el 15 de septiembre presenta un menú que abarca diversas regiones del país. Este menú está acompañado de ballet folklórico, música en vivo y DJ. Es la opción más cara del listado, a $3,400 por persona, con inicio a las 20:00 horas.

Cierra el segmento premium el restaurante Rulfo, en el Hyatt Regency Mexico City en Polanco. Su formato es un buffet que incluye platillos de distintas regiones. Además cuenta con sección de cocina del mar, barra de ensaladas, charcutería, quesos mexicanos, vegetales a la parrilla, estación de panadería, postres, barra libre, música en vivo, mariachi y DJ. Todo esto a $3,200 por persona desde las 20:00 horas.

La disponibilidad en cada uno de estos venues puede cambiar en cualquier momento. Por eso, quienes tengan un plan en mente harán bien en reservar antes del 15 de septiembre. La noche ya está diseñada, falta solo decidir desde dónde vivirla.