LOS EXORCISMOS MÁS PERTURBADORES EN EL SÉPTIMO ARTE

Los exorcismos fueron llevados a la pantalla grande con un realismo impresionante. Existen películas que fueron las responsables del trauma para toda una generación, después de haber presenciado aquellas escenas tan fuertes y perturbadoras. El tema de los exorcizados son de un nivel más alto incluso en cuestiones de terror, pues implica una situación que debe analizarse más allá de la realidad y del plano en que habitamos. Además la energía que se presenta en los exorcismo es muy densa, tanto así que en el rodaje de unas cuantas cintas se presentaron fenómenos paranormales que hasta hoy en día son complicados de explicar.

Algunas de las siguientes películas las encuentras disponibles en Netflix e incluso gratis en YouTube.

El Exorcista

La gran sensación de 1973, El Exorcista sin duda alguna marcó esta época pues en ese entonces fueron tan fuerte sus efectos, que la gente se desmayaba, vomitaba o provocaba ataques en plena sala de cine. Aunque ahora tal vez no causa el mismo impacto en la audiencia, se ganó su sitio en el puesto número uno de este top.

Es una adaptación de la novela de William Peter Blatty. Inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de doce años, es víctima de fenómenos paranormales y su familia junto con los sacerdotes intentan liberarla de un ser demoniaco que la posee.

The Exorcism of Emily Rose

El caso de Emily Rose conmocionó a la audiencia, tras llegar al cine en 2005. La película fue dirigida por Scott Derrickson, se basa en la verdadera historia de Anneliese Michel. En los papeles protagonicos vemos a Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter. El guion fue escrito por el propio director y Paul Harris Boardman. La trama se va desarrollando lentamente y se vuelve dinámica al narrar intercalarse poco a poco con parte de video documental (re interpretado). «Emily Rose es una adolescente atormentada por fuerzas demoníacas hasta que el Padre Moore llega para realizar un exorcismo. Sin embargo, el ritual es demasiado para Emily y muere. El Padre Moore a defender sus acciones ante los tribunales.»

The Changeling

Una cinta de 1980 dirigida por Peter Medak, protagonizada por George C. Scott, Trish Van Devere y Melvyn Douglas. La trama gira en torno a un compositor de la ciudad de Nueva York que se muda a Seattle, llega a una mansión que claramente está embrujada. El guión se basa en eventos que el escritor Russell Hunter afirmó haber experimentado mientras vivía en la mansión Henry Treat Rogers en el vecindario de Cheesman Park en Denver, Colorado, a fines de la década de 1960.

«Después de la muerte de su familia, un compositor se muda a Seattle para comenzar una nueva vida, pero descubre que años atrás se cometió un crimen en su casa y el fantasma de un niño asesinado clama justicia.»

Amityville III: The Demon

Amityville III: The Possession, una cinta de 1982, dirigida por Damiano Damiani. Se trata de la precuela de Amityville II: The Demon, es protagonizada por James Olson, Burt Young, Rutanya Alda, Diane Franklin y la participación de Jack Magner como «Sonny Montelli». Se narra la historia sobre una familia que se acaba de mudar a una nueva casa. Lo que no saben es que está repleta de presencias malignas y una termina poseyendo a uno de los hijos; lo que lo obliga a cometer asesinatos.

Los Demonios

En Francia del siglo XVII, el padre Urbain Grandier busca proteger la ciudad de Loudun del corrupto establecimiento del cardenal Richelieu. La histeria ocurre dentro de la ciudad cuando es acusado de brujería por una monja sexualmente reprimida. Esta cinta, basada a su vez en la novela “Los demonios de Loudon”, del escritor Aldous Huxley, es tanto más tenebrosa por cuanto más real es, pues está basada en un caso histórico totalmente verídico de la más perversa histeria colectiva.

El Rito

El Rito, la famosa película con Anthony Hopkins en el papel principal. Es una película de terror que tiene su background en hechos que sucedieron realmente durante un exorcismo hecho en la ciudad de Roma; con referencia también al libro de Matt Baglio. Se lanzó en 2011 y fue dirigida por Mikael Håfström.

Michael Kovak, un seminarista norteamericano que está atravesando una crisis, asiste a un curso de exorcismos en el Vaticano. Aunque no cree en las posesiones, lo que experimenta hará que su fe se resienta y el terror se apodere de su alma.

Líbranos del mal

Un filme estrenado en 2014 que combina suspenso y terror sobrenatural, es dirigida por Scott Derrickson, producida por Jerry Bruckheimer y coescrita por Paul Harris Boardman. El guion tomó sus bases de un libro de no ficción publicado en 2001 bajo el título: Cuidado con la noche; fue escrito por Ralph Sarchie y Lisa Collier Cool. En los papeles protagónicos destacan Eric Bana, Édgar Ramírez, Sean Harris, Olivia Munn y Joel McHale.

«Ralph Sarchie, un agente de policía de Nueva York que pasa por una complicada etapa personal, comienza a investigar una serie de inexplicables y extraños crímenes.»

El último exorcismo

The Last Exorcism es una película de horror dirigida por Daniel Stamm y protagonizada por Patrick Fabian, Iris Bahr y Louis Herthum. Esta cinta está basada en hechos reales, una posesión demoniaca tan inusual que llegó a las salas de cines en 2010.

«Cuando el reverendo Cotton Marcus llega a la granja de Louis Sweetzer, en la Luisiana rural, lo que espera es tener que realizar otro exorcismo de rutina al típico fanático religioso.»