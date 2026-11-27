Gran parte de las imágenes que conocemos de la Bauhaus fueron tomadas por Lucia Moholy, una fotógrafa nacida en Praga que retrató los edificios, talleres, muebles y objetos de una de las escuelas de arte y arquitectura más influyentes del siglo XX. Sus fotografías circularon en libros, revistas y exposiciones, hasta convertirse en referentes de la institución fundada por Walter Gropius.

Sin embargo, durante décadas su nombre tuvo menos reconocimiento que el de los arquitectos y artistas cuyas obras fotografió. Después de huir de Alemania en 1933, Moholy perdió el acceso a cientos de negativos que terminaron en manos de Gropius. Muchas de sus imágenes continuaron reproduciéndose mientras ella intentaba recuperar su archivo y obtener el crédito correspondiente.

¿Qué ocurre cuando una fotógrafa crea el archivo visual de un movimiento, pero pierde el control sobre sus propias imágenes? La historia de Lucia Moholy plantea esa pregunta y revela cuánto de la imagen pública de la Bauhaus dependió de su trabajo fotográfico.

Quién fue Lucia Moholy: de Praga a la Bauhaus

Lucia Schulz nació el 18 de enero de 1894 en Praga, entonces parte del Imperio austrohúngaro, dentro de una familia judía de habla alemana. Tuvo acceso a una educación que le permitió estudiar filosofía e historia del arte y aprender distintos idiomas. Desde joven mostró interés por la escritura y la edición, aunque buscaba independizarse económicamente de su familia.

En 1915 se trasladó a Alemania, donde comenzó a trabajar en el ámbito editorial. Entre 1915 y 1918 colaboró como redactora y correctora en editoriales como Hyperion y Kurt Wolff, mientras desarrollaba una carrera propia. En 1920 trabajó para la editorial Rowohlt, dentro del ambiente cultural berlinés de la posguerra. Aquella experiencia editorial sería importante para su posterior participación en las publicaciones de la Bauhaus.

Ese mismo año conoció a László Moholy-Nagy, un artista húngaro con quien se casó en 1921 y de quien tomó el apellido. Su relación también dio lugar a colaboraciones intelectuales y experimentos fotográficos. Ambos compartían el interés por las posibilidades de la fotografía y los medios de reproducción, en un momento en que las nuevas tecnologías estaban transformando la manera de producir y distribuir imágenes.

La pareja llegó al entorno de la Bauhaus en 1923, cuando Walter Gropius invitó a Moholy-Nagy a enseñar en la escuela de Weimar. Lucia comenzó entonces a fotografiar objetos producidos en sus talleres y continuó su formación técnica. Aunque participó activamente en la vida de la institución, desarrolló su trabajo como fotógrafa independiente, sin ocupar un puesto formal como profesora.

En Weimar fue aprendiz en el estudio de Hermann Otto Eckner, fotógrafo que también realizaba trabajos de documentación para la escuela. Después de que la Bauhaus se trasladara a Dessau en 1925, Moholy asistió a cursos de fotografía e impresión en la Academia de Artes Gráficas y Oficios del Libro de Leipzig. Allí perfeccionó sus conocimientos de las técnicas necesarias para producir imágenes destinadas a publicaciones y otros materiales impresos. Su formación fotográfica y su trabajo durante estos años estuvieron relacionados con la creciente actividad editorial de la escuela.

Entre 1923 y 1928, realizó centenares de fotografías de edificios, talleres, productos, profesores y estudiantes. Además, colaboró en la preparación de libros y publicaciones, como parte de una actividad profesional que combinaba la producción de imágenes con su difusión.

Retrato atribuido a Lucia Moholy, fotógrafa vinculada con las vanguardias artísticas europeas del siglo XX.

La fotógrafa que construyó la imagen de la Bauhaus

Durante su etapa vinculada con la Bauhaus, Lucia Moholy fotografió edificios, interiores, viviendas, talleres, mobiliario y obras realizadas por profesores y estudiantes. También produjo retratos de integrantes de la comunidad artística que convivía en Weimar y Dessau. Sus imágenes registraron tanto los resultados de la enseñanza como algunos aspectos de la vida cotidiana de la escuela.

La intención documental de su trabajo fue fundamental para la difusión internacional de la Bauhaus. En una época en la que las obras arquitectónicas y los objetos se conocían principalmente mediante reproducciones impresas, una fotografía podía determinar qué características de una construcción o un mueble llegarían al público. Las imágenes de Moholy destacaban las formas, las proporciones y los materiales de las obras, haciendo que sus características fueran reconocibles incluso para quienes nunca habían visitado Alemania.

La nueva sede de la Bauhaus en Dessau, proyectada por Walter Gropius, se convirtió en uno de sus principales temas. Moholy fotografió sus fachadas, los espacios de trabajo y las casas de los maestros, además de los objetos producidos en los talleres. Muchas de esas imágenes fueron utilizadas en materiales de difusión y posteriormente se reprodujeron en publicaciones dedicadas a la historia de la escuela.

La producción de Moholy durante aquellos años incluyó centenares de fotografías realizadas mediante distintos procedimientos. Entre los materiales originales que permanecieron en Alemania cuando huyó en 1933 había aproximadamente 560 negativos en placas de vidrio de su etapa vinculada con la Bauhaus. Una parte de su trabajo se conserva en el Bauhaus-Archiv de Berlín, junto con materiales relacionados con su trayectoria como fotógrafa, especialista en reproducción documental, editora y autora.

Fotografiar arquitectura como si fuera un objeto de diseño

La fotografía de Lucia Moholy suele relacionarse con la Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit), una corriente que adquirió fuerza en Alemania durante la década de 1920 y prestaba especial atención a la precisión visual, las formas y las características materiales de los objetos.

En sus imágenes destacan las líneas, las superficies, las proporciones y los contrastes entre luces y sombras. La intención documental no eliminaba las decisiones creativas de la fotógrafa: el punto de vista y la iluminación hacían que un edificio o un mueble adquiriera una presencia particular ante la cámara. En algunos retratos predominaban los fondos sencillos, mientras que en las fotografías de objetos los ángulos permitían concentrar la atención en su construcción.

Uno de los ejemplos se encuentra en Alma Buscher’s Ladder Chair for Children’s Room (1923-1925), conservada en la colección del Museum of Modern Art de Nueva York. La fotografía presenta una silla-escalera creada por Alma Siedhoff-Buscher para una habitación infantil, dentro de un conjunto de mobiliario adaptable a distintas actividades. Moholy coloca el objeto frente a un fondo que permite distinguir sus planos y líneas rectas, mientras la iluminación acentúa los bordes y las relaciones entre sus superficies. La silla aparece como una pieza cuyas proporciones y funciones pueden examinarse desde la imagen.

Otra de sus fotografías es Bauhaus Workshop Building from Below. Oblique View, de septiembre de 1926. En ella, el edificio de talleres de Dessau aparece fotografiado desde un punto de vista bajo y oblicuo. La perspectiva acentúa el encuentro entre los planos de la fachada y sus superficies de vidrio, mientras las líneas parecen extenderse fuera del encuadre. El edificio deja de percibirse como un simple bloque rectangular y adquiere una composición que dirige la mirada hacia sus relaciones geométricas.

Moholy también retrató los interiores de las casas de los maestros. Una de esas fotografías, Stairwell in a Master’s House, Bauhaus Dessau (1926-1927), presenta una escalera donde la distribución de los planos, la luz y el punto de vista destacan la organización del espacio. La imagen conserva las características de la construcción y, al mismo tiempo, organiza visualmente sus elementos mediante una composición precisa.

En estas fotografías, la elección del encuadre era tan importante como aquello que aparecía frente a la cámara. Un mueble podía presentarse de manera que se reconociera su funcionamiento, mientras un edificio adquiría una presencia geométrica distinta según la posición desde la que era fotografiado. Ese tratamiento contribuyó a fijar una imagen reconocible de la Bauhaus mediante sus edificios y objetos.

Charles y Ray Eames durante una sesión publicitaria para Herman Miller en Venice, California, 1947.

Las fotografías que ayudaron a convertir la Bauhaus en un icono

Las fotografías de Lucia Moholy comenzaron a circular mediante las publicaciones de la Bauhaus. La escuela utilizaba revistas, folletos, catálogos y libros para mostrar sus edificios y los productos de sus talleres. Las imágenes permitían presentar sus propuestas a lectores que probablemente nunca visitarían Weimar o Dessau, mientras contribuían a construir una identidad visual asociada con la arquitectura y los objetos modernos.

En 1925, la Bauhaus intensificó su actividad editorial y comercial. Los productos de sus talleres comenzaron a difundirse mediante materiales impresos que utilizaban fotografías para presentar sus características. A partir de 1926, la revista bauhaus. zeitschrift für gestaltung ofreció otro espacio para divulgar las actividades de la institución.

El trabajo de Moholy resultó especialmente útil para ese proceso. Su experiencia editorial y sus conocimientos técnicos le permitían intervenir tanto en la producción de imágenes como en los procedimientos necesarios para reproducirlas. Las fotografías de edificios y objetos también se utilizaban en catálogos comerciales y materiales destinados a periódicos y revistas especializadas, de modo que el trabajo de la escuela podía llegar a públicos diferentes.

Malerei, Photographie, Film y los libros de la Bauhaus

Uno de los proyectos más conocidos de aquellos años fue Malerei, Photographie, Film (Pintura, fotografía, cine), publicado en 1925 como parte de los Bauhausbücher, la colección editorial de la escuela. La obra apareció bajo el nombre de László Moholy-Nagy, pero Lucia participó en el trabajo fotográfico y editorial relacionado con su producción.

Sus conocimientos técnicos también fueron importantes para los experimentos de fotografía y fotogramas que ambos realizaron durante su matrimonio. El libro exploraba nuevas posibilidades del medio fotográfico, desde el tratamiento de la luz hasta los encuadres y las formas de reproducción. Los Bauhausbücher llegaron a reunir catorce volúmenes publicados, dedicados a distintos temas relacionados con el arte, la arquitectura y las ideas modernas. La colaboración intelectual entre Lucia y László Moholy-Nagy también incluyó la preparación de textos y materiales para estas publicaciones.

En aquellos años recibió crédito por determinadas imágenes. El libro Die Bauhausbauten in Dessau, dedicado a los edificios de la escuela, incluyó 54 fotografías de Moholy, mientras que el primer número de la revista bauhaus, publicado en 1926, utilizó en su portada una fotografía suya del edificio de Dessau. Ambas publicaciones reconocían su trabajo fotográfico, que ya era conocido entre profesores, artistas y editores vinculados con la institución.

La situación cambió después de su salida de Alemania en 1933. Mientras Moholy perdía el acceso a sus negativos, las imágenes continuaban apareciendo en publicaciones dedicadas a la Bauhaus, pero su nombre comenzó a desaparecer de los créditos.

Edificio de la Bauhaus en Dessau, proyectado por Walter Gropius e inaugurado en 1926, referente de la arquitectura moderna del siglo XX.

La exposición del MoMA de 1938 y las fotografías sin crédito

En 1938, el Museum of Modern Art de Nueva York presentó la exposición Bauhaus: 1919–1928, organizada con la participación de Walter Gropius y otros integrantes vinculados con la escuela. La muestra se realizó cinco años después de su cierre definitivo y buscaba presentar al público estadounidense sus métodos de enseñanza, sus edificios y las obras producidas durante los primeros años.

Las fotografías fueron fundamentales para mostrar objetos y construcciones que se encontraban en Alemania. Algunas se utilizaron en ampliaciones y composiciones dentro de las salas, mientras otras aparecieron en el catálogo que acompañó la exposición. La publicación adquirió una importancia considerable para la difusión internacional de la Bauhaus y continuó utilizándose durante años como referencia sobre su historia.

El catálogo incluyó 49 fotografías realizadas por Lucia Moholy sin identificarla como autora. Buena parte de esas imágenes ya había aparecido en publicaciones de la escuela durante la década de 1920, cuando su participación era conocida. La exposición contribuyó a consolidar la imagen internacional de la Bauhaus mientras el nombre de la fotógrafa permanecía ausente de una publicación que reproducía ampliamente su trabajo.

Moholy reclamó posteriormente esas atribuciones. En 1955, una reedición alemana del catálogo incorporó su crédito en 13 de las 49 fotografías. Esto ocurrió cuando ella todavía intentaba recuperar los negativos de los que habían surgido aquellas imágenes.

1933: Lucia Moholy huyó de Alemania y dejó sus negativos atrás

Lucia Moholy y László Moholy-Nagy abandonaron el entorno de la Bauhaus en 1928 y se separaron al año siguiente. Ella continuó desarrollando su carrera de manera independiente, con trabajos fotográficos, actividades docentes y proyectos editoriales. Durante los primeros años de la década de 1930 impartió clases de fotografía en la escuela de Johannes Itten, en Berlín, y trabajó como retratista.

También desarrolló investigaciones sobre la historia de la fotografía. Entre sus proyectos se encontraba un libro relacionado con la colección del historiador Erich Stenger, que no llegó a publicarse. Su experiencia editorial y sus conocimientos técnicos seguían formando parte de una trayectoria profesional que había comenzado antes de su llegada a la Bauhaus.

Su vida cambió en 1933, cuando el ascenso del nazismo provocó una persecución creciente contra opositores políticos y personas de origen judío. Por otro lado, su pareja de entonces, Theodor Neubauer, diputado comunista, fue arrestado por las autoridades nazis. Moholy tuvo que abandonar Alemania y viajar por Praga, Viena y París antes de establecerse en Londres, donde retomó su actividad como fotógrafa de retratos.

En Berlín quedaron numerosos objetos personales y profesionales, incluidos sus negativos fotográficos en placas de vidrio. Para Moholy, estas placas constituían una parte esencial de su patrimonio profesional: contenían las imágenes originales a partir de las cuales podían obtenerse nuevas copias para publicaciones, exposiciones o encargos.

La fotógrafa había llevado consigo un catálogo donde identificaba las imágenes mediante números y descripciones, pero perdió el acceso a los negativos. Al describir las consecuencias de su exilio en un escrito posterior, dijo que aquellas fotografías demostraban la calidad de su trabajo y que eran su «único bien tangible». Durante años intentó averiguar qué había ocurrido con ese material, mientras continuaba trabajando en Reino Unido.

Bauhaus-Archiv de Berlín, diseñado originalmente por Walter Gropius y adaptado por Alexander Cvijanovic y Hans Bandel. Inaugurado en 1979.

Walter Gropius y la batalla por recuperar sus negativos

Después de la huida de Lucia Moholy, sus pertenencias quedaron inicialmente bajo el cuidado de László Moholy-Nagy y su segunda esposa, Sibyl. Entre esos materiales se encontraban los negativos en placas de vidrio, que posteriormente fueron trasladados a la casa de Walter Gropius en Berlín. Cuando Gropius se estableció en Estados Unidos, llevó consigo las placas, que llegaron a su poder en octubre de 1937. Desde entonces, el archivo fotográfico de Moholy quedó separado de su autora y comenzó a utilizarse en publicaciones relacionadas con la historia de la Bauhaus.

Durante años, Moholy desconoció el paradero exacto de las placas. En 1946 intentó localizarlas, pero las circunstancias de la guerra y la información que recibió después la llevaron a pensar que podían haber sido destruidas. En 1950, mientras preparaba una conferencia sobre la Bauhaus para la London School of Printing and Graphic Arts, pidió a Gropius fotografías que pudiera utilizar durante su presentación. Él respondió que no podía enviarlas con tan poca anticipación y mencionó que había entregado negativos al museo de Harvard, sin identificar aquellos materiales como parte del archivo fotográfico que Lucia buscaba.

En marzo de 1950, el Busch-Reisinger Museum ya había recibido de Gropius alrededor de 200 negativos relacionados con la Bauhaus para realizar copias fotográficas. La correspondencia entre el museo y el arquitecto da cuenta de ese movimiento de materiales y de la producción posterior de impresiones que permanecieron en la colección de Harvard. Cuando Moholy volvió a escribir a Gropius en 1954, él reconoció que conservaba sus negativos y que los había utilizado para realizar copias destinadas a publicaciones y actividades relacionadas con la escuela.

La correspondencia de 1954 entre Moholy y Gropius dejó al descubierto una diferencia fundamental. Para Gropius, las placas habían quedado bajo su cuidado con el consentimiento de Moholy y consideraba que podía conservarlas mientras las necesitara. Ella sostenía que nunca había renunciado a su propiedad y que las circunstancias de su salida de Alemania le habían impedido organizar el traslado. En una carta del 30 de octubre de 1954, explicó que había dejado sus pertenencias bajo resguardo porque no tenía otra alternativa durante su huida y confiaba en que le serían devueltas cuando las circunstancias lo permitieran. También rechazó la propuesta de recibir únicamente copias por contacto, pues buscaba recuperar los negativos originales.

La disputa tuvo consecuencias profesionales. Sin las placas, Moholy no podía responder a determinados encargos de reproducción ni utilizar su archivo para proyectos propios, mientras sus fotografías continuaban circulando en publicaciones y exposiciones. Buscó asesoría jurídica y emprendió negociaciones para recuperar los materiales; entre los documentos de ese proceso se encuentra una carta enviada por su abogado Charles Aukin a Walter Gropius el 3 de mayo de 1957. Las gestiones también incluyeron discusiones sobre posibles compensaciones económicas por los años en que no había podido aprovechar su trabajo.

Finalmente, en 1957 consiguió recuperar 230 negativos, después de varios años de negociaciones legales. Las placas fueron devueltas en una caja y Moholy tuvo que cubrir los gastos de envío. De acuerdo con su catálogo, aproximadamente 330 negativos de los 560 vinculados con su etapa en la Bauhaus continuaban faltando. Las placas recuperadas fueron adquiridas en 1992 por el Bauhaus-Archiv de Berlín, donde se conservan como parte del patrimonio fotográfico de la escuela.

¿Sus fotografías fueron publicadas sin crédito?

Durante su etapa vinculada con la Bauhaus, algunas publicaciones reconocieron expresamente la autoría de Lucia Moholy, mientras que otras utilizaron sus imágenes como parte del material documental de la escuela. La pérdida de atribución se hizo especialmente visible después de 1933, cuando sus fotografías continuaron reproduciéndose en libros y exposiciones, pero su nombre comenzó a desaparecer de los créditos.

Esa ausencia dificultaba que Moholy fuera reconocida como una creadora con trayectoria propia. Cuando una imagen se reproducía únicamente como registro de un edificio de Gropius o de un mueble realizado en los talleres, la atención quedaba puesta en la obra retratada. La fotógrafa que había decidido desde dónde observarla y cómo registrarla permanecía fuera de la atribución.

Lucia Moholy y la experimentación fotográfica de la Bauhaus.

La autoría detrás de la fotografía documental

Ser autora de una fotografía no equivale a poseer físicamente su negativo. Las placas de vidrio constituían los materiales originales a partir de los cuales podían obtenerse copias. Mientras tanto, la autoría correspondía a quien había creado la imagen mediante sus decisiones fotográficas. La separación entre ambos aspectos se volvió especialmente problemática. Esto ocurrió cuando Moholy quedó sin acceso al archivo que había producido durante sus años en la Bauhaus.

Perder esas placas afectó directamente su carrera. Durante años no pudo responder a determinados encargos ni utilizar sus fotografías para proyectos propios, mientras otras personas conservaban copias que seguían reproduciéndose. En sus reclamaciones explicó que aquella situación le había provocado pérdidas económicas y había limitado sus posibilidades profesionales.

Sus fotografías eran utilizadas para documentar edificios y objetos creados por otras personas, de modo que el crédito fotográfico podía quedar subordinado al nombre del arquitecto o del artista. En la Bauhaus, esa desigualdad se sumó a las dificultades de reconocimiento que enfrentaron distintas mujeres que participaron en sus talleres y proyectos. Mientras los edificios y muebles adquirían reconocimiento internacional, el trabajo de quien había producido muchas de sus fotografías quedaba fuera de una parte de la historia.

Lucia Moholy fuera de la Bauhaus

El trabajo de Lucia Moholy no terminó cuando abandonó la escuela. En Berlín continuó enseñando fotografía, realizando retratos y desarrollando investigaciones relacionadas con la historia de ese medio. Después de instalarse en Londres, trabajó como retratista, profesora y escritora. Además, buscaba establecer una carrera independiente en un país al que había llegado como exiliada.

En 1939 publicó A Hundred Years of Photography 1839–1939, un libro dedicado a la historia de la fotografía que buscaba acercar su desarrollo técnico y cultural a un público amplio. Publicado por Penguin Books dentro de la colección Pelican Specials, tuvo una recepción considerable: vendió 40,000 ejemplares durante sus primeros dos años. La obra relacionaba la historia de la fotografía con cambios tecnológicos, sociales y artísticos, además de examinar sus posibilidades como medio de comunicación.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Moholy también comenzó a trabajar en proyectos de microfilmación, una técnica que permitía fotografiar documentos y libros en formatos reducidos para facilitar su conservación y consulta. Desde comienzos de la década de 1940 participó en actividades de reproducción documental en Reino Unido y dirigió el servicio de microfilmación de la Association of Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB). Aquellos trabajos buscaban mantener disponibles publicaciones científicas y otros materiales especializados cuando el acceso a los originales se encontraba limitado por la guerra.

La reproducción documental adquirió especial importancia durante ese periodo, cuando numerosas instituciones necesitaban preservar libros y archivos ante los riesgos de destrucción. El servicio que dirigió Moholy llegó a proporcionar publicaciones científicas en microfilme a investigadores de Reino Unido y Estados Unidos. Además, trabajó con materiales destinados a otras actividades institucionales. Esa experiencia la llevó a desarrollar propuestas sobre la reproducción y circulación internacional de documentos.

El 25 de marzo de 1946, Moholy escribió a Julian Huxley, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la UNESCO, para presentar un proyecto sobre la utilización de microfilmes en la investigación, la educación y el intercambio internacional de información. La carta estaba acompañada de un memorándum titulado Microfilm Services and their Application to Scholarly Study, Scientific Research, Education and Re-Education in the Post-War Period, en el que proponía ampliar los servicios documentales y coordinar su funcionamiento entre distintos países.

Su colaboración con la UNESCO continuó durante los años siguientes. En noviembre de 1952 llegó a Ankara como especialista en bibliotecas dentro de un programa de asistencia técnica de Naciones Unidas. Su misión consistía en colaborar con la Biblioteca Nacional de Turquía para establecer un centro bibliográfico y desarrollar servicios de reproducción y consulta documental. Durante los seis meses siguientes trabajó con bibliotecas, universidades y otras instituciones, además de supervisar la instalación de un laboratorio de microfilmación. La misión se extendióhasta mayo de 1953.

En 1959 se trasladó a Suiza, donde continuó vinculada con la escritura, la crítica de arte y distintas actividades editoriales. Murió en 1989, después de una trayectoria que abarcó fotografía, enseñanza, edición, historia del arte y conservación documental.

Arte, mobiliario y cultura visual del siglo XX, disciplinas que confluyeron en el desarrollo del diseño moderno.

Por qué hoy se está recuperando su nombre

Durante las últimas décadas, museos, archivos e investigadores han revisado la trayectoria de Lucia Moholy para reconocer su participación en la historia de la fotografía moderna y de la Bauhaus. Fotografías que durante años fueron conservadas principalmente como registros de edificios, objetos y artistas de la escuela comenzaron a estudiarse también como parte de su producción artística.

En 2024, Kunsthalle Praha presentó la exposición Lucia Moholy: Exposures, una retrospectiva dedicada a examinar la amplitud de su carrera. La muestra reunió fotografías, escritos y materiales de archivo, incluidos trabajos relacionados con su actividad editorial y documental. El proyecto continuó durante 2025 enFotostiftung Schweiz. Allí se presentaron imágenes y documentos que abarcan desde sus primeros años hasta su trabajo en fotografía y microfilmación durante las décadas posteriores.

La recuperación de su obra continuó en noviembre de 2026, cuando la UNESCO presentó en París la exposición Lucia Moholy: Photography as Transmission. El proyecto, concebido por el artista Jan Tichý en colaboración con Kolektiv Cité Radieuse y enriquecido con materiales de los archivos de la organización, examinó la relación entre fotografía, documentación y transmisión del conocimiento.

La muestra también recuperó su trabajo con la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los documentos estudiados se encontraba la carta de 1946 dirigida a Julian Huxley, localizada durante los trabajos de preparación y digitalización de archivos de la organización. La correspondencia relaciona su experiencia en reproducción documental con las propuestas que desarrolló para conservar y facilitar el acceso a información en distintos países.

¿Podríamos imaginar la Bauhaus sin las fotografías de Lucia Moholy?

Las fotografías de Lucia Moholy ayudaron a construir la apariencia mediante la cual conocemos la Bauhaus. Sus imágenes fijaron las formas de edificios, muebles e interiores que se reprodujeron en libros, revistas y exposiciones durante décadas. A través de ellas, la escuela adquirió una imagen reconocible incluso para personas que nunca habían visitado sus instalaciones.

Durante años, muchas de esas fotografías circularon sin que su autora recibiera el mismo reconocimiento que las obras retratadas. La recuperación parcial de sus negativos y las investigaciones posteriores han permitido reconstruir esa historia. Además, han permitido reconocer el trabajo que realizó frente a la cámara. Buena parte de la Bauhaus que conocemos visualmente fue construida también por la mirada de Lucia Moholy.