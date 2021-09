Marlene Dietrich un icono del cine que encabezó la libertad sexual para las mujeres. Su nombre completo fue Marie Magdalene Dietrich y alcanzó la fama por haber sido una actriz y cantante única en su tipo. La estrella era de origen alemán pero adoptó la nacionalidad estadounidense. Es una figura sumamente importante en la historia del cine y en la cultura, ya que sepultó mucho tabúes en cuanto a sexualidad y rompió estereotipos que presionaban a las mujeres de su época. Una de sus tantas aportaciones que siguen resonando hasta la actualidad es que fue ella quien impuso la moda del pantalón para las mujeres.

“Me visto para la imagen. No para mí, no para el público, no por la moda, no para los hombres”

Marlene Dietrich