¿Quién diseñó los cascos de Daft Punk? La historia tras su evolución

En 2014, en el escenario de los Grammy, dos robots eran ovacionados sin necesidad de pronunciar palabra. A Daft Punk le bastaba con estar ahí para que el público reconociera ese par de cascos y supiera relacionarlos con su música. Durante aquella ceremonia aparecieron primero con sus conocidos cascos metálicos. Después cambiaron al blanco para interpretar Get Lucky junto a Pharrell Williams, Nile Rodgers y Stevie Wonder.

Pero los cascos de Daft Punk no fueron obra de una sola persona. Alex Courtes y Martin Fougerol —conocidos como Alex & Martin— participaron en el desarrollo visual de los robots. Tony Gardner y el equipo de Alterian Inc. llevaron aquellos conceptos al terreno físico y resolvieron buena parte de su fabricación. Además, otros especialistas colaboraron con la electrónica y las pantallas. Años después, José Fernández e Ironhead Studio realizaron nuevas versiones alrededor de TRON: Legacy. Por otra parte, Fernández confirmó que posteriormente hizo varias versiones de los cascos y los looks completos que el dúo utilizó en los Grammy.

Así que responder quién diseñó los cascos de Daft Punk implica hablar de varias etapas y de muchas manos. La historia de estos dos robots está hecha de directores, especialistas en efectos, fabricantes, ingenieros y diseñadores. Ellos fueron modificando una imagen que terminó siendo tan reconocible como la propia música.

¿Quién diseñó los cascos originales de Daft Punk?

En 1997, con su primer álbum Homework y canciones como Da Funk, llegó la fama para Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, dos músicos franceses que experimentaban con música electrónica. Con el lanzamiento del disco llegaron también las entrevistas y las sesiones fotográficas. Mostrar sus rostros nunca les resultó especialmente atractivo. Por eso, durante aquellos primeros años recurrieron a máscaras, disfraces y otras formas de ocultarse.

Con Discovery decidieron ir mucho más lejos. Ya no bastaba con taparse la cara: necesitaban personajes capaces de existir de manera permanente. Los primeros conceptos visuales fueron desarrollados junto a Alex & Martin, quienes imaginaron versiones de los robots que incluso llevaban cabello. Recogían referencias de la ciencia ficción y el anime. Después entró Tony Gardner, fundador de Alterian Inc., a quien Spike Jonze puso en contacto con el dúo. La Recording Academy resume ese proceso al explicar que Daft Punk desarrolló el diseño de los robots con Alex & Martin. Luego recurrió a Tony Gardner y Alterian para convertirlos en objetos reales.

El casco de Thomas tomó como una de sus referencias a Gort, el robot de la película The Day the Earth Stood Still, de 1951. Su visor horizontal permitía desplegar texto mediante luces LED. El de Guy-Manuel, dorado y de líneas más verticales, se acercaba a la apariencia de los antiguos cascos espaciales. Además, utilizaba la pantalla para mostrar figuras y símbolos en lugar de palabras. Aquellas diferencias terminaron dando personalidad a cada robot.

Fabricarlos fue otra historia. Alterian estaba acostumbrada a trabajar con maquillaje, prótesis y efectos especiales, pero los cascos exigían metalizar fibra de vidrio, integrar circuitos y pantallas LED, esconder el rostro y al mismo tiempo permitir que quienes estaban dentro pudieran ver. El visor de Guy-Manuel fue particularmente complicado porque la superficie dorada reflejaba cámaras y todo lo que tenía enfrente. Tony Gardner explicó que utilizaron varias capas y una malla interior para que Guy-Manuel pudiera ver sin ser visto. Además, recurrieron a especialistas externos para resolver programación, pantallas, circuitos y otros componentes electrónicos que Alterian no acostumbraba fabricar.

Parte de aquel trabajo incluyó personas con experiencia en grandes pantallas y una empresa de Ohio que trabajaba con visores para cascos de astronautas. Alterian reunió esas soluciones dentro de piezas que, además de funcionar, tenían que soportar sesiones fotográficas y apariciones públicas.

Los primeros cascos todavía dependían de cables y de sistemas de alimentación externos. Las pantallas se conectaban a mochilas ocultas bajo la ropa, descritas como una especie de “spaceman backpack”. Durante la sesión de The Face incluso fue necesario esconder los cables detrás de los robots para algunas fotografías.

Y los cascos no estaban solos: guantes metálicos, piezas de vestuario y una serie de detalles terminaban de construir los personajes. A partir de ese momento, Daft Punk dejó de ser simplemente un dúo que ocultaba sus rostros.

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter llevan las primeras versiones de sus cascos de la era Discovery, todavía conectadas mediante cables a mochilas que alojaban parte de la electrónica y los sistemas de iluminación. Los conceptos fueron desarrollados con Alex & Martin y materializados por Tony Gardner y Alterian Inc.

Discovery: cuando Daft Punk se convirtió en robots

Cuenta la leyenda construida por el propio dúo que el 9 de septiembre de 1999 ocurrió un accidente en su estudio. Mientras trabajaban, un sampler explotó y después de pasar por una supuesta cirugía despertaron convertidos en robots. Thomas Bangalter contó aquella historia a periodistas durante la promoción de Discovery, jugando deliberadamente con la frontera entre ficción y realidad. La historia del accidente del 9/9/99 fue parte del relato con el que Daft Punk presentó su transformación robótica.

El accidente nunca pretendió funcionar como una explicación literal. El propio Bangalter hablaba de divertirse visualmente y mezclar ficción con realidad después de años de utilizar diferentes máscaras. Los cascos hicieron justamente eso: sustituyeron el rostro por un personaje que podía acompañarlos en entrevistas, fotografías, videos y conciertos.

Los robots aparecieron públicamente alrededor de Discovery en una sesión realizada en Los Ángeles por Luis Sanchis para The Face. Las imágenes los mostraban haciendo cosas completamente cotidianas: descansando, tocando instrumentos, tomando el sol e incluso compartiendo una escena con nudistas. Sanchis fotografió a los nuevos robots para la edición de febrero de 2001 de The Face. Esta presentación ayudó a establecer aquella identidad ante el público.

Al mismo tiempo, Discovery estaba conectado con otro universo visual. Daft Punk colaboró con Leiji Matsumoto y el director Kazuhisa Takenouchi en Interstella 5555, la película animada construida alrededor de las canciones del álbum. En ella participa una banda extraterrestre secuestrada y llevada a la Tierra.

Era difícil separar una cosa de la otra: extraterrestres animados, humanos convertidos en robots y dos músicos cuyos rostros reales desaparecían casi por completo de la promoción. Por ello, los cascos dejaron de funcionar como un accesorio y comenzaron a ser Daft Punk.

¿Cómo evolucionaron los cascos después de Discovery?

Los modelos originales no permanecieron intactos. Conforme avanzaron los años, las pantallas y los sistemas externos se simplificaron. Desaparecieron aquellas grandes mochilas de alimentación, se redujo la cantidad de luces y los cascos adquirieron una presencia más limpia que resultaba más fácil de utilizar.

Tony Gardner y Alterian continuaron colaborando con Daft Punk después de Discovery. El trabajo llegó a los videos relacionados con Human After All, álbum publicado el 14 de marzo de 2005, y posteriormente a Daft Punk’s Electroma.

Esta etapa profundizó la presencia de los robots, pero Human After All y Electroma no cuentan una misma historia ni la película funciona como una explicación del álbum. Daft Punk’s Electroma, estrenada en 2006, sigue a dos robots que buscan convertirse en humanos y no utiliza música de Daft Punk. La película fue dirigida por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, con Paul Hahn como productor.

Gardner participó nuevamente en los efectos y en la construcción de los robots para la película, incluidos varios cascos destinados a los habitantes de ese mundo. La historia llevaba los personajes a un lugar incómodo: dos máquinas tratando de parecer humanas. Daft Punk ya había encontrado en sus cascos una identidad pública, y ahora podía utilizar esa misma figura para explorar qué ocurría cuando un robot quería desprenderse de ella.

En las presentaciones de mediados de los años 2000 esa identidad ya estaba completamente asentada. Para Coachella 2006 y la gira que terminaría asociada con Alive 2007, los robots aparecieron sobre la famosa pirámide de luces y revelaron una versión de los cascos iluminada en rojo. El espectáculo ampliaba la misma lógica tecnológica hacia todo el escenario: Thomas Bangalter explicó que el concepto general fue desarrollado por el dúo junto a Cédric Hervet y Paul Hahn, mientras Martin Phillips se incorporó como diseñador de iluminación. Para ese momento, nadie necesitaba ver los rostros. Bastaban dos siluetas metálicas encima de una pirámide.

Daft Punk aparece con nuevas versiones de sus cascos y trajes luminosos creados para integrarse al universo visual de TRON: Legacy. José Fernández e Ironhead Studio participaron en la fabricación de los cascos para la película. Captura o imagen promocional: TRON: Legacy, 2010 / Walt Disney Studios.

TRON: Legacy, José Fernández e Ironhead Studio

La siguiente transformación importante llegó con TRON: Legacy. Daft Punk compuso la música de la película y además apareció brevemente como los DJs del club End of Line. El director Joseph Kosinski pensó que llevarlos al universo de TRON tenía bastante sentido: eran dos músicos que ya se presentaban como robots y cuya imagen encajaba con aquel mundo digital. Para la película recibieron nuevos cascos y vestuario adaptados a la estética luminosa de la producción.

Aquí entra José Fernández, diseñador y escultor detrás de Ironhead Studio. Su participación llegó mucho después de los primeros cascos de Discovery. Fernández trabajaba en las piezas de TRON: Legacy y los cascos de Daft Punk entraron dentro del conjunto de diseños que debía realizar para la película.

Aquellas nuevas versiones mantenían las siluetas que hacían reconocibles a Thomas y Guy-Manuel, pero adquirieron acabados más pulidos y se integraron al lenguaje visual de la película. Ironhead Studio tenía experiencia en escultura, fabricación de personajes, vestuario y efectos prácticos, y conserva en su portafolio los cascos y piezas realizados para TRON: Legacy.

La colaboración no terminó con la película. Fernández confirmó que después realizó varias versiones de los cascos para Daft Punk y también los looks completos utilizados por el dúo en los Grammy. Esa continuidad explica por qué Ironhead Studio aparece asociado a distintas encarnaciones posteriores de los robots, pero no al diseño original de Discovery.

Por eso, cuando se habla de José Fernández y los cascos de Daft Punk, su papel pertenece a una segunda gran etapa. Alex & Martin, Tony Gardner y Alterian habían construido la identidad robótica una década antes; Ironhead tomó esa identidad ya reconocible y produjo nuevas interpretaciones.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo aparecieron con versiones blancas de sus cascos y trajes durante los Grammy de 2014, una de las reinterpretaciones posteriores realizadas por José Fernández e Ironhead Studio.

Los cascos blancos de Daft Punk en los Grammy

En 2014, Daft Punk regresó al escenario de los Grammy convertido nuevamente en el centro de atención sin decir prácticamente una palabra. Daft Punk ganó cuatro Grammy esa noche: dos relacionados con Random Access Memories y dos por “Get Lucky”. La Recording Academy registró los triunfos del dúo en Álbum del Año, Mejor Álbum Dance/Electrónico, Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo.

Para la alfombra y las premiaciones utilizaron versiones metálicas de sus cascos, pero durante la interpretación de Get Lucky aparecieron vestidos de blanco, con cascos igualmente blancos. Ironhead Studio registra los cascos de Daft Punk utilizados en los Grammy entre sus trabajos, y Fernández confirmó que realizó varias versiones de los cascos y los looks completos del dúo para esa etapa.

Aquella noche volvía a ocurrir algo que Daft Punk llevaba años haciendo: dos personas podían estar frente a millones de espectadores y, aun así, los personajes resultaban más visibles que los hombres detrás de ellos.

¿Quién es José Fernández y por qué terminó diseñando para Daft Punk?

José Fernández llegó a Daft Punk desde el cine y los efectos prácticos. Antes de fundar Ironhead Studio había trabajado durante años en la creación de personajes, esculturas, cascos, prótesis y vestuario para producciones de Hollywood. Su especialidad está precisamente en ese punto donde un dibujo tiene que convertirse en un objeto que una persona pueda realmente vestir.

Su trayectoria incluye trabajos relacionados con superhéroes, ciencia ficción y personajes construidos a partir de piezas rígidas, máscaras y armaduras. Ironhead Studio ha participado en películas como Batman v Superman, Captain America: Civil War y TRON: Legacy. El propio estudio muestra esa experiencia en fabricación de cascos y armaduras para cine.

Esa experiencia ayuda a explicar por qué su participación funcionó con Daft Punk. Los cascos ya tenían un lenguaje visual muy definido; el trabajo consistía en fabricar nuevas versiones que conservaran la identidad de los robots y al mismo tiempo respondieran a otro contexto, primero TRON: Legacy y después los Grammy.

Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter posan con sus cascos y trajes de lentejuelas de Saint Laurent durante la campaña de Random Access Memories. Foto: Nabil Elderkin / Pitchfork, 2013.

¿Por qué los cascos de Daft Punk se convirtieron en un icono?

De vuelta al escenario de los Grammy en 2014, Daft Punk cedía la palabra a Pharrell Williams mientras recibía sus premios. Thomas y Guy-Manuel permanecían detrás de los cascos, moviéndose apenas, como si fuera completamente normal que dos robots estuvieran recibiendo uno de los mayores reconocimientos de la industria musical. La escena funcionaba precisamente porque, después de más de una década, nadie esperaba ya que se quitaran el casco.

Ahí está una parte importante de su fuerza. Los cascos hicieron posible que Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo separaran su vida personal del personaje público sin desaparecer como artistas. Al contrario: el anonimato creó una imagen todavía más reconocible. En lugar de cambiar de apariencia con cada disco, pudieron trabajar sobre dos personajes que evolucionaban.

También encontraron una forma de jugar con la tecnología sin esconderla. Luces LED, visores, cables, circuitos y superficies metálicas formaban parte de los primeros cascos; incluso sus limitaciones técnicas contribuían al personaje. Con el tiempo las piezas fueron simplificándose, pero la idea seguía siendo la misma: dos figuras humanas escondidas dentro de máquinas.

El dúo hablaba abiertamente de esa relación. En una entrevista durante TRON: Legacy, Guy-Manuel explicó que los robots podían resultar cercanos y al mismo tiempo inquietantes, mientras Bangalter insistía en que preferían crear esos personajes antes que mostrar simplemente sus rostros. Daft Punk describía a los robots como una forma más estimulante y entretenida de presentarse ante el público.

La consistencia también hizo su parte. Thomas siguió siendo reconocible por el casco plateado y horizontal; Guy-Manuel, por el dorado y sus líneas más redondeadas. Podían cambiar las luces, el color, el vestuario o los materiales, pero la silueta se mantenía. Eso permitió que los robots aparecieran en fotografías, animación, cine, conciertos y ceremonias sin perder identidad.

La historia detrás de los robots

Los cascos de Daft Punk no nacieron terminados ni fueron diseñados por una única persona. Alex & Martin participaron en los conceptos que dieron forma a los primeros robots; Tony Gardner y Alterian Inc. convirtieron esas ideas en piezas reales y solucionaron gran parte de los problemas de fabricación, mientras especialistas externos ayudaban con pantallas, circuitos y tratamientos que el estudio no realizaba habitualmente.

Después los propios Daft Punk siguieron modificando sus personajes. Las grandes pantallas y mochilas de Discovery se simplificaron, Human After All y Electroma llevaron a los robots hacia una apariencia más austera, y las presentaciones de Alive consolidaron aquellas siluetas sobre escenarios enormes.

José Fernández e Ironhead Studio llegaron después, alrededor de TRON: Legacy. Sus versiones no inventaron a los robots, pero abrieron otra etapa de los cascos de Daft Punk; Fernández confirmó posteriormente varias versiones de las piezas y los looks completos realizados para los Grammy.

Tal vez por eso el misterio funcionó durante tanto tiempo. Thomas y Guy-Manuel podían estar detrás de aquellos cascos o no, y esa duda era parte del personaje. La atención terminaba siempre en otro lugar: las luces, los robots, el escenario y, por encima de todo, la música.