Talento mexicano que participa en el documental de Depeche Mode
Agenda Noticias

22
oct2025

La Ciudad de México no solo fue una parada más en el Memento Mori Tour; fue inmortalizada como el epicentro de la nueva producción discográfica de Depeche Mode. La banda ha confirmado el lanzamiento del álbum en vivo «Memento Mori: Mexico City», un material que recoge la energía electrizante de sus tres conciertos sold-out en el Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) en septiembre de 2023.

Este lanzamiento es un testimonio del legado de Dave Gahan y Martin Gore, y una dedicatoria a la audiencia que la propia banda considera como una de las más apasionadas del mundo. México es el escenario y el protagonista de este nuevo capítulo.

El sello mexicano del documental de Depeche Mode

Lo que sella la relevancia y el valor cultural de esta edición no es solo la grabación, sino el impresionante talento local detrás de la producción. El documental de Depeche Mode de la gira fue dirigido por el cineasta mexicano Fernando Frías (aclamado por Ya no estoy aquí).

Además, el arte visual de las ediciones físicas de «Memento Mori: Mexico City» fue enriquecido con el trabajo de la fotógrafa mexicana Toni François. Reconocida por su impecable trayectoria, François realizó la foto fija de la producción. Algunas de sus imágenes exclusivas adornarán el packaging de las ediciones de lujo (4LP, 2CD) y las versiones en DVD y Blu-ray.

La colaboración de Frías y François garantiza que este álbum no solo suena a México, sino que también se ve y se documenta con la pasión, la dedicación y el ojo experto de artistas locales.

documental de Depeche Mode

Cuatro temas exclusivos de las sesiones de estudio

Más allá del valor documental y el reconocimiento a México, el álbum ofrece un tesoro para los coleccionistas: cuatro canciones inéditas. Estos temas son outtakes exclusivos de las sesiones de estudio de Memento Mori, que ahora ven la luz por primera vez a través de la edición en vivo grabada en México:

  • «Survive»
  • «Life 2.0»
  • «Give Yourself To Me»
  • «In The End»

La revelación de este material, junto a la vibrante grabación del concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México, ofrece una visión profunda tanto del proceso creativo de Gahan y Gore como de la comunión que existe entre la banda y sus fans latinoamericanos.

documental de Depeche Mode

Fechas de lanzamiento y dónde comprar

El álbum «Memento Mori: Mexico City» estará disponible en formatos de lujo a partir del 5 de diciembre para las ediciones físicas (2CD y 4LP). El lanzamiento digital comenzará antes, con el sencillo inédito «In The End» disponible este 24 de octubre.

Para la adquisición, los coleccionistas tienen una vía segura:

  • Tienda Oficial de Depeche Mode El sitio web oficial de Depeche Mode (US/EU Store) ya ha manejado la preventa de los formatos de lujo (4LP, 2CD, DVD/Blu-ray). Esta suele ser la opción más segura para adquirir las ediciones limitadas y asegurar el packaging exclusivo que incluye las fotos de Toni François.
Depeche ModeDepeche Mode Memento MoriFernando FríasToni François
Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

