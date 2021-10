EL CINE VIOLENTO Y PERTURBADOR DE TAKASHI MIIKE

Takashi Miike es bien conocido en la industria cinematográfica por sus controversiales producciones y lo prolífica que ha sido su carrera. Pues ha dirigido más de setenta producciones teatrales, películas y programas de televisión desde 1991. Para que te des una idea Miike dirigió quince producciones solo durante los años 2001 y 2002.

Por otro lado destaca aun más lo camaleónico que puede ser a la hora de trabajar, ya es un director capaz de hacer cualquier tipo de género. En pocas palabras con Takashi vas ver samurais, yakuzas, terror, ciencia-ficción, adaptaciones de mangas, de animes, de videojuegos, comedia y hasta romance.

Como la trilogía de acción y thriller de Dead or Alive, el filme que más polémica ha causado al incursionar en el género gore con Ichi, The Killer; el exitoso drama-horror One Missed Call y la gran película que se volvió de culto: Audition. Su fama aumenta con el paso de los años, sobre todo cuando sus películas comenzaron a exportarse con el paso del tiempo a occidente.

A continuación te compartimos ocho de los filmes más emblemáticos de Takashi Miike que no puedes perderte.

GRA099 SITGES (BARCELONA), 18/10/2013.- El controvertido y perturbador realizador japonés Takashi Miike repasa en una entrevista con EFE su larga y fructífera trayectoria profesional, con motivo del homenaje que le rinde este año el Festival de Cine Fantástico de Sitges. EFE/ Susana Sáez

Ichi the Killer (2001)

Aquí tenemos una de las adaptaciones más increíbles realizadas por Takashi. Se basa del manga homónimo por Hideo Yamamoto. Es un filme realmente visceral, sangriento y a menudo hilarante; narra la historia de Kakihara, un ejecutor de la yakuza notoriamente sádico cuya búsqueda del asesino de su jefe lo lleva a la órbita de un asesino demente conocido como Ichi.

Audition (1999)

Es considerada una de las películas de terror más grandes jamás realizadas, Audition irrumpió en el circuito de festivales a principios de sigloy arrasó con varios premios. La cinta fue el debut de Miike para la escena internacional y le abrió el camino para otros géneros. «Su hijo le aconseja al viudo reciente Shigharu Aoyama que busque una nueva esposa, y acepta que Shigeharu busca el consejo de un viejo amigo que ha estado fuera de la escena de las citas durante muchos años.

Aprovechando su posición como empresa cinematográfica montan una audición. Al entrevistar a una serie de mujeres, Shigeharu queda encantado con Asami, una mujer tranquila de 24 años, que responde de inmediato a sus encantos. Pero pronto las cosas toman un giro muy oscuro y retorcido cuando descubr que Asami no es lo que parece ser.

Llevando a la audiencia a una historia que conducirá a uno de los clímax más desgarradores en la historia del cine, Miike nos retuerce y nos convierte a través de una edición delirante y efectos visuales impactantes para una de las pesadillas más depravadas de todos los tiempos.

13 assassins (2010)

Tenemos una cinta de samuráis, con una nueva versión de la película japonesa de 1963 en blanco y negro de Eiichi Kudo, titulada 13 asesinos. Vagamente se basa en eventos históricos, y está ambienta en el año 1844 hacia el final del período Edo medieval.

También vemos como la época de paz del Japón feudal se ve amenazada por la ascendente carrera en el poder de Lord Naritsugu, el despiadado hermano del Shogun. Un oficial del shogunato, harto de sus excesos, pide secretamente al samurái Shinzaemon que reúna un grupo de hombres para asesinarle y restablecer el orden.

The Hapiness of the Katakuri (2001)

Este filme está basado en la película surcoreana “The Quiet Family” de 1998. ésta producción cae en lo surrealista, la comedia y puede clasificarse también como un musical. La familia Katakuri se prepara para la inauguración de un albergue en la montaña, sin embargo los problemas comienzan cuando encuentran muerto a su primer cliente. «El dueño de un hotel y su familia le temen a la mala publicidad y entierran los cuerpos de sus huéspedes muertos.»

One Missed Call (2003)

También conocida como Una llamada perdida en español. Es una película de terror japonesa, protagonizada por Kou Shibasaki, Shinichi Tsutsumi y con la participación antagónica de Karen Oshima como la villana principal responsable de los hechos en la película. «Una mujer intenta develar el misterio de la muerte de personas que mueren en 72 horas tras recibir llamadas telefónicas.»

First Love (2019)

Vemos en su forma más divertida y anárquica al cineasta, es una película de yakuza con tintes noir que mezcla géneros en la historia de un joven boxeador y una prostituta. Ambos se enamoran apasionadamente mientras quedan atrapados inocentemente en una droga.

As The Gods Will (2014)

As the Gods Will, o Kami-sama no Iu Tōri en japonés; se estrenó en 2014. Es un filme de terror sobrenatural dirigida por Takashi Miike. Está basada en el primer arco de la serie de manga del mismo nombre por Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura.

«Sus protagonistas, estudiantes de preparatoria participan en un juego mortal donde van muriendo uno tras otro, hasta que el grupo se reduce a su mínima expresión. Los dioses son los autores de los asesinatos. Y lo hacen de la manera más infantil y absurda posible.»

Visitor (2001)

Esta obra del director de culto, explora las emociones más oscuras y secretas del ser humano. Toma elementos del estilo documental o de grabaciones caseras y evoca un sentido de realismo que lleva a apreciar los elementos más bizarros que una comedia negra puede tener. Quizá Visitor Q sea la película más «extrema» al nivel de crear un espacio psicológico que envuelve al espectador en un mundo que es imposible nombrar.

