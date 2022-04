10 de las mejores actuaciones femeninas en la última década

Estas son solo 10 de las mejores actuaciones que las grandes actrices en la industria del cine nos han ofrecido en la década que acaba de finalizar. De 2010 a 2019 fuimos muy afortunados en presenciar el lanzamiento de películas históricas que realmente quedarán grabadas en nuestra memoria por el resto de nuestros días. Varias de ellas ganaron incluso un premio Oscar y otras más trascendieron en la escena.

Otro lado muy bueno, es que las mujeres están conquistando el cine y todo con su talento. Ahora es posible ver personajes más profundos y complejos. A continuación te compartimos los títulos y quiénes son las mujeres que han puesto muy en alto su nombre a través del arte de la actuación. Algunas cuentan con 2 o más filmes en los que han destacado.

Natalie Portman

Natalie Portman en Black Swan (2010) encarna a una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York. Una chica que vive completamente absorbida por la danza. La presión de sus controladora madre y la rivalidad con su compañera Lily la afectarán terriblemente. En el filme de Jackie (2016) Portman personifica a la esposa del quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy quien fue asesinado el 22 de noviembre de 1963.

Marion Cotillard

Marion se lleva las mejores actuaciones en tres películas: Rust and Bone (2012), el sexto largometraje del cineasta francés Jacques Audiard, aquí Cotillard está en el papel de una entrenadora de orcas en un parque acuático. En Two Days, One Night (2014) la actriz encarna a Sandra, una joven madre belga, tiene un fin de semana para convencer a sus colegas para que rechacen sus bonos para que ella pueda conservar su trabajo. Y finalmente en The Immigrant (2013), es una de las hermanas católicas polacas Ewa y Magda que llegan a Ellis Island, como inmigrantes que buscan una vida mejor después de escapar de su hogar devastado en la Polonia posterior a la Gran Guerra.

Frances McDormand

En Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), Frances McDormand tiene el papel de una mujer cuya hija fue asesinada se enfrenta a la policía usando los carteles publicitarios para denunciar que han pasado meses desde que se cometió el crimen y no solo no han resuelto nada, sino que parecen no tener interés en hacerlo.

Cate Blanchett

En Blue Jasmine (2013), Cate protagoniza la historia de una mujer en bancarrota tras el suicidio de su marido, un dudoso financiero adinerado. Por lo que abandona su lujosa vida en Nueva York para mudarse a San Francisco y vivir con su hermana Ginger, donde deberá repensar su estilo de vida y rearmarse en constante juego con un pasado que la agobia. En Carol (2015), la actriz actúa en una película de época dramática romántica dirigida por Todd Haynes. El guión de Phyllis Nagy se basa en la novela romántica de 1952.

Jessica Chastain

En The Tree of Life (2011), Jessica Chastain tiene un rol fundamental. La película narra la infancia de un hombre de mediana edad existencialmente a la deriva en Texas en la década de 1960, entremezclada con la historia de la creación del universo. Chastain interpreta a la matriarca Sra. O’Brien, la figura gentil que predica la alegría y el asombro, en oposición a la mano más estricta de su esposo, interpretado por Brad Pitt.

Charlize Theron

Charlize encarna a Imperator Furiosa, el personaje ficticio de la película Mad Max: Fury Road (2015). Ella es una capitana de guerra bajo Immortan Joe, pero se vuelve contra él para liberar a «The Five Wives», las concubinas femeninas de Joe.

Olivia Colman

Olivia Colam es la gran Reina en The Favourite (2018). Donde se narra la guerra a principios del s. XVIII, entre Inglaterra y Francia. Aquí la enfermiza reina Anne delega sus responsabilidades en su amiga Lady Sarah. La llegada de una sirvienta dotada de un talento especial, Abigail, pone en peligro la posición de Sarah.

Lupita Nyong’o

12 Years a Slave (2013), está basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. La actriz mexicana-keniana justamente saltó a la fama en 2013 con su papel como Patsey en la película 12 años de esclavitud, del director británico Steve Rodney McQueen, por la que fue aclamada por la crítica.

Meryl Streep

The Iron Lady (2011) es protagonizada por Meryl Streep. Donde da vida a los momentos clave de la vida de Margaret Thatcher, política española. Y una mujer de origen humilde que fue capaz de derribar todas las barreras de su clase social y de su género de mujer, para convertirse en una dirigente política poderosa.

Anne Hathaway

La actuación de Anne Hathaway en Les Misérables (2012) le valió un permio Oscar. Pues fue un momento climax para su carrera como actriz y además de que implicó cambios físicos y emocionales muy drásticos.