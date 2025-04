My Bed: una de las camas más caras del mundo, llamada arte

Las instalaciones de arte moderno han dado mucho de que hablar. Y es que hemos visto casi de todo: sillas que exponen el trasero de mujeres contratadas para ello, plátanos pegados a la pared, personas inmóviles usadas como centro de mesa, kilos de dulces que representan lo efímero de la vida y un largo etcétera. Pero, la pregunta sigue en el aire respecto a si es arte o una simple proyección del ego del artista

Hablemos de escultura “My bed” de Tracey Emin. Con la que, en las palabras de la artista pretende retratarse a sí misma: de manera superficial, desordenada, apestosa y poco interesante. En la pieza podemos ver una cama con condones usados, colillas de cigarros y basura. Ésta cama no está hecha con ninguna técnica artística si no que es la misma en la que pasó meses deprimida y con la que llevó éste tema a un espacio de exploración artístico quizá incomprendido para muchos desde su exposición en la Tate Gallery en el año 1999. A partir de entonces ha ganado premios muy importantes y por si fuera poco, alguien la compró por 62 millones 160 mil 314 pesos mexicanos.

Críticos de arte como Avelina Lesper, mencionan que esta pieza es una gran representación de la degradación del arte contemporáneo donde cualquier objeto que esté lleno de retórica ilegible, es considerado arte. Avelina menciona que ni el premio que recibió, ni el costo que pagaron por la pieza la convierte en arte, sino que hay gente que avala esto porque están en contra de la belleza y buscan que los artistas reales no tengan oportunidades ante el arte conceptual que predomina en estos tiempos.

Pero, ¿qué es el arte conceptual y por qué se habla tanto sobre ello? El arte conceptual es un movimiento artístico que se centra en la idea o concepto detrás de la obra, más que en la técnica o estética de una pieza. Bajo esa descripción está pieza sí es puede considerarse arte.