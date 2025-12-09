Nepo babies: La discusión del apellido por encima del talento

La controversia de los nepo babies es más que una tendencia; es una disección del privilegio en la industria creativa. Un nepo baby es el hijo de una figura famosa cuya trayectoria se ve innegablemente facilitada por las conexiones y la plataforma inicial de sus padres.

El término nepo babies (derivado de nepotismo) se popularizó para describir a los hijos de celebridades que logran el éxito en industrias saturadas, no solo por talento, sino por un acceso heredado a contactos, recursos y una visibilidad inmediata que el resto de los aspirantes debe luchar por alcanzar.

Este debate, aunque se originó en Hollywood, ha invadido todas las esferas creativas. La existencia de los nepo babies obliga a la cultura a cuestionar la autenticidad del éxito y la igualdad de oportunidades en el arte.

Bu Cuarón: el tópico actual de los nepo babies

El caso de Bu Cuarón es el punto focal de la discusión en la escena indie en español. Hija del director Alfonso Cuarón, Bu ha encontrado un espacio inmediato en la música alternativa con un estilo atmosférico y experimental.

Si bien su música es compleja y elogiada por su producción, su polémica es la de todos los nepo babies: la facilidad de acceso a equipos de producción de élite y a grandes plataformas. Su figura condensa la tensión entre la habilidad artística y el privilegio inicial.

Benito Cerati

Benito Cerati es quizás el ejemplo más complejo en la música latinoamericana. Hijo del ícono Gustavo Cerati, Benito ha tenido que forjar su propia identidad bajo una presión artística inmensa, siendo constantemente comparado.

Su proyecto Zero Kill se mueve en el synth-pop y la experimentación, demostrando talento propio. Sin embargo, el acceso a la prensa especializada y la validación inmediata del circuito alternativo es la plataforma que define a los nepo babies en la música.

Zoë Kravitz y Maya Hawke

La nueva guardia de Hollywood y la música indie está liderada por nepo babies como Zoë Kravitz (hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet) y Maya Hawke (hija de Ethan Hawke y Uma Thurman). Kravitz ha elegido el cine de culto y la moda alternativa, mientras que Hawke ha combinado series de éxito (Stranger Things) con una carrera introspectiva como cantautora.

Ambas demuestran cómo el acceso facilitado les permite saltarse años de lucha para llegar a la etapa donde pueden elegir proyectos de nicho y de alto prestigio artístico.

Lourdes Leon y Rocco Ritchie

Madonna, la Reina del Pop, tiene dos nepo babies que operan en esferas de alto arte y moda alternativa. Lourdes Leon ha desafiado el mainstream con un perfil performativo en el modelaje y la moda avant-garde. Su hermano, Rocco Ritchie, se ha posicionado como «artista» con exposiciones y galerías con el respaldo financiero y social de la familia.

El acceso al circuito de las galerías de élite y los desfiles más exclusivos es un privilegio que define a los nepo babies que operan en los márgenes de la alta cultura.

North West

El caso de North West (hija de Kanye West y Kim Kardashian) es el que llevó el debate de los nepo babies a la estratosfera global. Su «discutible presentación» en El Rey León en Hollywood, donde su actuación fue criticada por ser poco preparada, demostró la magnitud del privilegio.

El acceso a un papel protagónico sin audiciones, basado únicamente en el apellido, expuso ante el público masivo cómo los nepo babies saltan las jerarquías de la industria.

El privilegio invisible y el futuro de los nepo babies

La existencia de los nepo babies obliga a la cultura a cuestionar las jerarquías de las artes. Si bien el talento de muchos es innegable, la facilidad con la que obtienen validación y la primera gran oportunidad es un privilegio invisible que continúa moldeando y, a menudo, limitando la diversidad de voces que logran permear la escena artística. Los nepo babies seguirán siendo el centro del debate mientras las industrias creativas no logren democratizar sus puertas.