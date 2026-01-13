Herederos del canon: El ascenso de los Nepo babys en el arte

La meritocracia es, quizás, el mito más persistente y mejor decorado de la industria creativa. Sin embargo, al rascar la superficie de las bienales, los estudios de arquitectura de élite y las subastas de prestigio, emerge una realidad estructural innegable: los Nepo babys en el arte son los nuevos dueños del tablero.

No se trata simplemente de una coincidencia de talento genético, sino de la transferencia de un capital cultural y una red de contactos que se hereda como un título nobiliario. Analizamos cómo estos herederos del privilegio están moldeando la estética contemporánea y qué sucede cuando el apellido se convierte en el pincel más poderoso de la galería.

Gabriel Orozco

En el contexto mexicano, hablar de los Nepo babys en el arte es invocar inevitablemente el apellido Orozco. Gabriel, hijo del artista Mario Orozco Rivera, habita un ecosistema donde el éxito no es una posibilidad, sino un destino preconfigurado.

Aunque su trabajo en de instalación busca distanciarse del conceptualismo lúdico de su padre, es imposible ignorar que su carrera se desarrolla en una autopista pavimentada por la infraestructura global de Mario Orozco Rivera. Aquí, el privilegio no es solo el dinero, sino el acceso inmediato a curadores y coleccionistas que a cualquier otro artista le tomaría tres vidas conocer.

Brooklyn Peltz Beckham

El caso de Brooklyn es el recordatorio más crudo de cómo los Nepo babys en el arte pueden saltarse las etapas de formación técnica por puro peso mediático. De intentar ser futbolista a publicar un libro de fotografía con una editorial de prestigio mundial a los 18 años, su trayectoria evidencia la democratización de la tecnología pero la aristocratización del acceso.

La crítica destrozó su obra por su falta de composición y concepto, pero el mercado lo abrazó. Es la prueba de que, en la era del espectáculo, una cámara cara y un apellido icónico pueden fabricar un «artista» de la noche a mañana.

Lucien Smith

Hubo un tiempo en que Lucien Smith fue el «niño dorado» del coleccionismo neoyorquino. Su historia es una advertencia sobre cómo el mercado utiliza a los Nepo babys en el arte para inflar burbujas especulativas. Protegido por las élites de Manhattan, sus pinturas alcanzaron precios astronómicos antes de que tuviera una propuesta sólida.

El sistema lo devoró y luego lo desechó, demostrando que a veces el privilegio del apellido es también una jaula de oro que impide la maduración real del artista.

Stella McCartney

Aunque su nombre brilla en la moda, su impacto en la estética y el diseño industrial la sitúa en este top. Stella es la prueba de que los Nepo babys en el arte y el diseño pueden usar su plataforma para causas necesarias como la sostenibilidad.

Sin embargo, entrar a dirigir casas de lujo apenas saliendo de la escuela es un privilegio que solo la hija de un Beatle puede reclamar. Su éxito es real, pero su punto de partida fue la cima de la montaña.

Domitilla Bedel

En la escena del arte sudamericano, el apellido Bedel carga un peso institucional inmenso. Domitilla ha incursionado en la fotografía y la instalación, pero su trayectoria está intrínsecamente ligada al prestigio de su padre, una figura clave del arte conceptual argentino.

Su caso ilustra cómo el «ojo educado» es, en realidad, un capital que se transfiere por ósmosis familiar, permitiendo que la obra sea validada por los mismos críticos y galeristas que encumbraron a la generación anterior.